Sentenza del tribunale statunitense: Apple deve consentire gli acquisti gratuiti al di fuori delle app

2.5.2025

Nel 2021, un tribunale statunitense ha stabilito che Apple deve consentire le transazioni al di fuori delle app. Tim Cook ha quindi introdotto una nuova tassa sugli acquisti off-app. Ora il giudice ha fatto saltare il banco.

Grande sconfitta per Apple: la Corte distrettuale della California settentrionale vieta al produttore di iPhone di riscuotere commissioni per acquisti al di fuori delle app. Inoltre, Apple non potrà più rendere più difficile agli sviluppatori indirizzare gli utenti verso siti esterni. La sentenza è applicabile con effetto immediato, ma solo negli Stati Uniti.

La sentenza del giudice Yvonne Gonzalez Rogers fa parte della disputa legale tra Apple ed Epic Games. Nel 2021 ha stabilito che Apple non ha violato la legge antitrust con la sua tassa del percento per gli acquisti in-app. Ma il tribunale ha ordinato ad Apple di rimuovere le sue regole anti-sterzo «» . In parole povere: finché compri qualcosa nell'app, Apple può continuare a prendere il 30 percento dei ricavi. Ma gli sviluppatori di app dovrebbero anche essere in grado di indirizzare l'utente verso siti esterni per evitare questa tassa.

Secondo Gonzalez Rogers, Apple ha deliberatamente sfidato questa sentenza. Sebbene i californiani permettano ora il reindirizzamento ai cosiddetti acquisti off-app, hanno introdotto una tassa del 27 percento su questi ultimi e hanno eretto ulteriori ostacoli. Questo mina l'accordo del 2021.

Tim Cook ha deciso a favore di una nuova tassa sugli acquisti off-app già nel 2023, secondo i documenti del tribunale.

Fonte: Screenshot YouTube / Recode

Nessuno spazio di manovra per «insubordinazione»

Nella sua severa motivazione della sentenza, il giudice trova parole chiare: «Il fatto che Apple pensasse che la corte avrebbe tollerato una tale insubordinazione è stato un grossolano errore di calcolo.» L'azienda ha cercato di assicurarsi la sua fonte di reddito illegale. L'amministratore delegato Tim Cook poteva scegliere tra rispettare l'ordine del tribunale e pagare una tassa ingiustificata. «Cook ha scelto male.»

Tim Cook ha scelto male. US-Richterin Yvonne Gonzalez Rogers

Se la sentenza non verrà ribaltata dal prossimo grado di giudizio, è probabile che Gonzalez Rogers abbia ragione. L'accordo originale del 2021 avrebbe allentato relativamente poco il controllo di Apple sull'App Store, in quanto era formulato in modo vago. Il giudice ha persino ammesso esplicitamente una tassa per gli acquisti off-app, ma solo con una spiegazione comprensibile.

Tim Cook, ovviamente, non ha voluto che l'App Store venisse utilizzato per la sua vendita.

Tim Cook ovviamente non ha preso troppo sul serio quest'ultimo punto. Nonostante le preoccupazioni interne del capo dell'App Store Phil Schiller, ha approvato la tassa del percento sugli acquisti off-app. In tribunale, Apple non aveva alcuna giustificazione ragionevole per l'elevata commissione. Di fatto, distrugge qualsiasi incentivo per gli sviluppatori ad evitare che i loro utenti si rivolgano alle app. Ma Cupertino è andata oltre: ha limitato la formattazione dei link esterni e ha aggiunto un avviso a schermo intero quando gli utenti li cliccano.

Apple ha testato due tipi di avvisi quando un'app invia gli utenti a pagine esterne, secondo i documenti interni. Alla fine è stata scelta la versione a schermo intero (a destra).

Fonte: United States District Court Northern District of California

Gonzalez Rogers scrive che il vicepresidente del settore finanziario di Apple, Alex Roman, le ha semplicemente mentito nel 2024 durante un'udienza sulla nuova tassa off-app «» . Roman dichiarò a verbale che Apple non aveva ancora deciso la tariffa del 27 percento. Tuttavia, i documenti interni dimostrano che la decisione era già stata presa nel luglio 2023. Ora Tim Cook e i suoi collaboratori sono stati costretti a fare un passo indietro.

Ora Tim Cook e i suoi colleghi stanno per avere la loro rivincita. La nuova sentenza è molto più severa di quella precedente. Non lascia più spazio a tasse o allarmismi. Apple non è più autorizzata a:

Fare pagare commissioni o spese per gli acquisti effettuati dai consumatori al di fuori di un'app

Ridurre lo stile, la formattazione o il posizionamento di link per acquisti al di fuori di un'app da parte degli sviluppatori

Bloccare o limitare l'uso di pulsanti o altri inviti all'azione «»

impedire ai consumatori di abbandonare un'applicazione. Solo un «messaggio neutro che indichi che si sta visitando un sito web di terzi» è ancora consentito.

Siamo fortemente in disaccordo con la decisione. Olivia Dalton, Apples Senior Director of Corporate Communications

La portavoce di Apple Olivia Dalton scrive in una dichiarazione a «The Verge» che l'azienda è fortemente in disaccordo con la sentenza. Apple la applicherà, ma farà appello.

Epic Games e Spotify gioiscono

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, si è detto felice della sentenza. Ha promesso che «Fortnite» sarà nuovamente disponibile sull'App Store degli Stati Uniti già dalla prossima settimana. La sua ulteriore «offerta di pace»: Se Apple applicherà la nuova politica a livello mondiale, Epic Games restituirà il suo gioco all'App Store in tutto il mondo e rinuncerà a tutte le cause attuali e future contro Apple su questo tema.

Tim Sweeney sta combattendo contro le tasse di Apple da oltre quattro anni.

Fonte: X / Tim Sweeney

Spotify ha presentato un aggiornamento per la sua app iOS poco dopo la sentenza, che è stato approvato da Apple. Gli utenti statunitensi possono ora vedere i prezzi del servizio di streaming nell'app e possono sottoscrivere un abbonamento direttamente tramite un link a una pagina esterna. In un blog post, l'azienda scrive: «'Il fatto che non siamo stati in grado di fornire questi servizi di base fino ad ora è assurdo.»

L'UE colpisce la stessa violazione

La Corte distrettuale della California settentrionale apre la porta agli sviluppatori di app per aggirare efficacemente la tassa sugli acquisti in-app. La sentenza minaccia Apple di un doloroso calo delle entrate. Il fatturato globale dell'App Store è stimato in circa 30 miliardi di dollari. E la tassa «Apple» non è sotto tiro solo negli Stati Uniti.

Anche l'Unione Europea sta insistendo per un'adeguata applicazione delle sue norme di controllo. La scorsa settimana Apple è stata multata per 500 milioni di euro per l'inadeguata attuazione delle norme. Le regole dell'UE non sono così specifiche come quelle del tribunale statunitense. Tuttavia, dovrebbero rendere più facile per gli sviluppatori di app indirizzare gli utenti verso siti esterni.

Immagine di copertina: Shutterstock

