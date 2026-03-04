Novità e trend 11 5

Cambio di strategia in Sony: niente più giochi Playstation per PC

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2026

In futuro non ci saranno più grandi giochi Playstation per il PC. Sony sta tornando al modello di business collaudato con i giochi esclusivi.

Diversi addetti ai lavori hanno riferito la scorsa settimana che Sony si sarebbe ritirata dal mercato dei PC con i suoi giochi per Playstation. Ora, il famoso giornalista di giochi Jason Schreier ha confermato la veridicità di queste voci con un articolo su Bloomberg. Sony stessa non ha ancora commentato ufficialmente le informazioni trapelate.

«Ghost of Yōtei» rimane su Playstation 5.

Cosa sta cambiando

Negli ultimi sette anni, Sony ha rilasciato sempre più titoli per PC inizialmente esclusivi per le console, tra cui titoli di alta qualità come «The Last of Us Part 2» e «Horizon Forbidden West». Ora questa storia è destinata a finire. Sony sta tornando al collaudato modello di business delle console con giochi esclusivi e sta dicendo addio al settore PC.

I prossimi giochi esclusivi come The Last Us Part e Horizonidden West

I prossimi giochi esclusivi come «Saros» (aprile) e probabilmente anche «The Wolverine» (settembre) rimarranno esclusivamente sulla piattaforma Playstation. Anche i giochi per PS5 già usciti, come «Ghost of Yōtei», non verranno più rilasciati per PC. I giochi sviluppati con studi esterni, come «Kena: Scars of Kosmora» o «Death Stranding 2», sono esclusi dal cambio di strategia.

I titoli del servizio live degli studi Playstation continueranno a essere pubblicati anche su PC: tra questi «Marathon», «Horizon: Hunter's Gathering» e il beat'em'up «Marvel Tokon». Non sorprende che i titoli multiplayer continuino a essere pubblicati su più piattaforme. I giochi online prosperano grazie a un'ampia base di giocatori. Questa può essere costruita più rapidamente su più piattaforme che su un unico sistema chiuso.

«The Wolverine»: per sempre esclusiva Playstation?

La nuova strategia non è definitiva: il mercato dei videogiochi è troppo imprevedibile per questo, sottolineano le fonti di Schreier. Tuttavia, gli utenti di PC non devono più aspettarsi i porting di Playstation nel prossimo futuro.

Perché questo cambio di strategia?

L'ingresso di Sony nel mercato dei giochi per PC ha fatto scalpore. I primi porting per PC («Horizon: Zero Dawn», «Days Gone», «God of War») sono stati una vera e propria bomba e hanno venduto molto bene su Steam e su Epic Games Store.

Dopo il clamore iniziale, i dati di vendita delle nuove uscite sono rallentati. «Horizon Forbidden West», «Ratchet & Clank» e «God of War: Ragnarök» sono stati inferiori alle aspettative. Secondo le stime, i portati per PC rappresentano solo una piccola parte (circa il 2 percento) delle vendite totali della divisione Playstation.

La ragione del drastico calo delle vendite è probabilmente dovuta a diversi fattori. Il fascino di vedere i giochi Playstation su PC è scemato nel tempo. Ciò che inizialmente sembrava surreale è diventato la norma. Inoltre, Sony non si è esattamente coperta di gloria con alcune portazioni per PC di qualità discutibile. A ciò si aggiungono un ritmo di rilascio irregolare, uscite ritardate e insidie come il richiesta di un account Playstation. Questo ha causato una shitstorm online per la società «Helldivers 2», tra gli altri.

«The Last of Us» è stato lanciato con gravi problemi su PC.

Secondo Schreier, le voci critiche all'interno dell'azienda temevano anche che le porte per PC potessero danneggiare il marchio Playstation a lungo termine. Questo era simile al caso della strategia multipiattaforma ancora più aggressiva di Xbox. I ricavi aggiuntivi relativamente bassi dei giochi Playstation su PC non valgono l'erosione a lungo termine dell'identità del marchio.

Anche i piani futuri di Microsoft potrebbero aver giocato un ruolo importante nella radicale inversione di rotta. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, l'azienda di Redmond sta progettando una Xbox aperta sulla quale gli utenti potranno installare anche altri storefront come Steam. Questo significherebbe che i giochi Playstation potrebbero girare anche sulla prossima Xbox: un'idea assurda che probabilmente ha fatto discutere molto Sony.

Valutazione: che impatto avrà l'inversione di rotta sul business delle console di Sony?

Una delle ragioni alla base degli esperimenti multipiattaforma di Sony è stato l'aumento dei costi di sviluppo dei giochi AAA. Progetti come «Spider-Man 2» ora assorbono oltre 300 milioni di dollari. Si tratta di costi di sviluppo incredibili che è difficile recuperare con un'uscita su una sola piattaforma. Questi giochi di successo devono battere i record di vendita per evitare di essere classificati come flop. Con il ritorno all'esclusività delle console, la pressione sui singoli studios per il successo continuerà ad aumentare e con essa il rischio di chiusura degli studios stessi. Tuttavia, la pressione sui singoli studios è sempre maggiore.

Tuttavia, sembra improbabile che Sony rinunci a produzioni di successo così costose. Dopotutto, i prestigiosi e raffinati giochi per giocatore singolo sono il fiore all'occhiello del marchio Playstation. Sembrano invece probabili due opzioni.

Opzione A: Sony continua a investire maggiormente nei giochi con servizio live insieme ai giochi per giocatore singolo per incrementare le vendite. Passi falsi come «Concord» saranno accettati a patto che asini d'oro come «Helldivers 2» si affermino nel frattempo sul mercato. Rispetto ai titoli single-player, questi giochi online portano soldi a lungo termine, anche su PC.

Opzione B: Sony riempie i vuoti tra le uscite AAA con titoli meno elaborati. In modo simile a quanto fa Nintendo con la sua strategia di esclusive. Tra i grandi blockbuster, l'azienda pubblica titoli più piccoli o più sperimentali. Questa diversificazione non solo offre varietà, ma riduce anche il rischio di potenziali flop.

Sony ha già iniziato bene con il sorprendente rilascio di «God of War: Sons of Sparta»:

Un futuro potenzialmente difficile si prospetta per lo studio olandese Nixxes, che fa parte di Playstation Studios dal 2021. Il team è specializzato nella realizzazione di porting per PC di giochi Playstation single-player. Finora Nixxes è stata responsabile dei porting dei due giochi «Spider-Man», «Ratchet & Clank: Rift Apart», «Horizon: Forbidden West» e «Ghost of Tsushima».

Si tratta di un futuro potenzialmente difficile per lo studio olandese Nixxes.

Resta da vedere se Sony vorrà ancora utilizzare lo studio in futuro, ad esempio per i port dei giochi del servizio live. Alla luce della recente chiusura dello studio di remake Bluepoint, tutto sembra possibile.

