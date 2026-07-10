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TOI-2155 b è una stella nana o una nana bruna?

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 11.7.2026

L'oggetto TOI-2155 b pone un enigma agli astronomi: è una nana rossa o una nana bruna? La distinzione non è così semplice: l'oggetto si trova esattamente al limite di massa tra una vera stella e un corpo celeste senza fusione.

Nella costellazione dei Gemelli, a circa 1350 anni luce da noi, si trova una stella simile al Sole di tipo spettrale F, che ha un compagno delle dimensioni di Giove. Questo di per sé non è nulla di speciale, ma il compagno della stella TOI-2155 è un enigma. Non può essere facilmente classificato: con una massa di 80,6 ± 1 masse gioviane, è un oggetto di confine tra una nana bruna molto massiccia e un rappresentante molto poco massiccio di una vera stella di tipo spettrale M. La differenza sta nel nucleo: se TOI-2155 b è una nana bruna, allora nel suo centro non avviene la fusione di nuclei di idrogeno in nuclei di elio, la fonte di energia della maggior parte delle stelle. Se invece c'è fusione, allora TOI-2155 b è una vera stella.

Non è così facile distinguere dall'esterno tra le due possibilità, come afferma l'autore principale Md Redyan Ahmed dell'Università di Sydney in Australia nella rivista specializzata "The Astronomical Journal". Con i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e di altri telescopi, è stato possibile determinare con grande precisione la massa di TOI-2155 b (l'abbreviazione TOI sta per TESS Object of Interest). In generale si presume che il limite di massa per l'accensione della fusione dell'idrogeno nel nucleo di un corpo celeste sia tra 75 e 80 masse gioviane. Ma i modelli teorici suggeriscono che questo da solo non è sufficiente; anche altri fattori come l'ulteriore composizione chimica e la struttura dell'atmosfera dell'oggetto giocherebbero un ruolo.

Esiste quindi la possibilità che TOI-2155 b sia la nana bruna più massiccia finora conosciuta – o uno dei nani rossi meno massicci. Solo ulteriori indagini in quanti più intervalli spettrali possibili potrebbero fare chiarezza. Md Redyan sottolinea la necessità di trovare altri oggetti che si trovino al limite di massa per saperne di più su questa zona di confine.

La stella principale TOI-2155 ha 1,33 masse solari e 1,7 volte il diametro del Sole. Con una temperatura di circa 5800 gradi Celsius, è leggermente più calda del nostro astro diurno. Il suo compagno lo orbita in soli 3,72 giorni e ha una densità media di 109 grammi per centimetro cubo (per confronto: Giove, di dimensioni simili, ha 1,33 grammi per centimetro cubo).

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Articolo originale su Spektrum.de

Immagine di copertina: NASA/JPL-Caltech

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