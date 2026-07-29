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Sembra un lettore di cassette, ma è una sveglia, un altoparlante portatile e altro ancora

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 29.7.2026

Un altoparlante Bluetooth, una sveglia, un aiuto per dormire e uno strumento per la gestione del tempo: Divoom racchiude tutto in un unico gadget dal delizioso design anni '90.

Un look retrò combinato con la tecnologia moderna: questo è molto apprezzato dalle persone stanche degli onnipresenti touchscreen. L'azienda Divoom è nota per i suoi gadget retrò con design in pixel art. Ora ha presentato un dispositivo con l'aspetto di un lettore di cassette portatile, che dovrebbe combinare diverse funzioni: il FlowToo è una sveglia, una macchina per il rumore bianco per addormentarsi, un altoparlante Bluetooth e uno strumento di produttività per la scrivania.

Per il display IPS da 2,26 pollici sono disponibili numerosi sfondi animati e design di orologi, tra cui cassette rotanti e persino bobine di nastro. Inoltre, sono disponibili vari sfondi animati in pixel art e retrò per l'orologio e visualizzazioni musicali, come un design basato sull'interfaccia di Windows 98. Tramite l'app opzionale è possibile caricare sfondi o immagini personalizzate sul dispositivo.

Divoom

Accanto al display è presente un vistoso pulsante arancione che funge da D-Pad e semplifica la navigazione tra le funzioni e le impostazioni. Sulla parte superiore si trova una grande manopola girevole e premibile per regolare il volume.

Il mio collega della gestione merci sta verificando se possiamo offrire il FlowToo nel negozio.

Addormentarsi e svegliarsi

Se ti piace ascoltare suoni dolci e rilassanti per addormentarti, il FlowToo offre una buona selezione predefinita. Sono già integrati più di 90 suoni per il sonno, come suoni della foresta, un falò scoppiettante, il rumore di un ventilatore e il fruscio delle onde. Puoi anche combinarli e regolare il volume di ciascun suono. Con il microfono integrato puoi registrare i tuoi suoni preferiti.

I suoni possono ripetersi in un ciclo continuo per tutta la notte o diminuire lentamente di volume e spegnersi dopo un certo periodo. Il dispositivo riduce anche la luminosità del display. Il display può mostrare immagini adatte al suono.

Divoom

Quando è ora di svegliarsi, il FlowToo dovrebbe tirarti dolcemente fuori dal sonno: il display si illumina lentamente e mostra immagini dell'alba. Anche il volume della sveglia aumenta gradualmente. Per il suono della sveglia, puoi scegliere tra i suoni memorizzati o registrare i tuoi suoni con il microfono integrato.

Divoom pubblicizza il fatto che con il FlowToo non dipendi dal tuo smartphone. L'azienda dovrebbe quindi rivolgersi alla fazione di utenti di cellulari che non riescono a staccarsi dallo smartphone nemmeno a letto (e ne sono consapevoli). Tutte le impostazioni e diverse sveglie possono essere impostate direttamente sul dispositivo. Non è necessario un cellulare nemmeno per la riproduzione musicale e gli audiolibri: grazie alla scheda MicroSD (disponibile opzionalmente) puoi riprodurre le tue canzoni preferite sul FlowToo.

Altoparlante e timer di produttività

Il FlowToo è pensato anche come altoparlante Bluetooth portatile. Con una singola carica della batteria dovrebbero essere possibili più di otto ore di autonomia. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C. Il dispositivo è resistente agli spruzzi d'acqua secondo lo standard IPX4. Il suono è fornito da altoparlanti da 10 watt con driver a banda larga da 45 millimetri.

Uno strumento Pomodoro integrato dovrebbe rendere il FlowToo un gadget per la tua scrivania. Pomodoro è un metodo di gestione del tempo. Risale all'inventore Francesco Cirillo, che utilizzava un timer da cucina a forma di pomodoro per lavori produttivi: fasi di lavoro intenso dovrebbero alternarsi a brevi pause. Nelle impostazioni del FlowToo puoi impostare la durata delle fasi e delle pause. Inoltre, ci sono un timer per il conto alla rovescia, una funzione di dittafono e persino un misuratore del livello di rumore, come mostra una recensione del canale Youtube OSReviews.

Immagine di copertina: Divoom

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