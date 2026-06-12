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Un elenco di tutte le stelle doppie e multiple

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 13.6.2026

Con l'aiuto dei dati della missione astrometrica Gaia, è stato creato un catalogo completo di tutte le stelle doppie e multiple conosciute nelle vicinanze del Sole fino a una distanza di 33 anni luce. Questo fornisce informazioni interessanti sulla frequenza di questi sistemi.

Secondo tutto ciò che sappiamo, il nostro sole è una stella singola. Tuttavia, questo la rende una minoranza, poiché molte altre stelle fanno parte di un sistema stellare binario o addirittura multiplo. Un team di ricerca guidato da Javier González-Payo dell'Università Complutense di Madrid ha ora utilizzato i dati del satellite astrometrico Gaia per osservare le immediate vicinanze del nostro sole fino a una distanza di 33 anni luce o 10 parsec. Il gruppo ha compilato un elenco completo di tutte le stelle e le nane brune centrate intorno al Sole in questa regione dello spazio e lo ha pubblicato sulla rivista «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (MNRAS).

In totale, il catalogo di stelle e nane brune è stato diviso in due parti.

In totale, il catalogo elenca 424 oggetti conosciuti. Di questi, 215 stelle e nane brune appartengono a un totale di 92 sistemi con uno o più altri oggetti. 68 di questi 92 sistemi sono stelle binarie, 19 sono sistemi di stelle triple. Inoltre, sono stati trovati tre sistemi di stelle quadruple e addirittura due sistemi contenenti un totale di cinque stelle, una vera e propria rarità.

I periodi orbitali di questi sistemi sono stati rilevati in base alle loro caratteristiche.

I periodi orbitali delle stelle tra loro variano da un giorno a diversi milioni di anni. Circa il 41 percento di tutte le stelle conosciute nella regione dello spazio in esame con una massa superiore alla metà di quella del Sole fa parte di un sistema stellare binario o multiplo. Al contrario, le stelle e le nane brune con meno di un decimo della massa del sole hanno solo una o più compagne con una probabilità del nove percento. Il team di González-Payo è stato quindi in grado di fare per la prima volta un'affermazione quantitativa sulle stelle nelle nostre immediate vicinanze cosmiche, da cui è possibile trarre conclusioni sulla storia di formazione di alcuni di questi sistemi.

I sistemi di stelle quintuple sono particolarmente rari. Uno di questi è Alula Australis, nella costellazione dell'Orsa Maggiore, da cui ci troviamo a 27 anni luce di distanza e che è diviso in più componenti. La componente A è formata da due stelle simili al sole che orbitano intorno al loro centro di gravità comune in circa 1,8 anni. Anche la componente B è costituita da una stella binaria stretta con un periodo di soli quattro giorni. Insieme alla componente A, orbitano intorno al loro centro di gravità comune in circa 60 anni. La componente C, una singola nana bruna, orbita intorno al sistema a grande distanza. Il sistema WDS J16555-0820 è ancora più complesso: la sua componente principale è una stella doppia con un periodo di 2,96 giorni, che orbita intorno al centro di gravità comune con la stella componente B in soli 627 giorni. Molto più lontane sono le componenti C e D, note come Wolf 629 e VB 8, che hanno periodi orbitali estremamente lunghi.

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: Centro di volo spaziale Goddard della NASA/Chris Smith (USRA)

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