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I tatuaggi temporanei forniscono segnali ai dispositivi medici

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 14.7.2026

Sei in ospedale per monitoraggio, i sensori misurano i segnali elettrici nel tuo corpo. Se si spostano, diventano imprecisi. I tatuaggi temporanei dovrebbero aiutare.

Gli ingegneri della Pennsylvania State University stanno studiando un'alternativa speciale per i sensori medici: tatuaggi dipingibili con elettrodi. Questi sono collegati a dispositivi medici per ECG, EEG ed EMG, che registrano le attività cerebrali, cardiache e muscolari. In questo modo possono aiutare a rilevare infarti, misurare le correnti cerebrali e controllare le protesi robotiche.

I tatuaggi risolvono un problema degli elettrodi prefabbricati in metallo o idrogel: questi possono scivolare. Ad esempio, a causa del movimento per lunghi periodi di tempo, o se la pelle suda o è pelosa.

Gli ingegneri della Penn State University hanno sviluppato una soluzione basata su tatuaggi dipingibili. Questi sono costituiti da inchiostro conduttivo, attraverso il quale i sensori per dispositivi indossabili (EEG, ECG, EMG) vengono alimentati.

Il team ha depositato un brevetto provvisorio per questo inchiostro. È costituito da una soluzione acquosa miscelata con polimeri e additivi acidi. È trasparente e appiccicoso, ma può essere colorato con coloranti alimentari. Sulla pelle si asciuga in meno di dieci minuti.

In questo modo, un medico può, ad esempio, disegnare una simpatica volpe o uno squalo sulla pelle con l'inchiostro. Grazie a questo carattere giocoso, gli elettrodi sono particolarmente adatti ai bambini. Un dispositivo medico è molto più divertente se applicato tramite un tatuaggio temporaneo dell'animale preferito. Per questo motivo, gli ingegneri intendono distribuire l'inchiostro negli studi pediatrici in futuro.

Dodici ore di affidabilità

Un tessuto d'argento poroso con elettrodi di collegamento collega l'inchiostro ai sensori. Viene posizionato sul tatuaggio dipinto prima che si asciughi, in modo da aderire direttamente alla pelle.

Successivamente, gli ingegneri collegano il tessuto a un connettore del dispositivo di monitoraggio. Questo viene poi fissato alla pelle sotto i vestiti con del nastro adesivo. I segnali elettrici vengono infine trasmessi via Bluetooth a un computer.

Tra i sensori attuali e la pelle può formarsi uno spazio d'aria, che può portare a misurazioni errate. L'inchiostro si trova direttamente sulla pelle e gli elettrodi del tessuto d'argento possono espandersi fino a oltre il 150 percento della dimensione originale. In questo modo il sudore passa attraverso il tessuto senza compromettere l'adesione, la precisione o il comfort.

Gli elettrodi dipinti con l'inchiostro possono registrare i segnali ECG per un massimo di 12 ore e resistere anche durante l'attività fisica. Gli elettrodi registrano anche i segnali muscolari così bene da poter controllare a distanza una mano robotica. Dopo 12 ore, gli elettrodi devono essere lavati via e ridisegnati.

Il prossimo passo è un test di sicurezza della compatibilità con la risonanza magnetica. I primi test sono stati positivi, ma è necessario assicurarsi che i componenti conduttivi dell'inchiostro dipinto non si riscaldino nel forte campo magnetico. Ciò causerebbe ustioni sulla pelle. Gli ingegneri vogliono anche continuare a studiare come l'inchiostro si comporta in caso di forte sudorazione e diversi tipi di pelle e come prolungare la durata dell'uso.

Per un uso commerciale, il prodotto deve superare studi clinici ed essere certificato dalle autorità competenti. Un primo passo è già in corso con la domanda di brevetto. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni anni prima che tu possa effettivamente farti fare un tatuaggio del genere.

Immagine di copertina: Wanqing Zhang/Penn State

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