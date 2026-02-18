Novità e trend 17 0

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio e marzo 2026

18.2.2026

Con "The Witcher 3", Microsoft riporta sul Game Pass uno dei più grandi classici del gioco di ruolo. Geralt è accompagnato da altri otto giochi.

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di nuovi titoli Game Pass per il mese in corso il 17 febbraio 2026. Un totale di altri nove giochi si uniranno al servizio di abbonamento entro la fine di febbraio e l'inizio di marzo.

Quali sono i livelli disponibili con Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«DropShot di Aerial_Knight»

Quando: 17 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Aerial_Knight's DropShot» combina un gameplay da sparatutto veloce con un'azione di corsa stilizzata e si basa molto sulla velocità e sulla dinamica visiva. Vesti i panni di Smoke Wallace, che dopo essere stato morso da un drago radioattivo ha ricevuto delle abilità soprannaturali, tra cui la capacità di sparare proiettili direttamente dalla punta delle dita.

A differenza dei classici sparatutto in arena, il gioco ti costringe a muoverti in ogni momento. Salti, scivolate e manovre acrobatiche si intrecciano senza soluzione di continuità e creano un'esperienza di gioco che ricorda più l'azione basata sul ritmo che gli sparatutto tradizionali. Dal punto di vista visivo, il titolo si affida a un look stilizzato con contrasti netti e un'estetica urbana che mantiene una visione d'insieme anche a velocità elevate. Anche la colonna sonora guida il gioco ed enfatizza il carattere del flusso.

«Urlo di morte»

Quando: 19 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Death Howl» combina l'esplorazione di tipo souls con meccaniche di deck-building per creare un'esperienza di gioco insolita e ricca di atmosfera. Nel tuo viaggio attraverso un mondo spirituale, costruisci un mazzo di carte, raccogli totem e affronta avversari che visivamente e narrativamente provengono da un folklore oscuro.

Il gioco è incentrato sulla storia di una madre che cerca di riportare in vita suo figlio dal regno dei morti. Questa base emotiva aggiunge peso al gameplay mentre affronti battaglie impegnative.

«EA Sports College Football 26»

Quando: 19 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, Cloud

Come: Ultimate



«EA Sports College Football 26» continua la serie dopo il successo del suo reboot e si basa sui punti di forza del suo predecessore. Il gioco offre rappresentazioni realistiche di 136 college, oltre 300 allenatori e migliaia di atleti autentici.

Si concentra su un'esperienza di gioco dinamica che cattura l'intensità degli sport universitari statunitensi. Nuove mosse, animazioni ottimizzate e una presentazione moderna contribuiscono a garantire che ogni partita sia convincente sia dal punto di vista tattico che da quello audiovisivo.



Gli appassionati degli aspetti di gestione della squadra in particolare avranno pane per i loro denti: il reclutamento di nuovi talenti e la pianificazione a lungo termine della tua squadra rimangono elementi centrali.

Recensione «College Football 26»: touchdown segnato, ma manca il punto della vittoria di Kim Muntinga

«The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition»

Quando: 19 febbraio

Dove: Xbox Series X|S, Cloud

Come: Premium, Ultimate



«The Witcher 3» nella Complete Edition torna sul Game Pass come uno dei giochi di ruolo più importanti dell'ultimo decennio. La versione include il gioco principale e tutte le espansioni, rendendo il viaggio di Geralt accessibile nella sua forma più completa.



Il gioco offre un enorme mondo aperto pieno di innumerevoli missioni, personaggi e decisioni moralmente complesse. Grazie ai miglioramenti grafici e all'ottimizzazione dei dettagli, l'avventura ha un'atmosfera moderna anche a distanza di anni dalla sua uscita.



Il sistema di combattimento combina magia, spada e alchimia, mentre le innumerevoli storie nelle varie regioni - dal cupo Velen ai pittoreschi regni di Toussaint - dispiegano una straordinaria densità narrativa.

