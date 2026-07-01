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Sony dice addio ai giochi fisici: niente più dischi per PlayStation a partire dal 2028

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 1.7.2026

Sony smette di produrre dischi fisici. Il futuro della PlayStation sarà tutto digitale.

In un post sul blog, Sony annuncia la fine dei giochi fisici. La produzione di dischi per le console PlayStation verrà interrotta a partire da gennaio 2028.

L'azienda scrive:

In risposta al cambiamento nelle abitudini di consumo, in futuro i nuovi giochi saranno disponibili solo in formato digitale tramite il PlayStation Store e i rivenditori.

Questo non riguarda solo i titoli di Sony, ma anche i giochi di produttori terzi. I giochi già pubblicati e quelli che usciranno entro la fine del 2027 non sono interessati da questa misura.

Sony giustifica questa mossa radicale con le preferenze della propria clientela: «Per Sony Interactive Entertainment, questo sviluppo è una reazione logica al cambiamento nelle abitudini di consumo, dato che ormai la domanda di supporti digitali è nettamente superiore a quella dei supporti fisici. Questo cambiamento ci permette di orientare ancora di più la nostra offerta alle esigenze della nostra Community e al modo in cui la maggior parte dei giocatori e delle giocatrici oggi accede ai giochi e li utilizza.»

In un ulteriore comunicato, Sony comunica inoltre che gli store online per PS3 e PlayStation Vita verranno chiusi a partire dal 2027.

Verso un futuro digitale

Sony ha già posto le basi per un futuro puramente digitale con il lancio della versione aggiornata della PS5 e della PS5 Pro. Le console sono state vendute senza lettore disco. Chi voleva continuare a giocare ai propri giochi fisici doveva pagare un extra per un lettore Blu-ray separato.

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Molti analisti hanno intravisto un futuro cupo per i giochi fisici già durante la fase di preordine di «Grand Theft Auto 6».

Rockstar Games ha annunciato che l’ «, l’edizione fisica», uscirà senza disco, ma con un codice di download. Considerando la decisione radicale di Sony di puntare su un futuro digitale per la PlayStation, questa mossa sembra, col senno di poi, più che logica.

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La data indicata da Sony nel comunicato stampa ufficiale potrebbe fornire indizi sulla finestra di lancio della PlayStation 6. Secondo alcuni addetti ai lavori del settore, la console di nuova generazione di Sony dovrebbe uscire sia come console fissa che come dispositivo mobile.

I dischi fisici renderebbero più difficile l’interoperabilità tra la console portatile e quella da salotto. Il passaggio a un ecosistema puramente digitale ha quindi senso per Sony all’inizio della nuova generazione. Inoltre, eliminando il lettore ottico, l’azienda può risparmiare sui costi. Considerando l’impennata dei prezzi dei componenti, Sony farà di tutto per poter offrire la PS6 a un prezzo accessibile al grande pubblico.

Mi dispiace per questa mossa radicale. Per me i giochi fisici hanno un particolare valore da collezione. E appartengono a me – a differenza delle licenze digitali che compro negli store online e che mi possono essere revocate in qualsiasi momento.

Sony stessa ha recentemente dimostrato in modo impressionante quali rischi comportino gli acquisti digitali. L’azienda ha rimosso centinaia di film acquistati dalle librerie PlayStation – per motivi legati alle licenze «» .

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Immagine di copertina: Shutterstock

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