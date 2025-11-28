Novità e trend 4 4

La pubblicità natalizia di Apple si affida agli esseri umani invece che all'intelligenza artificiale

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 28.11.2025

Mentre le FFS e la Coca Cola vengono criticate per le loro pubblicità di AI, Cupertino sta adottando l'approccio opposto: Nell'ultima pubblicità dell'iPhone, Apple fa ballare i pupazzi.

Apple ha pubblicato la sua pubblicità annuale di Natale. «A Critter Carol» è stato girato interamente con l'iPhone 17 Pro e dimostra le capacità della fotocamera, come lo zoom teleobiettivo 8x. Nel filmato, un gruppo di animali trova un iPhone smarrito nella foresta innevata e lo usa per registrare una canzone sull'amicizia, prima di restituirlo al suo legittimo proprietario.

Come sempre per le grandi produzioni di Apple, lo slogan «Shot on iPhone» deve essere preso con un pizzico di sale. Questo perché intorno allo smartphone vengono utilizzati un'intera troupe, attrezzature professionali e un'illuminazione elaborata.

Retroscena Il keynote di Apple è stato «girato su iPhone»: cosa significa esattamente? di Samuel Buchmann

In questo caso, però, colpisce un'altra cosa: invece di generare i simpatici animaletti con un computer, Apple utilizza una tecnologia di produzione vecchia scuola. Gli animali sono pupazzi che vengono mossi e parlati da persone reali. Anche le scritte sono realizzate a mano in legno.

Uomini invece di IA

Ovviamente non si può fare a meno di trucchi digitali: i burattinai indossano tute blu e vengono rimossi in post-produzione. Tuttavia, la tecnica di produzione in gran parte analogica è una chiara affermazione contro la tendenza alla sciocchezza dell'IA. «La decisione creativa di utilizzare bambole fatte a mano sottolinea l'impegno di Apple nei confronti dell'artigianato e pone l'accento sul valore insostituibile della creatività umana», scrive l'azienda.

Non è la prima volta a memoria recente che Apple si affida alle persone invece che ai computer per i suoi contenuti. La nuova introduzione per il servizio di streaming interno - ora senza Plus - non è stata animata digitalmente, ma direttamente nella telecamera con vetri illuminati colorati. Apple ha ingaggiato il cantautore Finneas O'Connell (fratello di Billie Eilish) per la melodia.

In questo modo, Apple sta adottando un approccio diametralmente opposto a quello di altre grandi aziende che si affidano a contenuti generati dall'intelligenza artificiale per le loro pubblicità e che sono state ampiamente criticate per questo. Ad esempio, la pubblicità natalizia della Coca Cola di un anno fa con esseri umani generati dall'intelligenza artificiale era assolutamente terribile. <Quest'anno, il gigante delle bevande ci ha riprovato e ha scelto gli animali. Tuttavia, anche questi hanno un aspetto strano in alcuni punti.

Anche i nuovi manifesti pubblicitari delle FFS non presentano più persone reali, ma viso generato dall'IA. Questo è dichiarato molto piccolo nell'angolo con «AI-Generated» Anche Postfinance, Swisscom e UBS stanno sperimentando la pubblicità con l'AI. È possibile risparmiare denaro eliminando fotografi e grafici. Tuttavia, resta da vedere se i risultati sono della stessa qualità e se la pubblicità AI è vantaggiosa per la percezione del marchio.

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







