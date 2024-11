Licenza invece di acquisto: due giocatori denunciano Ubisoft per informazioni poco trasparenti

Ubisoft ha bloccato l'accesso al gioco "The Crew". Due californiani non vogliono prendere sotto gamba la situazione. La domanda è: devi comprare il gioco o solo la licenza d'uso?

Se perdi l'accesso a un gioco che hai acquistato, è fastidioso. Dopo tutto, hai speso dei soldi e vuoi usarlo. All'inizio dell'anno, Ubisoft ha bloccato l'accesso al gioco di corse "The Crew" circa nove anni dopo la sua uscita. Per questo motivo, due giocatori californiani hanno fatto causa al colosso dei videogiochi.

Il caso di "The Crew" e la causa Ubisoft

"The Crew" è stato rilasciato nel dicembre 2014 ed era un gioco multiplayer con un mondo aperto in cui numerosi giocatori potevano incontrarsi e giocare insieme. Di conseguenza, era necessaria una connessione a internet costante e un'infrastruttura di server.

Il 14 dicembre 2023, Ubisoft ha tolto il gioco dalla vendita e ha annunciato che i server sarebbero stati messi offline alla fine di marzo 2024. Ubisoft ha sottolineato che coloro che avevano acquistato il gioco solo di recente avrebbero potuto ottenere il rimborso del prezzo di acquisto in determinate circostanze. Tuttavia, i due querelanti avevano già acquistato il gioco nel 2018 e nel 2020, quindi il rimborso era fuori discussione. I due querelanti hanno dichiarato che il gioco non sarebbe stato più disponibile.

I due querelanti sostengono di aver pensato di acquistare il gioco invece di una licenza d'uso limitata nel tempo.

Le attuali condizioni di utilizzo dei servizi Ubisoft, in vigore da maggio 2020, stabiliscono che agli utenti viene concessa solo una licenza che include un diritto di utilizzo "limitato, non trasferibile e revocabile".

Una legge californiana mira a garantire una maggiore trasparenza

Le discussioni sul gioco vietato hanno già portato all'approvazione di una nuova legge in California. Questa legge sarà applicata a partire dal 2025 e obbliga le piattaforme di gioco a dichiarare chiaramente che si sta acquistando una licenza per l'uso del gioco e non il gioco stesso. Questa licenza può essere ritirata. I pulsanti come "Acquista il gioco" sono fuorvianti. La legge non cambia i fatti, ma mira solo a chiarirli. Su Steam, l'avviso di vendita è stato pubblicato in un sito web.

Su Steam, l'avviso è già visibile nel carrello.

Steam sottolinea che stai acquistando una sola licenza.

Fonte: Debora Pape

La questione non si poneva 20 anni fa

Le vecchie generazioni ricorderanno che fino ai primi anni 2000 non c'era molta differenza tra i giochi e i film acquistati su DVD. Il supporto dati era necessario per giocare e non era necessaria una connessione internet costante, né erano legati al tuo account. Il copyright del gioco era di proprietà dello studio di sviluppo, che però non aveva modo di limitare l'accesso al gioco in un secondo momento.

Se acquisti un gioco oggi, potresti anche pensare che ti appartenga - dopo tutto, lo stai pagando come 20 anni fa. Ma gli sviluppatori di giochi e gli operatori delle piattaforme vedono le cose in modo diverso. Se bloccano l'accesso a un gioco, non puoi più accedervi. Anche se possiedi il supporto fisico dei dati e quindi anche il software di gioco.

I blocchi possono verificarsi, ad esempio, se ci sono problemi di copyright con il gioco o se le chiavi sono state distribuite senza autorizzazione tramite fornitori terzi. Un esempio attuale è il gioco "Concord", che è stato rimosso dalle librerie nel mese di settembre a sole due settimane dal suo rilascio. Tuttavia, gli acquirenti hanno ricevuto un rimborso.