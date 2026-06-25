Novità e trend 32 4

Non hai mai visto la Via Lattea così in dettaglio

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 25.6.2026

L'ESA ha unito nove immagini del suo telescopio spaziale per creare un'immagine con una risoluzione di 324 megapixel. Dovrebbe servire come immagine di riferimento per la scoperta di esopianeti.

Il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha scattato la foto più dettagliata mai realizzata del centro della Via Lattea. L’immagine mostra il bulbo galattico «» , la regione centrale densamente popolata della nostra galassia, nello spettro della luce visibile. Si possono distinguere più di 60 milioni di stelle. Questi dati potrebbero rivoluzionare la ricerca degli esopianeti.

La posizione della porzione fotografata della nostra galassia.

Fonte: ESA

Il 23 marzo 2025, Euclid ha fotografato il centro galattico per circa 26 ore. Il risultato è un mosaico composto da nove singole immagini. Ognuna di esse riproduce un’area del cielo più grande della luna piena. L’immagine finale misura 18 000 × 18 000 pixel, ovvero circa 324 megapixel. La trovi qui in alta risoluzione.

Euclid è stato in realtà sviluppato per mappare galassie lontane e studiare così la materia oscura e l’energia oscura. La sua fotocamera per lo spettro della luce visibile ha una risoluzione così alta da riuscire a distinguere singole stelle nel bulbo galattico, pur essendo molto affollato. Secondo l’ESA, la fotocamera raggiunge una nitidezza simile a quella della Wide Field Camera del telescopio Hubble, ma copre un’area di cielo 270 volte più grande per ogni scatto.

L’immagine completa.

Fonte: ESA

Immagine di riferimento per la ricerca sugli esopianeti

Questa combinazione di risoluzione e campo visivo rende la nuova foto particolarmente preziosa per la ricerca sugli esopianeti. Nella zona osservata ci sono 51 sistemi planetari conosciuti. Gli esopianeti si possono individuare con una tecnica chiamata effetto di microlente. Quando una stella in primo piano passa davanti a una più lontana, la sua gravità agisce come una lente cosmica e ne amplifica la luce. Se nel sistema c’è un pianeta, la sua gravità modifica minimamente il profilo di luminosità.

Per registrare l’intero andamento di un evento di microlente, le stelle devono essere osservate per più di 20 giorni. La finestra di 26 ore di Euclid non è sufficiente a questo scopo. L’immagine serve però come riferimento per osservazioni successive, in cui le stelle si sovrappongono. In questo modo i ricercatori possono determinare la velocità e ricavarne la massa di eventuali pianeti.

Collaborazione con la NASA

Euclid sarà strettamente integrato con il telescopio spaziale della NASA in progetto, il Nancy Grace Roman. Roman dovrebbe individuare, a partire al più presto dalla fine di agosto 2026, migliaia di nuovi esopianeti tramite eventi di microlente. La regione che Roman monitorerà è interamente inclusa nel campo visivo di Euclid. La nuova immagine funziona quindi come un timbro temporale: chi scopre un evento con Roman può combinarlo con il riferimento di Euclid, aumentando così notevolmente la precisione delle misurazioni.

Le microlenti sono particolarmente adatte per i pianeti freddi che orbitano molto lontani, difficili da individuare con altri metodi di ricerca. Negli ultimi 20 anni, con questa tecnica sono stati scoperti dai normali telescopi quasi 300 esopianeti, tutti vicini al centro galattico. I nuovi dati di Euclid potrebbero aumentare enormemente questo numero nel lungo periodo. E, ovviamente, l’immagine è anche semplicemente bellissima.

Immagine di copertina: ESA

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