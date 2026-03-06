Novità e trend 17 13

"Project Helix": La nuova Xbox è in arrivo e supporta i giochi per PC

Microsoft fa uscire il gatto dal sacco e annuncia la prossima generazione di Xbox. In questo modo, l'azienda conferma un'indiscrezione esplosiva.

Il nuovo capo di Xbox Asha Sharma ha assunto la direzione della divisione giochi di Microsoft dal suo predecessore Phil Spencer due settimane fa. Ora sta facendo scalpore con un annuncio su X. Nel post, Sharma annuncia la nuova generazione di Xbox.

Internamente, la nuova Xbox viene commercializzata come «Project Helix». Tuttavia, è improbabile che questo sia il nome definitivo: anche i nomi dei progetti precedenti, come «Project Scorpio» (Xbox One X) o «Project Scarlett» (Xbox Series X/S) sono stati successivamente scartati.

Asha Sharma su X.

Gli addetti ai lavori hanno riferito per mesi che Microsoft sta progettando una Xbox aperta in grado di far girare anche i giochi di Steam. Sharma conferma le voci, anche se non menziona esplicitamente Steam. Scrive: «Project Helix dovrebbe stabilire nuovi standard di prestazioni e supportare sia i giochi per Xbox che quelli per PC.»

Il passaggio da un sistema di console chiuso a un ibrido PC aperto e potente significa probabilmente soprattutto una cosa: La nuova Xbox sarà costosa. Per tenere il passo con gli attuali PC di fascia alta, Microsoft dovrà installare un hardware decente. Anche l'attuale situazione dei prezzi esorbitanti di memoria e RAM dipinge un quadro fosco. È molto probabile che l'azienda di Redmond si stia deliberatamente allontanando dal mercato delle console di massa con la nuova generazione e che stia puntando a un segmento premium più piccolo.

Dal punto di vista di Microsoft, ci si chiede anche come l'azienda sarà in grado di generare denaro per Xbox con questa nuova strategia. Il modello di business tradizionale delle console si basa su un ecosistema chiuso. L'operatore della piattaforma guadagna da ogni transazione effettuata nel suo negozio. Con una Xbox aperta, invece, il denaro confluisce anche nei negozi di terze parti, di cui Microsoft non beneficia.

Il PC entra nel salotto di casa

Con l'annuncio di «Project Helix», Microsoft conferma una tendenza che sta emergendo da tempo. Il gioco su PC non si svolge più esclusivamente alla scrivania, ma anche nel salotto di casa.

L'anno scorso Valve ha annunciato la Steam Machine, un mini PC simile a una console che si adatta perfettamente al salotto. Di conseguenza, i confini tra le due aree di business prima nettamente separate - il gioco su console e quello su PC - stanno diventando sempre più labili.

Il ritiro di Sony dal mercato dei PC ha senso anche in questo contesto. L'azienda non vuole più pubblicare giochi single-player come «Ghost of Yotei» o «Saros» su Steam e sull'Epic Games Store.

Il fatto che in futuro giochi Playstation così prestigiosi possano girare anche su macchine Xbox o Steam nel salotto di casa era probabilmente troppo per Sony.

Cosa succederà?

Sharma annuncia nel suo post che la prossima settimana parteciperà alla Game Developers Conference di San Francisco. Lì vuole parlare con molti partner e studios della visione di Microsoft per l'hardware next-gen. Tuttavia, per il momento non c'è da aspettarsi alcuna notizia ufficiale su «Project Helix». Sharma ha anche confermato che il progetto di Microsoft non è ancora stato annunciato.

Sharma ha anche confermato che crede ancora nel ritorno di «Xbox». Tuttavia, non ci sono ancora ulteriori chiarimenti su questo mantra, che aveva già espresso in occasione del suo insediamento. Torneranno i giochi esclusivi? Microsoft vuole finalmente tornare in auge con la nuova Xbox e attaccare la Playstation?

Phil ha analizzato il passato di Microsoft con la Xbox in un articolo e rivela altroché il percorso che potrebbe portare il gigante del gioco assediato:

