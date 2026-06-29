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Sony rimuove centinaia di film acquistati dalle librerie di PlayStation

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.6.2026

Sony rimuove centinaia di film acquistati dalle librerie britanniche di PlayStation. La Svizzera non è interessata. Il caso dimostra comunque quanto poco duratura possa essere la proprietà digitale.

Compri un film, paghi il prezzo pieno e poi lo trovi nella tua libreria digitale. Anni dopo, però, scompare comunque. È proprio quello che succederà a partire dal 1° settembre 2026 ad alcuni utenti PlayStation nel Regno Unito.

Sony rimuoverà 551 titoli del distributore cinematografico Studiocanal dalle librerie video personali. Sono interessati i film e le stagioni di serie TV acquistati in precedenza, tra cui «Terminator 2», «Apocalypse Now: The Final Cut», «Hot Fuzz», «Moonlight», «Paddington» e diversi «Rambo» film. Puoi trovare l’elenco completo qui.

Sony cita come motivo la scadenza degli accordi di licenza con Studiocanal. L’azienda non fa alcun riferimento a un rimborso o ad altri risarcimenti. Particolarmente ironico: L’e-mail di notifica inviata agli utenti interessati terminava con lo slogan di PlayStation “ «, Play has no limits”».

Per la Svizzera, Sony non ha ancora annunciato una cancellazione simile. Il precedente servizio video di PlayStation era però disponibile anche qui, quindi anche gli utenti svizzeri potevano comprare film digitali tramite la piattaforma di Sony. Germania e Austria erano già state colpite da un caso simile nel 2022.

Già nel 2022 i film acquistati erano spariti

Il caso attuale non è un caso isolato. Già il 31 agosto 2022 Sony aveva rimosso i contenuti acquistati da Studiocanal dalle librerie degli utenti tedeschi e austriaci.

In Germania l’elenco comprendeva 314 titoli, in Austria 137. Tra questi c’erano film come «John Wick», «La La Land», «Hunger Games», «Paddington» e diversi episodi delle serie «Saw».

La cosa particolarmente delicata è che Sony aveva interrotto la vendita e il noleggio di film tramite il Playstation Store solo un anno prima. All’epoca l’azienda aveva dichiarato che gli acquisti precedenti sarebbero rimasti disponibili. Per i titoli di Studiocanal in questione, però, questa promessa non è più valsa poco dopo.

«Acquistare» non significa automaticamente possederlo

Questo caso mette in luce la differenza tra un acquisto fisico e uno digitale. Un Blu-ray rimane sul tuo scaffale, anche se il rivenditore interrompe il contratto con la casa di produzione. Per i contenuti digitali, invece, di solito acquisti una licenza legata al tuo account, alla piattaforma e ai suoi accordi con i titolari dei diritti. Il fatto che la dicitura “ «” (Acquista» ) possa essere fuorviante ha già portato a una causa legale contro Ubisoft.

Novità e trend Licenza invece di acquisto: due giocatori denunciano Ubisoft per informazioni poco trasparenti Debora Pape 73 64

In linea di massima, questo vale anche per i giochi. È vero che i titoli ritirati dalla vendita rimangono solitamente disponibili per chi li ha acquistati in precedenza. Tuttavia, se richiedono server, un’attivazione online o download aggiuntivi, il loro utilizzo potrebbe comunque essere limitato o diventare del tutto impossibile. Il mio collega Philipp spiega nel suo commento quali svantaggi comporta per gli acquirenti il mondo dei videogiochi, sempre più digitale.

Opinione Il futuro del gaming è digitale e tu ne paghi il prezzo Philipp Rüegg 113 132

Immagine di copertina: Thrive Studios ID / Shutterstock

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