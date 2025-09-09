Novità e trend 10 0

Sono in arrivo i "migliori Apple Watch di sempre": Series 11 e Ultra 3

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

In occasione del keynote dedicato all'iPhone 17, Apple ha presentato anche alcune interessanti novità per il polso. Gli Apple Watch ora segnalano la pressione alta e l'Ultra segnala le emergenze via satellite.

Per i «migliori Apple Watch di sempre», il gigante tecnologico di Cupertino sta introducendo funzioni interessanti pensate per rendere la tua vita quotidiana più sana e sicura.

watchOS26: dagli avvisi di pressione alta alle traduzioni in diretta

Apple introduce una nuova funzione per tenere sotto controllo la tua pressione sanguigna. Questa funzione raccoglie i dati attraverso il sensore di frequenza cardiaca per almeno 30 giorni. Da quel momento in poi, l'orologio ti avviserà se rileva delle discrepanze

L'Apple Watch Ultra 3 tiene d'occhio la tua salute.

Fonte: Apple

In Europa il 30 percento delle persone soffre di pressione alta. Con misurazioni regolari, le malattie potrebbero essere riconosciute e trattate prima.

L'analisi della pressione sanguigna dell'Apple Watch, essendo di tipo medico, richiede l'autorizzazione di diverse autorità. Apple è ancora in attesa di tale autorizzazione e vorrebbe poterla rilasciare in oltre 150 paesi in un secondo momento.

La funzione viene fornita con l'Apple Watch.

La funzione viene fornita con il nuovo sistema operativo watchOS26. Per questo motivo la troverai anche sugli Apple Watch Series 9 e 10, oltre che sull'Ultra 2, una volta che sarà stato rilasciato.

Meglio prevenire che curare.

Fonte: Apple

Con watchOS26, Apple offre ancora più innovazioni, come il «Sleep Score». Questo monitora il tuo sonno e ne valuta la qualità. L'app Salute sul tuo smartphone ti mostra una panoramica la mattina successiva e, se necessario, ti dà dei consigli per aiutarti a dormire più serenamente in futuro. Un'altra funzione interessante è la traduzione in tempo reale, che ti mostra ciò che è stato detto in un'altra lingua contemporaneamente alla tua lingua preferita.

Nuova connettività satellitare con l'Apple Watch Ultra 3

Nell'Apple Watch Ultra 3 il produttore ha installato un display OLED più grande con una risoluzione di 422 × 514 pixel. Dovrebbe essere molto facile da leggere anche lateralmente e la luminosità è di 3000 nit. L'alloggiamento rimane delle stesse dimensioni: 49 × 44 millimetri.

Display più grande, ma involucro immutato.

Fonte: Apple

Nel Watch Ultra 3, Apple sta installando anche il chip S10, già utilizzato nel Watch Series 10. Il robusto smartwatch da esterno ha anche il 5G a bordo. La durata della batteria è stata estesa a un totale di 42 ore, 72 ore in modalità di risparmio energetico. Se utilizzi continuamente il GPS e la misurazione della frequenza cardiaca, il Watch Ultra 3 dura ancora 20 ore. Grazie alla funzione di ricarica rapida, l'orologio funziona per altre 12 ore dopo 15 minuti di ricarica.

Dopo che Google ha presentato il primo smartwatch con connettività satellitare con il Pixel Watch 4, Apple offre ora questa funzione per il suo Watch. Questo permette all'Ultra 3 di attivare una chiamata di emergenza via satellite, oltre a poter inviare messaggi e condividere la propria posizione. La potenza del segnale raggiunge i 1200 chilometri di altezza.

Con «Find My» via satellite, invii la tua posizione ogni quarto d'ora ai contatti che hai aggiunto in precedenza. Puoi anche inviare messaggi tramite l'app Messaggi o come SMS a familiari e amici. La funzione satellitare è gratuita per due anni dopo l'acquisto e l'attivazione dell'Apple Watch Ultra 3. Tuttavia, la disponibilità della connettività dipende dal fatto che l'Apple Watch Ultra 3 non è un dispositivo di navigazione. Tuttavia, la disponibilità della connettività dipende dalla tua posizione e non è disponibile ovunque.

L'Apple Watch Ultra 3 ha una cassa in titanio.

Fonte: Apple

L'Apple Watch Ultra 3 è disponibile con una cassa in titanio da 49 mm in nero o argento. Si pagherà almeno 749 franchi o 899 euro. Sarà consegnato a partire dal 19 settembre.

Apple Watch Series 11

Come il suo predecessore, il Series 10, l'Apple Watch Series 11 è disponibile in due dimensioni: 42 e 46 mm di diametro. La cassa ha uno spessore di 9,7 mm, lo stesso del suo predecessore. Il vetro del display è dotato di uno speciale rivestimento in ceramica che previene i graffi due volte meglio dell'Apple Watch 10. Il Watch 11 è ora dotato anche di connettività 5G veloce. Per quanto riguarda la durata della batteria, Apple parla di 24 ore invece delle precedenti 18, quindi potrai finalmente arrivare a un'intera giornata.

Questo è l'Apple Watch 11.

Fonte: Apple

Puoi indossare l'Apple Watch 11 per nuotare o fare snorkeling. Ad esempio, è possibile misurare la profondità fino a sei metri e visualizzare la temperatura dell'acqua. Non è comunque adatto alle immersioni.

Puoi scegliere tra quattro colori per la custodia in alluminio.

Fonte: Apple

La custodia è disponibile in alluminio e titanio. Alle versioni in alluminio in nero, argento e rosé si aggiunge ora un grigio argento leggermente più scuro. Per quanto riguarda il titanio, puoi scegliere tra argento, oro e nero. Sarà disponibile al prezzo ufficiale di vendita al dettaglio a partire da 369 franchi svizzeri o 449 euro dal 19 settembre.

Anche l'Apple Watch SE 3 ha qualcosa da raccontare

Lo smartwatch più economico della linea Apple ha ricevuto alcuni aggiornamenti pratici. Per la prima volta è possibile attivare il display always-on e utilizzare i controlli gestuali, come ad esempio la doppia scheda «» . In questo modo puoi toccare l'indice e il pollice insieme per mettere in pausa la musica o rispondere a una chiamata, ad esempio. L'Apple Watch SE 3 ha ricevuto alcuni aggiornamenti pratici.

L'Apple Watch SE 3 è in grado di misurare la temperatura al polso per registrare e segnalare oscillazioni di temperatura insolite.

L'Apple Watch SE 3 è il più economico dei nuovi smartwatch.

Fonte: Apple

L'orologio ora ha anche degli altoparlanti integrati. Se non hai lo smartphone a portata di mano, puoi usarli in caso di emergenza. La qualità è meno probabile che sia destinata a una fruizione musicale prolungata.

La batteria dell'Apple Watch SE 3 offre un'autonomia fino a 18 ore. La ricarica è due volte più veloce rispetto al suo predecessore. Secondo Apple, raggiunge un'autonomia di otto ore in 15 minuti grazie alla ricarica rapida.

L'Apple Watch SE 3 ha una durata di 18 ore e si ricarica due volte più velocemente del suo predecessore.

L'Apple Watch SE 3 con cassa in alluminio è disponibile nei colori argento e nero a partire da 229 franchi o 269 euro. Sarà consegnato a partire dal 19 settembre.

Immagine di copertina: Apple

