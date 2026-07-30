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Un pezzo degli anni Novanta nel salotto: la M64 riattiva i tuoi moduli N64

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 30.7.2026

La startup Modretro lancia la M64, una moderna console N64 basata su FPGA. Supporta le tue vecchie cartucce originali, offre uscita HDMI fino a 4K e mira persino a portare nuovi giochi nell'ecosistema.

A volte, come me, spolveri con nostalgia le tue cartucce N64 originali che possiedi da 30 anni? Con ricordi di bei tempi e un po' di malinconia perché non puoi collegare la tua N64 completamente obsoleta alla tua Smart TV? In realtà, gli emulatori sono il modo più comodo per giocare a vecchi giochi su hardware moderno, ma non è la stessa cosa.

La startup Modretro di Palmer Luckey, il fondatore di Oculus (che ora fa parte del gruppo Meta), offre ora una moderna piattaforma N64 che supporta cartucce e controller originali. Si chiama M64.

Il design della console si ispira alla forma della N64. Per un tocco ancora più retrò, è disponibile in colori vivaci, semitrasparenti. Sotto il guscio di plastica, però, si nasconde una tecnologia moderna: le differenze più importanti rispetto all'originale, oltre alle connessioni contemporanee, sono la qualità dell'immagine notevolmente migliore e il supporto per le cartucce di gioco PAL e NTSC, il che significa che supporta giochi provenienti da Europa, Nord America e Giappone.

Modretro sottolinea che il firmware e il chip sono open source e quindi nulla ostacola le modifiche. Inoltre, Modretro prevede di rilasciare altri giochi. Si tratterà sia di riedizioni di titoli più vecchi che di sviluppi completamente nuovi. La console non si presenta quindi esclusivamente come hardware retrò, ma come base per futuri sviluppi all'interno dell'ecosistema N64. Il fatto che ci siano ancora sviluppi per un sistema di circa 30 anni è già sorprendente di per sé.

La M64 è stata elogiata da Reggie Fils-Aimé, che l'ha definita "fantastica" in un post su X. Fils-Aimé è stato CEO di Nintendo of America dal 2006 al 2019.

Il dispositivo è disponibile nello shop del produttore. Costa circa 250 euro o 232 franchi.

Sensazione di gioco il più fedele possibile con le vecchie cartucce

Sul lato anteriore ci sono quattro porte per i controller N64. Se hai ancora gli originali, puoi usarli con la M64. Ma questo è tutto per le vecchie connessioni: la trasmissione video al televisore avviene tramite HDMI. Sono possibili risoluzioni tra 720p upscalato e 4K. La versione PAL della N64 poteva produrre al massimo 768 × 576 pixel.

Se ti manca la sensazione del televisore a tubo catodico, è possibile applicare opzionalmente leggere distorsioni o scanline come filtro sull'immagine. Il dispositivo riceve alimentazione tramite USB-C. Non sono necessarie ventole attive.

Un chip FPGA, l'AMD Xilinx Artix UltraScale+, replica le funzioni del classico N64 a livello di circuito. Ciò significa che i giochi non vengono emulati via software, la M64 funziona come hardware originale. In questo modo, il gameplay, il timing e l'audio dovrebbero essere riprodotti il più fedelmente possibile. Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati tramite Wi-Fi. Dovrebbero, tra l'altro, migliorare la compatibilità con i giochi e aggiungere nuove funzioni.

Le caratteristiche includono anche uno slot per schede MicroSD e varie opzioni di personalizzazione come le modalità di overclocking. L'Expansion Pak, originariamente disponibile separatamente, è già integrato, in modo che i giochi compatibili funzionino senza hardware aggiuntivo.

Confronto con altre piattaforme N64

Se pensi che tutto questo sia vecchio, che ci siano già altri cloni N64, allora hai ragione. La maggior parte, tuttavia, si basa sulla classica emulazione software. Diversamente l'Analogue 3D, che si basa anch'essa sulla tecnologia FPGA. Il mio collega Phil ha testato il dispositivo.

Recensione Analogue 3D alla prova: la migliore console per i giochi Nintendo 64 Philipp Rüegg 97 like 97 42 commenti 42

La differenza tra M64 e Analogue 3D sta nei dettagli. Entrambi i sistemi si basano sulla tecnologia FPGA, supportano le cartucce originali PAL e NTSC e offrono un'uscita HDMI fino a 4K. Mentre Analogue si concentra principalmente sulla riproduzione più precisa possibile dell'hardware originale del Nintendo 64, Modretro posiziona la M64 più fortemente come una piattaforma aperta e a lungo termine espandibile. A ciò si aggiungono i componenti open source annunciati e il supporto per nuove versioni di cartucce.

Un'altra piattaforma popolare per i giochi N64 è Mister FPGA. Anche questa, come suggerisce il nome, si basa su FPGA. Tuttavia, la console non è compatibile con le cartucce di gioco originali senza espansioni.

Immagine di copertina: Modretro

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