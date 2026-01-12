Novità e trend 31 4

I gadget del CES 2026 che non ti servono (ma che potresti volere)

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 12.1.2026

Che sia utile o meno, molti produttori hanno fatto di tutto per distinguersi alla più grande fiera tecnologica del mondo. Una selezione delle novità più interessanti di Las Vegas.

Una cornice che genera nuove immagini a comando vocale e il robot WALL-E per il salotto. Alla fiera tecnologica CES ci sono i gadget di cui hai sempre avuto bisogno (sarcasmo incluso).

Cornici e-ink controllate dalla voce

La Fraimic Smart Canvas è uno schermo e-ink racchiuso in una cornice. Non solo visualizza semplici opere d'arte da parete, ma può anche essere personalizzato. Puoi inviare immagini e foto (in formato JPEG o PNG) al display tramite smartphone o utilizzare l'intelligenza artificiale per creare nuove opere.

Con lo smartphone puoi inviare immagini e foto (in formato JPEG o PNG) al display.

Con il tuo smartphone, tutto ciò che ti serve è l'app Fraimic e il tuo Wi-Fi. Per i dipinti AI, pronuncia un messaggio direttamente nel piccolo microfono del display e il Fraimic creerà un dipinto AI. Bellissimo...

Le cornici Fraimic possono essere ridipinte con un comando vocale.

Fonte: Fraimic

La cornice in legno nero conferisce al Fraimic un aspetto murale. Il display e-ink integrato è costituito dalla tecnologia Spectra 6. Visualizza un'immagine opaca e ha una risoluzione di 200 ppi. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico, il Fraimic ha una durata della batteria di diversi anni. Inoltre, riconosce se viene appeso in orizzontale o in verticale per visualizzare le immagini nel modo giusto in ogni caso.

È possibile preordinare il Fraimic Smart Canvas in due dimensioni: La più piccola ha un display da 13,3 pollici e costa 322 franchi. La cornice più grande ha un display da 31,5 pollici ed è disponibile al prezzo di 806 franchi. Le cornici saranno consegnate a partire dalla primavera del 2026.

Mini Sfera di Las Vegas per la scrivania

Switchbot presenta al CES la sua lampada da tavolo Obboto, dotata di intelligenza artificiale. Il dispositivo ricorda una versione in miniatura della famosa «Sphere» di Las Vegas. Ciò è dovuto agli oltre 2900 LED RGB presenti nella sfera luminosa. Puoi usarli per visualizzare animazioni preimpostate o le tue immagini e GIF in stile pixel art. Grazie al movimento del dispositivo, la sfera di luce è in grado di visualizzare le immagini e le GIF.

Grazie al sensore di movimento, reagisce sia al tocco che al movimento nella stanza. Grazie alle diverse modalità di illuminazione, la lampada da tavolo è stata progettata per aiutarti a concentrarti meglio, rilassarti, meditare o dormire. Oltre alle immagini, Obboto visualizza anche l'ora e i dati meteo.

Se si tratta di dormire o meditare: Obboto ha diverse modalità disponibili.

Fonte: Switchbot

È possibile ordinare Obboto dal dicembre 2025 sul loro sito web al prezzo attuale di 230 dollari (equivalenti a 182 franchi).

Mui Board: schermo intelligente fatto di legno

A prima vista, il Mui Board è semplicemente un pezzo di legno. Solo quando viene toccato, i punti LED si illuminano attraverso l'impiallacciatura del legno e visualizzano informazioni e simboli. Il display a matrice di punti sottostante è progettato per essere invisibile ed è basato su un Raspberry Pi con Wi-Fi e Bluetooth.

La Mui Board ti permette di controllare la tua casa intelligente grazie allo standard Matter: oscuramento delle luci, regolazione dei termostati, abbassamento delle tapparelle. Integrando sistemi musicali come Sonos, puoi anche controllare la riproduzione della musica. Puoi anche scrivere messaggi scritti a mano sul legno o registrare e inviare messaggi vocali.

