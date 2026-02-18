Novità e trend 12 7

Ugreens AI-NAS iDX6011 e iDX6011 Pro in dettaglio - Core Ultra, AI locale e fino a 196 TB

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 18.2.2026

Ugreen ha annunciato la sua serie di NAS AI nel maggio 2025. Ora sono disponibili tutti i dettagli, dall'hardware Core Ultra all'elaborazione AI locale, fino ai prezzi.

Dopo aver annunciato i suoi modelli di NAS AI l'anno scorso, Ugreen sta ora dando tutti i dettagli sui NASync iDX6011 e iDX6011 Pro. Allo stesso tempo, ha lanciato le prevendite sul proprio sito web prima di lanciare una campagna Kickstarter a marzo. I dispositivi dovrebbero essere messi in vendita nel corso dell'anno; i prezzi sono già stati menzionati in un comunicato stampa, ma non è stata fissata una data di uscita precisa. Secondo Ugreen, la spedizione dei dispositivi in prevendita e su Kickstarter è prevista per maggio 2026.

Core ultra-processori, tanta RAM e intelligenza artificiale locale

I nuovi modelli hanno un involucro in alluminio e sono basati sulla piattaforma Core Ultra di Intel con GPU e NPU integrate. L'iDX6011 utilizza il Core Ultra 5 125H con 14 core e 18 thread. La CPU raggiunge fino a 33 TOPS, la GPU Intel Arc integrata fino a 18 TOPS e la NPU Intel AI Boost raggiunge prestazioni AI fino a 11 TOPS.

La parte anteriore del NASync iDX6011.

Fonte: Ugreen

Il modello Pro è basato sul Core Ultra 7 255H con 16 core e 16 thread. La CPU offre fino a 96 TOPS, la GPU integrata Intel Arc 140T fino a 74 TOPS e la NPU Intel AI Boost raggiunge prestazioni AI fino a 13 TOPS.

Il NASync iDX6011 Pro ha anche un display touch.

Fonte: Ugreen

La memoria è disponibile sotto forma di LPDDR5X, con 64 gigabyte (GB) fissi nel modello Pro e 32 o 64 GB nel modello base. La RAM non è espandibile.

Ugreen integra diverse funzioni di intelligenza artificiale locale nel sistema. Tra queste, Universal Search per la ricerca semantica di file, Uliya AI Chat come LLM locale per riassunti e traduzioni, AI Album per il riconoscimento di foto e modelli addestrabili, Voice Memos per trascrizioni e mappe mentali e AI File Organisation per l'ordinamento automatico dei file. Funzioni simili possono essere adattate con strumenti come Immich (AI Album) su altri NAS «» , a condizione che sia disponibile una versione nativa o Docker. Lo stesso sistema operativo Ugreen dispone di una buona integrazione con Docker.

Fino a 196 TB di spazio di archiviazione e un'ampia gamma di connettività, tra cui OCuLink per schede grafiche esterne

Entrambi i modelli offrono sei alloggiamenti SATA e due slot M.2 NVMe, il che significa che è possibile raggiungere fino a 196 terabyte (TB) di capacità. Il terzo slot M.2 NVMe contiene un'unità SSD da 128 GB con UGOS Pro preinstallato. Poiché è possibile utilizzare un sistema operativo diverso con i modelli DXP (come TrueNAS Scale o Unraid), presumo che sarà così anche in questo caso.

Solo la versione Pro ha una porta OCuLink.

Fonte: Ugreen

Ugreen è generoso con le connessioni: Entrambi i NAS offrono due porte 10 Gigabit Ethernet (RJ45), due porte Thunderbolt 4 (porte USB-C) e due porte USB 3.2 e 2.0 ciascuna con connessione USB-A. Sono presenti anche un'uscita HDMI e uno slot per schede SD (4.0). All'interno, tutti i modelli dispongono anche di uno slot PCIe 4.0 x8 per le schede di espansione.

Il modello Pro aggiunge una scheda di memoria per la gestione del traffico.

Il modello Pro aggiunge a queste caratteristiche una porta OCuLink. Si tratta di una connessione PCIe diretta all'esterno, che Ugreen mette a disposizione di GPU esterne o memorie veloci. Questa è la ciliegina sulla torta, per così dire.

UGOS Pro e un display touch sulla parte anteriore

Il sistema operativo è UGOS Pro, che Ugreen utilizza già nella serie DXP. La novità è rappresentata da un display touch da 3,7 pollici sulla parte anteriore dell'iDX6011 Pro, che visualizza in tempo reale il carico della CPU, della GPU e della NPU, le temperature, lo stato della rete e quello dell'unità. La versione normale è sprovvista di display.

Il display touch ti mostra cosa sta succedendo.

Fonte: Ugreen

UGOS Pro è accessibile ai principianti e il suo funzionamento è molto simile a quello di DiskStation Manager di Synology. Grazie al supporto Docker integrato, il sistema può essere espanso in modo flessibile. Ugreen fornisce inoltre aggiornamenti ogni poche settimane, un vantaggio notevole per un sistema operativo giovane. Oggi posso facilmente passare a Terminator in un elenco di file premendo T nell'applicazione web di UGOS. Questo non era ancora possibile durante la mia prova del NASync DXP4800 Plus dello scorso anno. Trovo inoltre impressionante il fatto di poter utilizzare UGOS con l'app per smartphone «Ugreen NAS» quasi allo stesso modo del browser web.

Prezzi e disponibilità

La prevendita avviene esclusivamente tramite il produttore. Per l'iDX6011 Pro con 64 GB di RAM, Ugreen propone 1559 dollari in super-early-bird, 1819 dollari in early-bird e 2599 dollari come prezzo di vendita consigliato (RRP) per la vendita al dettaglio successiva.

L'iDX6011 con 64 GB di RAM ha un prezzo di 1199 dollari in Super Early Bird, 1399 dollari in Early Bird e 1999 dollari come RRP al dettaglio. La variante da 32 GB costa 999 dollari in Super Early Bird, 1189 dollari in Early Bird e 1699 dollari per la vendita al dettaglio. Il Kickstarter inizierà a marzo 2026 e la spedizione è prevista per maggio. Ugreen non ha ancora fornito informazioni sul successivo lancio al dettaglio.

Ugreen mi ha promesso un campione della versione Pro. Seguirà un resoconto dettagliato del test.

Immagine di copertina: Ugreen

