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Controllare il computer con la lingua e la voce

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2026

Quello che sembra fantascienza è ora disponibile per l'acquisto: con un apparecchio discreto sul palato, puoi controllare computer e smartphone solo con la lingua, sviluppato per persone con mobilità ridotta.

Utilizzare un mouse senza muovere le mani: questo è ciò che permette il MouthPad dell'azienda statunitense Augmental. L'apparecchio su misura si posiziona in bocca come un apparecchio trasparente e riconosce i movimenti della lingua. Con esso si controlla il puntatore del mouse, si clicca o si scorre.

Augmental aveva già presentato il MouthPad al CES 2024 e da allora lo ha offerto nell'ambito di un programma di accesso anticipato. Ora inizia la vendita regolare negli Stati Uniti. Il sistema è destinato principalmente a persone che possono muovere le mani solo in modo limitato o per nulla, ad esempio a causa di una paraplegia o della SLA.

Un trackpad sul palato

Il MouthPad si posiziona sui denti superiori e copre una parte del palato. Al centro si trova un touchpad sensibile alla pressione che si aziona con la punta della lingua. I movimenti della lingua controllano il puntatore del mouse, la pressione provoca un clic. Gesti di suzione aggiuntivi possono attivare ulteriori input, come un clic destro. In alternativa, il sistema riconosce i movimenti della testa.

La seconda generazione supporta gesti della lingua e combinazioni di tasti liberamente assegnabili. Anche il controllo WASD, utilizzato in molti giochi per PC, può essere mappato sul touchpad. Un'app consente di regolare la sensibilità, la forza della pressione e la velocità del puntatore e dello scorrimento.

Il MouthPad si connette tramite Bluetooth a computer, smartphone e tablet. Secondo Augmental, una carica della batteria dovrebbe durare più di sette ore. Il dispositivo viene caricato in una custodia inclusa.

Poiché la posizione dei denti e la cavità orale sono individuali, Augmental produce ogni MouthPad dopo una scansione 3D della mascella superiore. Questa deve essere eseguita presso uno studio dentistico o un fornitore idoneo. Secondo il produttore, la scansione costa solitamente tra 50 e 150 dollari USA.

Il MouthPad stesso costa 1400 dollari. Augmental offre due esemplari per la stessa persona a 1900 dollari. La produzione e la consegna possono richiedere fino a sei mesi. La vendita regolare è inizialmente limitata agli Stati Uniti. Una data per l'Europa non è ancora stata fissata.

Vox registra il parlato silenzioso

Parallelamente all'inizio delle vendite, Augmental presenta il microfono Vox. Lo si indossa come un ciondolo direttamente sulla pelle. Invece di registrare principalmente il suono nell'ambiente, rileva le vibrazioni della voce trasmesse attraverso il corpo.

In questo modo, Vox dovrebbe essere in grado di riconoscere anche il parlato silenzioso e in parte il sussurro, mentre i rumori ambientali finiscono meno nella registrazione. Augmental vede quindi possibili luoghi di utilizzo in uffici, biblioteche o caffè. Tuttavia, il sistema non funziona in modo completamente silenzioso. Le persone nelle immediate vicinanze possono comunque sentirti.

Un pulsante avvia e interrompe la registrazione. In combinazione con il MouthPad, è possibile attivarla anche tramite un gesto della lingua. Il MouthPad assume quindi il controllo del mouse, mentre Vox converte il parlato in testo tramite il software utilizzato.

Vox pesa undici grammi, inclusa la tracolla, e misura 35 × 37 × 12 millimetri. La batteria dovrebbe durare due ore in registrazione attiva e 14 ore in modalità standby. L'app associata è disponibile durante la fase beta solo per macOS e iOS. Il dispositivo non è destinato a telefonate o videoconferenze.

La versione beta sarà lanciata a fine 2026

Augmental offre Vox inizialmente a 200 dollari. La versione beta dovrebbe essere consegnata entro la fine di quest'anno. L'azienda intende utilizzare i proventi del primo lotto per finanziare i MouthPad per le persone che non possono permettersi il dispositivo di input.

Immagine di copertina: Augmental

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