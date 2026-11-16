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Ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 16.11.2026

Cinque anni dopo l'addio di Daniel Craig, il suo successore è stato scelto: Robert Pattinson assumerà il ruolo dell'agente segreto più famoso del mondo. Insieme al regista Denis Villeneuve, inaugura una nuova era di Bond.

Pattinson. Robert Pattinson.

Dopo anni di speculazioni, Amazon MGM Studios ha ufficialmente confermato oggi chi deterrà in futuro la licenza di uccidere. Il 40enne britannico diventa così il settimo interprete ufficiale di Bond nella storia del cinema, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

«Possiede l'anima senza tempo di 007 e allo stesso tempo porta qualcosa di completamente nuovo», afferma il regista Denis Villeneuve nel comunicato ufficiale. Pattinson stesso parla dell'onore della sua vita.

Da idolo dei teenager a icona del cinema

La decisione pone fine a una maratona di casting durata mesi, che negli ultimi tempi ha visto in lizza anche Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult e Josh O’Connor, come riportato dalla testata di settore statunitense «Deadline». Ora, proprio l'uomo che un tempo divenne un idolo dei teenager nei panni del vampiro scintillante di «Twilight», interpreterà contemporaneamente due figure iconiche della cultura pop: Batman e James Bond.

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Chi ha seguito la carriera di Pattinson negli ultimi dieci anni, tuttavia, troverà la scelta meno sorprendente. Con film come «Mickey 17», «The Lighthouse» o «Tenet» di Christopher Nolan, l'attore britannico si è da tempo affermato come un versatile attore di carattere. Il suo Bruce Wayne in «The Batman» ha inoltre dimostrato che può dare nuove sfumature anche a un personaggio che si pensava avesse già detto tutto.

Villeneuve, dal canto suo, conosce le qualità di Pattinson in prima persona: in «Dune: Part Three», che arriverà nelle sale a dicembre, l'attore britannico interpreta il mutaforma Scytale.

Amazon invia i segnali giusti

Il 26° film di Bond è il primo a essere realizzato interamente sotto il controllo creativo di Amazon. Quando i produttori storici di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, si sono fatti da parte nel febbraio 2025, temevo ancora la svendita di un'istituzione cinematografica. Un James Bond Cinematic Universe. Più quantità che qualità.

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Pochi mesi dopo, con l'ingaggio di Denis Villeneuve, è arrivato il primo barlume di speranza. A questo si aggiungono altre forze di rilievo dietro la macchina da presa, come il creatore di «Peaky Blinders» Steven Knight in qualità di sceneggiatore e il produttore di «Harry Potter» David Heyman.

E ora Robert Pattinson. Un attore che, dopo la sua svolta con un franchise miliardario, si è reinventato consapevolmente per anni lontano dal cinema blockbuster. Proprio la combinazione tra il suo carisma imprevedibile, a tratti difficile da decifrare, e il fiuto di Villeneuve per i personaggi complessi mi rende curioso. Forse ci aspetta un Bond che ottiene risultati tanto con la sua presenza quanto con la sua Walther PPK.

Già in «Tenet» di Christopher Nolan, Robert Pattinson ha fatto un'ottima figura nei panni dell'agente segreto britannico.

Fonte: Warner Bros.

Naturalmente non sappiamo ancora cosa abbia in mente Amazon a lungo termine per il marchio. Anche il titolo, la trama e la data di uscita del prossimo film devono ancora essere annunciati. Ma se qualcuno mi avesse detto nel febbraio 2025 che il primo Bond sotto Amazon sarebbe stato diretto da Denis Villeneuve, scritto da Steven Knight e interpretato da Robert Pattinson...

Avrei firmato subito.

Immagine di copertina: Amazon MGM Studios

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