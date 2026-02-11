Novità e trend 22 8

Ayaneo Next 2: le prestazioni e il prezzo ti faranno drizzare le orecchie

L'Ayaneo Next 2 si rivolge ai giocatori portatili che cercano "quel qualcosa in più". Grazie al suo hardware di alto livello, si lascia alle spalle le altre console portatili. Tuttavia, questo salto di qualità ha un prezzo, sia in termini economici che di peso.

Sei infastidito dal fatto che le console portatili da gioco di solito danno fastidio ai tuoi occhi solo con impostazioni grafiche medie? Allora fai parte del gruppo target di Ayaneo. L'azienda cinese ha presentato il suo nuovo palmare di qualità superiore Next 2. Il dispositivo con Windows 11 supera facilmente gli altri palmari e si avvicina persino ai portatili da gioco in termini di prestazioni.

Ma devi anche sapere che il dispositivo non è solo un portatile da gioco.

Ma devi anche scavare nelle tue tasche: I prezzi partono da 1799 dollari per la variante con 32 gigabyte di RAM e un terabyte di spazio di archiviazione. Con 64 gigabyte di RAM e lo stesso spazio di archiviazione, il prezzo è di 2299 dollari e per la versione più potente, con ben 128 gigabyte di RAM e due terabyte di spazio di archiviazione, dovrai pagare addirittura 3499 dollari.

E questi sono i prezzi più alti.

E questi sono i prezzi più vantaggiosi per gli early bird. Ayaneo utilizza la piattaforma di crowdfunding Indiegogo per il finanziamento. Puoi preordinare il dispositivo. Alcuni dispositivi costeranno in seguito fino a 900 dollari in più. La consegna è prevista per giugno 2026.

Confronto hardware con altri palmari

Le console portatili si rivolgono a gruppi target diversi. La Switch e la Switch 2 di Nintendo, ad esempio, non hanno nemmeno la pretesa di avere l'hardware migliore. Anche Steam Deck di Valve è in ritardo rispetto ad alcuni palmari Windows in termini di hardware, ma offre un software più conveniente con Steam OS basato su Linux.

Nonostante ciò, un confronto hardware è un buon modo per mostrare quanta potenza ha l'Ayaneo Next 2.

Il Next 2 sarà disponibile in bianco e nero.

Fonte: Ayaneo

Memoria di lavoro e display

Questo è già evidente nella RAM. A seconda della variante, la nuova console di Ayaneo ha a bordo 32, 64 o addirittura 128 gigabyte di RAM. Lo Steam Deck OLED non può competere con i suoi 16 gigabyte e lo Switch 2 con 12 gigabyte non può certo farlo. Alcuni portatili Windows sono disponibili almeno con 32 gigabyte. Con la RAM LPDDR5X, il Next 2 - come lo Switch 2 - si affida anche a una RAM particolarmente veloce.

Il Next 2 supera anche il Next 2 con i suoi 16 gigabyte.

Il Next 2 supera quasi tutti gli altri palmari anche per quanto riguarda il display. Con una diagonale dello schermo di 9,06 pollici (risoluzione 2400 × 1504 pixel) e fino a 165 hertz, è di gran lunga superiore allo Steam Deck OLED (7,4 pollici, 90 hertz). Il più recente Switch 2 ha 7,9 pollici e 120 hertz, ma offre solo la tecnologia LCD.

Il OneXPlayer X1 Pro, che si presenta come un computer portatile, batte il Next 2 con uno schermo da 10,95 pollici di diagonale, ma non offre nemmeno l'OLED. Inoltre, il display del Next 2 è molto più luminoso della concorrenza, con un picco di luminosità di 1155 nits, mentre è più probabile che sia compreso tra 500 e 1000 nits.

Batteria e peso

La batteria del Next 2 è un vero successo: ha una capacità di 116 wattora (Wh) ed è quindi più del doppio di quella dello Steam Deck OLED con 50 Wh. L'Asus Rog Ally X ha una capacità di 80 Wh. Ayaneo non specifica per quanto tempo si può giocare con esso. Se utilizzi l'hardware al massimo, la batteria durerà solo poche ore nonostante le sue dimensioni. Vale la pena ricordare che la capacità della batteria è superiore al limite di 100 Wh solitamente consentito dalle compagnie aeree. Ciò significa che non può essere portata a bordo senza un'autorizzazione speciale.

Questa enorme batteria contribuisce anche al fatto che il Next 2 non è affatto leggero. Il peso è di ben 1,4 chilogrammi, quasi il triplo di quello dello Switch 2 (circa 530 grammi). Il mio collega Phil si sta già lamentando per il peso di 920 grammi del Legion Go 2. Il Next 2 è quindi destinato a causare rapidamente braccia zoppe quando si gioca ai videogiochi. Pesa circa il doppio del suo predecessore, lanciato nel 2022, e più di alcuni laptop.

Processore e spazio di archiviazione

Ayaneo utilizza la più recente tecnologia di processore. A seconda della variante, viene utilizzato il processore AMD Ryzen AI Max 385 o Ryzen AI Max+ 395. Entrambi sono chip basati su Zen 5 con una potente GPU Radeon integrata. Lo Steam Deck OLED è ancora dotato di un chip Zen 2. Le architetture Zen 5 si stanno diffondendo solo lentamente nei palmari.

La capacità di archiviazione fino a due terabyte di memoria SSD, invece, non è così insolita. Con l'hardware attuale, solo lo Switch 2 è molto indietro con 256 gigabyte di memoria integrata.

Bastoncini a effetto Hall e TMR

I grilletti utilizzano la tecnologia a effetto Hall con sensori magnetici, il che significa che funzionano senza usura e non sono soggetti alla deriva degli stick. Grazie al meccanismo a doppia chiusura, è possibile beneficiare di una corsa più corta, ad esempio nei tiri a segno, che si traduce in un punto di innesco più rapido.

Il Next 2 di Ayaneo è un bastone che funziona senza usura e non è soggetto a deriva.

L'Ayaneo Next 2 è una delle prime console portatili Windows a offrire joystick TMR (Tunnel Magneto-Resistance) con coppia regolabile. Il TMR consente una maggiore precisione e una minore usura. Questa tecnologia ti permette di personalizzare la resistenza degli stick.

Inoltre, sono presenti un pad direzionale, due touchpad, quattro pulsanti sulle spalle e sul retro e altri pulsanti liberamente configurabili sulla parte anteriore. Le connessioni includono due prese USB 4 Type-C e una connessione audio da 3,5 millimetri. Due ventole dovrebbero raffreddare il Next 2 a sufficienza.

Cosa rende il dispositivo così costoso

L'hardware insolitamente potente per un palmare fa lievitare il prezzo.

Uno dei punti più importanti del prezzo è la RAM. La RAM è generalmente diventata molto più costosa a causa dell'elevata domanda dovuta al boom dell'intelligenza artificiale. La sola RAM LPDDR5X nella versione da 128 gigabyte costa attualmente ben più di 1000 euro/franchi. In uno stream il CEO di Ayaneo, Arthur Zhang, ha dichiarato che i prezzi della RAM sono aumentati così tanto durante lo sviluppo che l'azienda riesce a malapena a realizzare un profitto.

Il grande e luminosissimo display OLED, il nuovo processore AMD di fascia alta, la grande batteria e la necessaria capacità di raffreddamento si riflettono anche sul prezzo. Infine, ma non meno importante, anche la piccola quantità del dispositivo ha un impatto sul prezzo. Ayaneo produce prodotti di nicchia destinati a giocatori portatili particolarmente esigenti e quindi non produce quantità elevate come Nintendo o Valve.

Si tratta di un prodotto di nicchia.

Se non hai gli spiccioli necessari, puoi anche moddare tu stesso una console di fascia alta come questo hobbista:

Immagine di copertina: Ayaneo

