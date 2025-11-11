Novità e trend 18 20

L'iSock

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 11.11.2025

Hai sempre desiderato un pezzo di stoffa da 230 dollari come custodia per il tuo iPhone? Oggi è il tuo giorno fortunato.

Con i nuovi iPhone, Apple vende per la prima volta una tracolla a tracolla.» Se una tracolla del genere non esprime abbastanza chiaramente la tua gustosa immensa ricchezza, ora c'è un rimedio: l'iPhone Pocket «da 230 dollari - una collaborazione tra Apple e lo stilista giapponese Issey Miyake.

L'iPhone Pocket è disponibile in otto colori più o meno tenui.

Il comunicato stampa di Cupertino descrive la custodia come un «bel modo di portare l'iPhone». Questo è... una prospettiva. Da un'altra, l'oggetto sembra un calzino glorificato con un cinturino. L'esclusiva struttura «intrecciata in 3D» potrebbe contenere altri piccoli oggetti oltre all'iPhone. Proprio come in - beh, qualsiasi contenitore.

«La gioia di trasportare il tuo iPhone»

L'ispirazione per il design è stata il concetto «di un pezzo di tessuto». Sì, hai letto bene. Un pezzo di tessuto. «Il design di iPhone Pocket riflette la connessione tra l'iPhone e il suo utente», spiega Yoshiyuki Miyamae, Direttore del Design di Miyake Design Studio. iPhone Pocket segue il concetto «della gioia di portare l'iPhone a modo suo».

L'iPhone Pocket è disponibile in edizione limitata in alcuni Apple Store di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Singapore, Corea del Sud e Cina. Oltre alla versione cross-body, esiste anche una versione più corta. Si adatta al polso o alla borsa e costa solo 150 dollari USA invece di 230.

Una borsa su un'altra borsa.

« Chissà: forse l'iPhone Pocket si rivelerà un buon investimento come gli iPod Socks, che Steve Jobs presentò con autoironia nel 2004 come un prodotto rivoluzionario». Costavano 29 dollari USA, ma oggi si vendono per tre volte tanto.

Immagine di copertina: Apple