E' stato ulteriormente sviluppato da Matter.

È stato ulteriormente sviluppato da un prototipo del 2019 ed è ora disponibile come seconda generazione sul sito di crowdfunding indiegogo. Puoi scegliere tra acero naturale o ciliegio scuro come variante. Tuttavia, il prodotto premium non è esattamente economico: costa poco meno di 1.000 dollari (equivalenti a 800 franchi).

WALL-E robot per pochi soldi

Gli 800 franchi sono un gioco da ragazzi per te? Allora potresti avere 4400 franchi da spendere per un robot che non può fare nulla ma sembra carino. Puoi acquistarne uno da Zeroth. La start-up di robotica AI ha ricreato WALL-E dall'omonimo film Disney. L'iconica versione gialla con occhi mobili è attualmente disponibile solo in Cina.

WALL-E è reale grazie a Zeroth.

Fonte: Zeroth

Tuttavia, Zeroth sta portando negli Stati Uniti anche una sorta di variante senza nome. Porta il nome di W1 e ha occhi leggermente diversi da quelli di WALL-E. Grazie al suo design a doppio battistrada, dovrebbe essere in grado di muoversi su erba, ghiaia e pendii a una velocità massima di 0,5 metri al secondo. Il piccolo velocista! Può inoltre trasportare fino a 50 chili, ovvero più del doppio del suo peso, 20 chili, 28 chili con la batteria. Le sue dimensioni sono di poco inferiori ai 60 centimetri.

Il robot W1 non può fare molto, ma sembra carino.

Fonte: Zeroth

Il W1 utilizza lidar, telecamere RGB e vari sensori per la navigazione. Sono installati anche WLAN e Bluetooth. Tuttavia, le sue capacità sono limitate. Secondo Zeroth, può trasportare oggetti, seguirli e scattare foto. A questo scopo utilizza la fotocamera integrata da 13 megapixel.

Il W1 sarà disponibile negli Stati Uniti dal 15 aprile. Non si sa ancora nulla sulle vendite in Europa.

Loona DeskMate trasforma il tuo iPhone in un robot AI

Loona DeskMate è una stazione di ricarica Keyirobot per il tuo iPhone che funge da assistente AI insieme al tuo smartphone. Dispone di tre porte USB-C, una porta USB-A e un pad Magsafe. Il pad attiva automaticamente l'app AI non appena si aggancia l'iPhone al caricatore.

Loona DeskMate non richiede alcuna tecnologia proprietaria, ma utilizza tutte le funzionalità del tuo iPhone: display, fotocamera, microfono. Grazie alla funzione di ricarica, non hai bisogno di un adattatore di corrente aggiuntivo.

Loona DeskMate utilizza il tuo iPhone.

Fonte: Keyirobot

Il supporto può essere ruotato e inclinato. Loona Deskmate è sempre rivolto direttamente verso di te quando parla e ti guarda con simpatici occhi da cartone animato. Le possibilità sono molteplici: ad esempio, Loona può riassumere le e-mail, aiutarti a pianificare gli appuntamenti e coordinare le riunioni di Zoom.

Loona Deskmate verrà lanciato sul mercato tramite crowdfunding su Kickstarter . La campagna inizierà a marzo, ma l'azienda non ha ancora indicato il prezzo esatto.

Baby Fufu: rinfresca la tua prole

L'anno scorso, Yukai Engineering ha presentato un Fufu al CES. Sebbene il mini-ventilatore fosse destinato solo a raffreddare il tè, l'azienda ha ora piani letteralmente più grandi. Baby Fufu raffredda la tua prole invece del tè. Il gadget a forma di gatto è dotato di ventole integrate a questo scopo. L'aria viene aspirata dalla parte inferiore della figura e soffiata fuori attraverso la bocca. Per evitare che i bambini e le loro piccole dita entrino in contatto con la ventola, la bocca di Baby Fufu è protetta da una piccola piastra.

Baby Fufu rinfresca il tuo bambino.

