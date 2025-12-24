Novità e trend 59 12

Samsung presenta i suoi monitor da gioco per il 2026

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 24.12.2025

La line-up dei sudcoreani include funzioni 3D, risoluzioni elevate e fino a 1040 hertz. Il QD-OLED è anche leggermente più luminoso.

Samsung presenta cinque nuovi monitor da gioco in vista della fiera dell'elettronica CES: un Odyssey 3D da 32 pollici (G90XH), un Odyssey G6 da 27 pollici (G60H) con un'elevata frequenza di aggiornamento, due Odyssey G8 ad alta risoluzione (G80HS e G80HF) e un nuovo Odyssey OLED G8 (G80SH).

G90XH: 3D senza occhiali e 6K

Il G90XH è stato progettato per portare i giochi in 3D a un nuovo livello. Ha una diagonale di 32 pollici e una risoluzione 6K (6.144 × 3.456 pixel). Il pannello IPS ha un frame rate di 165 hertz. È possibile passare facoltativamente al 3K a 330 hertz.

L'Odyssey 3D tiene traccia della posizione degli occhi e calcola due immagini diverse per la destra e la sinistra in tempo reale. Questo crea l'illusione di una rappresentazione spaziale.

Fonte: Samsung

I tanti pixel sono particolarmente utili per la visualizzazione di contenuti in 3D perché la risoluzione orizzontale è dimezzata. Questo perché l'Odyssey 3D funziona con lenti lenticolari che possono visualizzare contemporaneamente immagini diverse per l'occhio destro e sinistro, senza bisogno di occhiali 3D. Ho già testato il concetto sul predecessore da 27 pollici G90XF. Funziona, ma non mi ha ancora convinto.

G60HS: 1040 hertz a 1080p

Pensi che i tuoi occhi siano particolarmente bravi e che tu possa vedere 1000 fotogrammi al secondo? Samsung sta pensando a te: La G60HS ha una frequenza di fotogrammi di 1040 hertz - ma solo a 1080p. Alla risoluzione nativa di 1440p, il monitor da gioco da 27 pollici riesce comunque a raggiungere una velocità di 600 hertz.

Il G6 è interessante soprattutto per gli e-sports.

Fonte: Samsung

Trattandosi ancora una volta di un pannello IPS, è improbabile che l'immagine sia più chiara di quella del Odyssey OLED G6 (G60SF), almeno a 1440p. Questo perché i pannelli OLED hanno tempi di risposta dei pixel più brevi. Il G60HS supporta AMD FreeSync Premium ed è compatibile con Nvidia G-Sync. Samsung non ha ancora annunciato altre specifiche.

G80HS e G80HF: IPS con 6K e 5K

Se puoi fare a meno della funzione 3D, lo stesso pannello IPS senza lenti lenticolari è disponibile nell'Odyssey G8 G80HS. Offre anche una risoluzione 6K e una frequenza di fotogrammi di 165 Hertz (o 330 Hz in 3K). Il monitor potrebbe essere una buona opzione per gli amanti dell'alta densità di pixel. Ha 220 pixel per pollice (ppi), più o meno come il Pro Display XDR di Apple (218 ppi).

Alta densità di pixel e frequenze di aggiornamento relativamente alte: il nuovo Odyssey G8 richiederà molta potenza grafica in risoluzione nativa.

Fonte: Samsung

Anche il fratello minore G80HF offre una densità di pixel di 217 ppi. Ha una diagonale di 27 pollici e una risoluzione di 5K. La frequenza dei fotogrammi è di 180 hertz, o 360 hertz in 1440p. Entrambi i monitor sono dotati di HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, anche se è probabile che quest'ultima sia solo UHBR10 o UHBR13.5.

Bisogna di DisplayPort 2.1? Le velocità di trasmissione dati richieste per un segnale a 10 bit con vari algoritmi di compressione.

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporta una velocità di trasmissione dati superiore rispetto alla versione 1.4, ma la quantità esatta dipende dallo standard: UHBR10 arriva a 40 Gbps, UHBR13.5 a 54 Gbps e UHBR20 a 80 Gbps. Le alte velocità di trasmissione dei dati sono necessarie solo per risoluzioni e frame rate elevati. Inoltre, il segnale dell'immagine può essere ridotto di dimensioni grazie alla Display Stream Compression (DSC), senza alcuna perdita di qualità.

G80SH: QD OLED da 300 nit

Gli OLED 4K da 32 pollici sono nulla di nuovo. Quest'anno, però, Samsung sta ottenendo una maggiore luminosità con i suoi pannelli QD OLED. Secondo il produttore, il G80SH raggiunge i 300 nit (presumibilmente a schermo intero). Come per i modelli precedenti, il frame rate è di 240 hertz. Le nuove caratteristiche includono una DisplayPort 2.1 completa con UHBR20 e USB-C con un'alimentazione da 98 watt.

Con il G80SH, Samsung elimina alcuni dei punti deboli dei precedenti modelli QD OLED.

