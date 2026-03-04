Novità e trend 2 0

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2026

Dall'eccentrico esperimento indie "to a T" alla simulazione di corse "EA Sports F1 25" e all'atteso Metroidvania "Hollow Knight: Silksong": Questi sette giochi ampliano la libreria del Game Pass a marzo.

Appena in tempo per il primo martedì del mese, Microsoft ha annunciato la prossima ondata di nuovi giochi per Xbox Game Pass per marzo 2026. Ti ho già presentato due titoli nell'ultimo articolo: «Kingdom Come: Deliverance 2» e «Final Fantasy III» sono ora in catalogo. Ora seguiranno altri sette titoli, distribuiti su tutta la prima metà del mese.

Novità e trend Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio e marzo 2026 di Kim Muntinga

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«to a T»

Quando: 4 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«to a T» è un'avventura insolita che punta molto sull'umorismo, sui personaggi e su un'idea di base non convenzionale. Il gioco proviene dal creatore di Katamari Damacy e racconta la storia di un adolescente il cui corpo è perennemente bloccato in una posizione a T. Nonostante questo assurdo punto di partenza, il personaggio cerca di condurre una vita il più possibile normale in una piccola città.

La quotidianità del protagonista è un'altra cosa.

La vita quotidiana del protagonista diventa una serie di piccole sfide. Le attività quotidiane, come le conversazioni, le esplorazioni o i semplici compiti, si trasformano in puzzle giocosi grazie all'insolita postura. L'adolescente è sostenuto dal suo fedele cane, che lo aiuta in molte situazioni e gli apre nuove possibilità.

Dal punto di vista stilistico, «to a T» si basa su una presentazione colorata, simile a un cartone animato e su un tono molto rilassato. Il mondo di gioco è volutamente stravagante ed esagerato, mentre la trama racconta piccole storie sull'amicizia, l'accettazione e la crescita.

«EA Sports F1 25»

Quando: 4 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Ultimate, PC Game Pass



«EA Sports F1 25» è l'ultima simulazione di Formula 1 di Codemasters e riproduce la stagione ufficiale con tutti i team, i piloti e i circuiti. Potrai salire tu stesso sul cockpit di un'auto di Formula 1 e gareggiare su circuiti famosi come Monaco, Silverstone o Monza.

La modalità carriera è al centro del gioco.

La modalità carriera è al centro dell'attenzione. Qui deciderai se iniziare come pilota per una squadra esistente o se costruire la tua squadra da corsa. Durante la stagione, competi per ottenere punti, sviluppi il tuo veicolo e cerchi di affermarti contro la concorrenza. Le decisioni al di fuori della pista, come lo sviluppo di nuove parti del veicolo, possono essere importanti quanto il tuo stile di guida in gara.

Sulla pista, il gioco ti offre la possibilità di scegliere il tuo veicolo e di creare una nuova squadra.

In pista, il gioco richiede un controllo preciso della tua auto. Devi valutare correttamente i punti di frenata e accelerazione, tenere d'occhio l'usura degli pneumatici e adattare la tua strategia alle condizioni meteorologiche o alle fasi di safety car. Allo stesso tempo, puoi attivare o disattivare numerosi sistemi di assistenza per adattare la simulazione al tuo livello di esperienza.

«Planet of Lana II: Children of the Leaf»

Quando: 5 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Planet of Lana II: Children of the Leaf» continua la suggestiva avventura puzzle incentrata sulla giovane eroina Lana. Insieme al suo compagno animale Mui, la ragazza intraprende ancora una volta un viaggio in un misterioso mondo fantascientifico.

La storia ti porta attraverso un mondo di fantasia.

La storia ti porta attraverso diversi paesaggi, rovine e strani ambienti. Esplorando il mondo di gioco, potrai risolvere enigmi ambientali, superare ostacoli e scoprire gradualmente la storia del pianeta. Il gameplay combina passaggi platform con enigmi che spesso possono essere risolti solo grazie alla collaborazione tra Lana e il suo compagno.

