Questo palmare ha una potenza superiore a quella di molti PC da gioco

13.8.2025

Questo portatile non ha più limiti: con una RTX 4090 e un Intel i9, offre prestazioni simili a quelle di un PC da gioco, racchiuse in una custodia portatile.

Le console portatili sono in realtà sinonimo di compattezza e mobilità. Un modder cinese sta portando questi termini all'estremo. Ha costruito un dispositivo portatile così potente da riuscire a tenere testa ai più recenti PC desktop da gioco. Il ruolo principale è svolto da una GPU Nvidia RTX 4090 per laptop, installata in un alloggiamento da 12,5 pollici con un controller integrato.

L'inventore cinese, che si fa chiamare Qingchen DIY» online su «, ha presentato il suo progetto sulla piattaforma Bilibili. Si basa su uno chassis del produttore ODM Tongfang. Di solito è destinato ai notebook da gioco. Ha aggiunto due stick analogici, un pad direzionale, tasti azione e tasti funzione aggiuntivi per renderlo un sistema portatile a tutti gli effetti.

Hardware al top dei notebook

All'interno lavora un Intel Core i9-14900HX con 24 core, affiancato da una GPU Nvidia GeForce RTX 4090 con 9728 core CUDA e 16 gigabyte di VRAM. È inoltre dotato di 64 gigabyte di RAM DDR5-5600 e di un'unità SSD NVMe da 2 TB. Il display touch IPS da 12,5 pollici ha una risoluzione di 4K (3840 × 2160 pixel) e offre una frequenza di aggiornamento di 60 hertz.

Oltre agli slot di ventilazione, sul retro sono presenti varie interfacce per HDMI, USB-A, USB-C, alimentazione e un lettore di schede SD.

Il raffreddamento deriva dal notebook originale e, secondo «Qingchen», mantiene le temperature sotto controllo: a pieno carico, la GPU rimane a un massimo di 72 gradi Celsius, la CPU a circa 67 gradi.

I benchmark superano gli standard dei palmari

Nei benchmark, il dispositivo mostra cosa è in grado di fare: «Cyberpunk 2077» gira in 4K con 60-70 FPS stabili, «God of War» (2018) raggiunge oltre 100 FPS, a volte fino a 120. La GPU lavora con un consumo energetico di 174 watt. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello che ci si aspetterebbe da una console portatile. Sebbene il display sia limitato a 60 Hertz, i frame rate più elevati rimangono quindi invisibili. Tuttavia, le riserve di energia per i giochi e le modalità grafiche più impegnative sono chiaramente disponibili.

Tanta potenza ha però un prezzo: la batteria integrata da 50 Wh dura solo 15-20 minuti a pieno carico. Questo rende il dispositivo tecnicamente portatile, ma praticamente dipendente da una presa di corrente. Anche le dimensioni e il peso sono ben al di sopra di quanto ci si aspetterebbe da un palmare. Non si tratta di un dispositivo mobile leggero. Tuttavia, «Qingchen» non fornisce dettagli precisi.

