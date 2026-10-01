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Questi sono i nuovi giochi PS Plus di ottobre 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 1.10.2026

Con "F1 25" arriva a ottobre su Playstation Plus uno dei più noti giochi di corse attuali. A questo si aggiungono un cupo extraction shooter e una stravagante caccia agli alieni.

I tre giochi saranno disponibili per gli abbonati a Playstation Plus a partire dal 6 ottobre. Dovresti aggiungerli alla tua libreria entro e non oltre il 2 novembre. Dopodiché, scompariranno dalla selezione mensile. Una volta sbloccati, potrai continuare a giocarci finché il tuo abbonamento a Playstation Plus rimarrà attivo.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, ai giochi gratuiti mensili, all'archiviazione nel cloud e a sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e amplia l'offerta con un vasto catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, contiene inoltre una raccolta di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, versioni di prova a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di cloud streaming.

«F1 25» (2025)

Quando: 6 ottobre

Dove: PS5

Genere: Gioco di corse / Simulazione di guida

Tipo di gioco: Singleplayer e Multiplayer



«F1 25» è il gioco ufficiale della stagione di Formula 1 2025 ed è sviluppato ancora una volta da Codemasters. Oltre ai piloti e ai team attuali, il gioco di corse offre diverse modalità per giocatore singolo. In «My Team 2.0» prendi il comando della tua scuderia e, oltre alle gare, ti occupi anche del suo sviluppo. La campagna narrativa «Braking Point» giunge intanto alla sua terza edizione.

«Hunt: Showdown 1896» (2024)

Quando: 6 ottobre

Dove: PS5

Genere: Extraction-Shooter / Survival-Horror

Tipo di gioco: Multiplayer online, in solitaria o cooperativa fino a tre giocatori



In «Hunt: Showdown 1896» combatti contro mostri e allo stesso tempo competi con altri giocatori. Il tuo obiettivo è rintracciare creature potenti, eliminarle e poi fuggire con il loro bottino. Tuttavia, altri cacciatori perseguono lo stesso obiettivo e possono intralciarti in qualsiasi momento. In questo modo, lo sviluppatore Crytek combina elementi PvE e PvP in uno sparatutto a estrazione in cui ogni missione rappresenta un rischio.

«Earth Defense Force: World Brothers 2» (2024)

Quando: 6 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Sparatutto in terza persona / Azione

Tipo di gioco: Singleplayer, cooperativa locale e online



«Earth Defense Force: World Brothers 2» prende i nemici giganti della serie, solitamente dal design piuttosto realistico, e scompone l'intero mondo in voxel colorati. Questo cambia poco nel compito fondamentale: con molta potenza di fuoco respingi formiche giganti, ragni, robot, mostri e alieni. Per farlo, componi un'unità di quattro personaggi che puoi cambiare durante le missioni.

Ultima occasione per i giochi di settembre

Prima che appaia la nuova selezione, puoi ancora aggiungere alla tua libreria i giochi Playstation Plus di settembre. «Sniper Elite: Resistance, «MLB The Show 26», «Wobbly Life» e «Chained Echoes» sono disponibili fino al 5 ottobre compreso.

Immagine di copertina: Codemasters

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