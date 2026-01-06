Novità e trend 27 2

13-in-1: la docking station Nano di Anker ha un hub USB rimovibile

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

La Nano Docking Station di Anker non solo porta numerose connessioni sulla tua scrivania. Grazie al suo hub USB rimovibile, offre anche connessioni da portare con te, tra cui un lettore di schede.

La docking station modulare Anker Nano ha un totale di 13 porte, quattro delle quali possono essere rimosse come hub USB. In viaggio, i notebook possono essere ampliati grazie alla funzione di lettore di schede e alla connessione HDMI. Sulla scrivania, la docking station fornisce fino a tre schermi con risoluzione 4K.

13 connessioni sulla scrivania

È possibile collegare alla Nano Docking Station fino a tre schermi 4K tramite una DisplayPort e due connessioni HDMI senza specifiche di versione. A 60 hertz, l'immagine in uscita è pensata più per lavorare e meno per giocare ai videogiochi. Mentre in Windows ogni schermo visualizza un'immagine separata, in macOS tutti i monitor esterni visualizzano lo stesso contenuto. L'output di immagini tramite le porte USB-C non è possibile.

L'hub USB è discretamente incorniciato a colori.

Fonte: Anker

La docking station assorbe fino a 140 watt di potenza dal suo alimentatore e ne trasmette 100 al computer collegato. Tuttavia, questo avviene solo tramite la porta USB-C sul retro. Le due sul lato anteriore sono decisamente più lente, con una potenza di 7,5 watt.

Il cavo Ethernet permette di ottenere un'alimentazione di tipo Ethernet.

Il cavo Ethernet raggiunge velocità di trasferimento dati fino a un gigabit al secondo (Gbps). Le porte USB-C raggiungono cinque e dieci Gbps. La porta USB-A sul davanti è ancora più veloce per il trasferimento di dati e di energia rispetto alle due sul retro.

Una panoramica delle porte della docking station.

Fonte: Anker

Un lettore di schede per schede SD e microSD e una connessione audio per cuffie o microfono completano l'offerta di connessioni.

Sei connessioni in movimento

L'hub USB può essere sbloccato tramite l'interruttore sulla parte superiore della docking station. Contiene una porta USB-C e una USB-A, oltre ai due lettori di schede presenti nella parte anteriore della Nano Docking Station. Sul lato è presente una porta HDMI e una presa USB-C per l'alimentazione. Accetta fino a 100 watt, di cui fino a 85 watt vengono trasmessi al computer tramite la presa USB-C.

Una panoramica dei collegamenti dell'hub USB.

Fonte: Anker

È importante sapere che solo la porta HDMI dell'hub trasmette dati video. Le sue porte USB non sono in grado di farlo.

Prezzo e disponibilità

La Anker Nano Docking Station (13-in-1) sarà disponibile da metà gennaio. Il prezzo di vendita consigliato (RRP) è di 139,99 euro. Il produttore non specifica il proprio RRP per la Svizzera.

Immagine di copertina: Ancora