Fonte: Yukai

Le zampe del ventilatore sono sagomate in modo da poterle attaccare alla maniglia di una carrozzina. Questo ti permette di orientare Baby Fufu in modo che il flusso d'aria di raffreddamento raggiunga il punto desiderato. I tre livelli di flusso d'aria possono essere regolati con un pulsante. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C.

Il gadget sarà lanciato sul mercato a metà del 2026 a un prezzo di circa 50-60 dollari (equivalenti a 40-50 franchi).

Valet: elegante vassoio portaoggetti con funzione di ricarica

Il produttore Twelve South è noto per gli accessori per la ricarica dei gadget. L'ultima trovata non potrebbe essere più semplice: un elegante vassoio per chiavi, occhiali, portafogli e simili. Puoi usarlo per ricaricare gli oggetti allo stesso tempo. Per farlo, posiziona il tuo smartphone o le tue cuffie sul quadrato leggermente rialzato del vassoio. I dispositivi si ricaricano in modalità wireless fino a 15 watt. Sul lato c'è anche una porta USB per ricaricare un altro dispositivo (sempre con 15 watt). Sebbene non sia particolarmente efficiente - e di certo non destinato a un dispositivo potente come un laptop - è stato progettato per rendere la ricarica dei tuoi dispositivi più importanti, come uno smartphone, il più semplice possibile.

Valet è intelligente, poco appariscente e pratico.

Fonte: Twelve South

Il vassoio è collegato a un alimentatore con una potenza massima di 36 watt - un cavo di 1,5 metri è incluso nella confezione. L'ideale sarebbe posizionare il vassoio sul comodino o all'ingresso di casa: un compito impegnativo per una perfetta gestione dei cavi.

Valet è rivestito in morbida pelle e disponibile in vari colori. Anche la struttura esterna in metallo può essere personalizzata. Valet costa 180 dollari americani (equivalenti a 144 franchi svizzeri) e sarà consegnato nelle prossime settimane. Non è ancora chiaro se il dispositivo arriverà anche da noi, ma abbiamo già alcune cose di Twelve South nel nostro assortimento.

Ologramma anime AI di Razer

Un avatar anime sulla tua scrivania che risponde alle tue domande e ha una visione di te e del tuo schermo: sembra utile e sospetto in egual misura. Sebbene tali ologrammi siano già stati mostrati al CES 2025 di un anno fa, Razer sta portando il gadget a un livello più compatto.

L'avatar anime è un'idea di Razer.

L'avatar anime è basato sull'AI Project Ava di Razer. L'azienda sta ora combinando il software con un ologramma da 5,5 pollici con uno dei due personaggi selezionabili: Kira, una waifu anime in abito verde, o Zane, un ragazzo muscoloso con tatuaggi. Razer prevede di offrire altri avatar tra cui scegliere in un secondo momento. Se i personaggi sono - comprensibilmente - troppo sospettosi per te, puoi anche scegliere una palla luminosa verde.

Gli avatar devono muoversi in modo naturale, anche quando parlano e fanno espressioni facciali. Inoltre, monitorano continuamente te e il tuo schermo tramite una webcam integrata e la webcam del tuo computer. L'avatar AI dovrebbe essere in grado di rispondere a domande e dare suggerimenti: per giocare ai videogiochi, per risolvere problemi con il PC o anche per consigli di stile.

I microfoni sono installati per il riconoscimento vocale e puoi parlare direttamente all'avatar utilizzando una combinazione di tasti. La demo attuale utilizza l'LLM di Grok, che non è particolarmente sofisticato. Tuttavia, in un secondo momento dovresti essere in grado di scegliere altri LLM.

Secondo un rapporto di The Verge, l'avatar sembra avere ancora un ampio margine di miglioramento. Secondo The Verge, inoltre, non è del tutto chiaro se l'intelligenza artificiale sia richiesta anche per suggerimenti di gioco e simili. Resta da vedere come si svilupperà il prodotto entro la fine del 2026. Anche i prezzi non sono ancora noti.

Immagine di copertina: Razer