Ottimamente, il gioco rimane fedele al suo stile caratteristico. Sfondi disegnati a mano, angolazioni cinematografiche e una colonna sonora d'atmosfera creano un'atmosfera molto densa. Allo stesso tempo, il sequel espande il mondo di gioco e introduce nuove meccaniche di puzzle.

«Construction Simulator»

Quando: 10 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Construction Simulator» consiste nel costruire e gestire la tua impresa edile. Inizierai con pochi macchinari e piccoli lavori, ma la tua azienda crescerà con ogni progetto.

Il gioco combina la simulazione d'impresa con il controllo pratico di macchinari edili pesanti. Affronterai diversi lavori edili, trasporterai materiali e gestirai attrezzature come escavatori, gru e betoniere. Molti dei veicoli presenti nel gioco sono basati su macchine reali di produttori famosi.

«Cyberpunk 2077»

Quando: 10 marzo

Dove: Xbox Series X|S, Cloud

Come: Premium, Ultimate



Il gioco di ruolo open-world «Cyberpunk 2077» è ambientato nella metropoli futuristica di Night City. L'immensa città è dominata da corporazioni, organizzazioni criminali ed esperimenti tecnologici.

Si tratta di un gioco di ruolo open-world.

Assumi il ruolo del mercenario V, che vuole farsi un nome nella malavita della città. Tuttavia, una missione fallita porta un biochip sperimentale nel suo corpo e con esso la personalità digitale di una leggendaria icona del rock.

Da questo momento in poi, il tuo ruolo sarà quello di un mercenario.

Da questo momento in poi, la storia si trasforma in una corsa contro il tempo. Mentre cerchi di rimuovere il chip, ti addentri sempre di più nelle lotte di potere tra corporazioni, bande e attori politici.

«Hollow Knight: Silksong»

Quando: 12 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hollow Knight: Silksong» è il seguito del gioco Metroidvania di successo «Hollow Knight». Questa volta l'attenzione si concentra sulla guerriera Hornet, che viene rapita in uno strano regno e deve lottare per farsi strada in un mondo pericoloso.

Il mondo di gioco è costituito da una serie di oggetti che si trovano in un'area di gioco.

Il mondo di gioco consiste in una grande rete di aree interconnesse. Esplorando nuove regioni, sbloccherai abilità che ti permetteranno di accedere ad altre aree.

Il gioco è incentrato in particolare sull'aspetto della ricerca e dell'esplorazione.

L'attenzione è rivolta in particolare al sistema di combattimento veloce e preciso. I nemici e i boss richiedono un buon tempismo e una precisa comprensione dei loro schemi di attacco. Allo stesso tempo, il gioco amplia le meccaniche del suo predecessore con nuovi movimenti, strumenti e abilità.

Retroscena «Hollow Knight: Silksong» – odi et amo di Kevin Hofer

«DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party»

Quando: 17 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party» è un gioco per famiglie basato sull'omonima serie animata. Insieme a Gabby e ai suoi amici gatti, esplora le diverse stanze della coloratissima casa delle bambole

Ogni piano ha le sue attività e piccole avventure. Puoi risolvere semplici puzzle, giocare a mini giochi e raccogliere vari oggetti. L'attenzione è chiaramente rivolta a meccaniche di gioco facilmente accessibili e adatte anche ai giocatori più giovani.

Questi giochi escono dal Game Pass

Parallelamente alle nuove aggiunte, Microsoft sta anche eliminando diversi titoli dal catalogo Game Pass a metà marzo. I seguenti giochi lasceranno il servizio il 15 marzo:

«Bratz Rhythm &; Style»

«Enter the Gungeon»

«F1 23»

«He Is Coming»

«Lightyear Frontier»

«Mythwrecked: Ambrosia Island»

Immagine di copertina: Team Cherry

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