«TCG Card Shop Simulator»

Quando: 24 febbraio

Dove: Xbox Series X|S, PC, console portatile

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



In «TCG Card Shop Simulator» gestisci il tuo negozio di carte collezionabili e ti occupi dell'acquisto, della vendita e della presentazione della merce. Il gioco combina la classica simulazione d'impresa con elementi dei giochi gestionali. Man mano che il tuo successo cresce, puoi espandere la tua attività, fornire nuove serie di carte e reagire alle tendenze del mercato. Il fascino non risiede tanto nei momenti drammatici quanto nella costante ottimizzazione dei tuoi processi. Il ritmo del gioco è stato volutamente mantenuto più calmo e si presta bene a sessioni rilassate.

«Dice A Million»

Quando: 25 febbraio

Dove: PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Dice A Million» combina la meccanica dei dadi con le decisioni strategiche per creare un gioco che unisce fortuna e pianificazione. Non ti limiti a lanciare i dadi, ma influenzi i loro risultati attraverso abilità, potenziamenti e decisioni tattiche. Ogni round ti sfida a soppesare i rischi e a usare le tue risorse con saggezza. Il gioco vive della tensione tra fortuna e controllo: una buona pianificazione può mitigare la sfortuna, ma non garantisce il successo.

«Towerborne»

Quando: 26 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmare

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Towerborne» è un RPG d'azione cooperativo con una forte attenzione al gioco di squadra. Esplori il mondo intorno all'omonimo bastione, combatti orde di mostri e sviluppa il tuo caratteristico Arc-Bearer.

Il mix di hacking e di gioco di squadra è molto interessante.

Il mix di azione hack-and-slash, meccaniche di gioco di ruolo e co-op online crea un'esperienza dinamica che si sviluppa soprattutto quando si gioca con gli amici. Il mondo sembra vivo: ogni regione porta con sé nuovi tipi di nemici, sfide e opzioni di equipaggiamento.

«Final Fantasy III»

Quando: 03 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Final Fantasy III» è un classico JRPG modernizzato nel Game Pass e dimostra quanto possano essere intramontabili gli elementi di base del genere. Con il suo collaudato sistema di mansioni che ti permette di cambiare in modo flessibile i ruoli dei tuoi personaggi, offre una varietà tattica e una progressione motivante.

La narrazione segue i motivi classici del gioco.

La narrazione segue motivi classici come il destino, l'amicizia e la lotta contro un'oscurità incombente, ma rimane piacevolmente accessibile. Tecnicamente, il titolo è stato modernizzato senza rinnegare le sue origini.

«Kingdom Come: Deliverance II»

Quando: 03 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Kingdom Come: Deliverance II» continua la serie di giochi di ruolo medievali realistici e rimane fedele alla sua pretesa di concentrarsi sull'autenticità storica. Ti muovi in un mondo simulato in modo credibile e privo di elementi fantasy, in cui le regole sociali, l'equipaggiamento e le abilità hanno effetti realistici.

Le battaglie richiedono tempismo e abilità.

Le battaglie richiedono tempismo, posizionamento e pratica, poiché il sistema si basa più sulla tecnica che sui semplici valori numerici. Oltre alla storia principale, le numerose missioni secondarie offrono approfondimenti sulla vita quotidiana nel Medioevo e creano un'atmosfera densa.

Recensione «Kingdom Come Deliverance 2» alla prova: più Medioevo di così non si può di Philipp Rüegg

Questi giochi escono dal Game Pass

Parallelamente alle nuove aggiunte, Microsoft annuncia anche i titoli che lasceranno il catalogo dell'abbonamento. Questi saranno disponibili solo fino al 28 febbraio prima di essere rimossi dal servizio.

«Expeditions: A MudRunner Game»

«Injustice 2»

«La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra»

«Monster Train»

Immagine di copertina: CD Project Red

