Questi sono i nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di febbraio 2026

13.2.2026

Sony ha presentato i giochi Playstation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio. Tra gli altri, "Marvel's Spider-Man 2" sarà disponibile dal 17 febbraio.

Dopo i giochi essenziali di febbraio, Sony ha annunciato l'ampliamento del suo catalogo di giochi. Dal 17 febbraio saranno disponibili altri dieci giochi per i membri Extra e Premium. Il pezzo forte è senza dubbio «Marvel's Spider-Man 2», che verrà aggiunto all'abbonamento senza costi aggiuntivi a quasi un anno e mezzo dalla sua uscita. Ma ci sono anche titoli interessanti da scoprire al di là dei blockbuster di supereroi.

Novità per l'abbonamento Premium

«Disney Pixar Wall-E»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2008



«Disney Pixar Wall-E» è un classico platform d'azione basato sull'omonimo film d'animazione. Controlla il piccolo robot pulitore attraverso la Terra deserta e disseminata di rifiuti e successivamente attraverso la stazione spaziale Axiom. Il gioco combina semplici passaggi a salto, facili enigmi e brevi intermezzi di abilità che si basano chiaramente sulla trama del film.

In termini di gameplay, il titolo rimane volutamente non complicato. I livelli sono progettati in modo chiaro, i compiti sono strutturati in modo chiaro e il livello di difficoltà è moderato. Tecnicamente, «Wall-E» riflette lo stato dell'arte della fine degli anni 2000, ma funziona in modo stabile e senza limitazioni sulle console attuali. In termini di contenuti, l'attenzione si concentra meno sulla profondità del gameplay e più sull'atmosfera del film.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Marvel's Spider-Man 2»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2023



In «Marvel's Spider-Man 2» controlli Peter Parker e Miles Morales in una New York Marvel ampliata. Passa rapidamente da un personaggio all'altro, sfruttando le loro diverse abilità e utilizzando nuove opzioni di movimento, come le ali di ragnatela, per attraversare la città.

Al suo centro, rimane un'avventura d'azione con una forte fluidità: combini combo aeree e terrestri, parata, schivata e utilizzo di gadget, mentre le missioni ti guidano attraverso sequenze di storia, compiti secondari e grandi pezzi di scena. Dal punto di vista narrativo, il gioco condensa i conflitti personali con la comparsa di Venom e altre minacce che influenzano direttamente la vita quotidiana degli eroi.

«Prova Unlimited Solar Crown»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2024



«Test Drive Unlimited Solar Crown» si concentra sulle corse open-world come gioco di stile di vita. Ti muovi liberamente in un vasto mondo di gioco, scopri strade, raccogli auto e partecipa a gare ed eventi, spesso integrati online. Ti aspettano più di 120 veicoli su licenza, tra cui marchi come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Bugatti.

Al posto di una classica carriera gestita in modo rigido, l'attenzione si concentra sulla competizione sociale: incontri altri piloti nel mondo aperto, partecipi a sfide e accresci il tuo status attraverso vittorie, nuovi veicoli e tuning. L'esperienza di guida è orientata verso una simulazione accessibile, con una profondità sufficiente a garantire che la scelta del veicolo e la messa a punto facciano la differenza.

«Neva»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Neva» racconta un'avventura emozionante che si vive principalmente attraverso il movimento, l'atmosfera e una stretta relazione con i compagni. Nei panni di una giovane donna, viaggi in un mondo visibilmente in decadenza e sei legato a un cucciolo di lupo che diventa sempre più forte e mostra nuovi comportamenti man mano che avanzi.

In termini di gameplay, si combinano esplorazione, leggeri enigmi e passaggi d'azione senza che il gioco diventi mai un puro campo di battaglia. Il gioco si basa su sequenze chiare e tecnicamente precise che ti guidano attraverso paesaggi mutevoli e che riproducono deliberatamente gli stati d'animo.

Al posto di molti dialoghi, il linguaggio visivo, la musica e il tempo trasmettono la storia. Questo fa sì che Neva assomigli più a un'avventura curata nei minimi dettagli, incentrata sulle emozioni e sul ritmo, che a un sandbox aperto.

«Season: A Letter to the Future»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Season: A Letter to the Future» si concentra sulla bellezza dei momenti fugaci. Viaggi in un mondo sull'orlo di un misterioso cambiamento e documenti impressioni, conversazioni e ricordi con strumenti analogici.

Il gioco si concentra su un ritmo tranquillo di esplorazione e ti invita a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Ogni incontro fornisce frammenti di una cultura che sta per scomparire. Non si tratta tanto di rischio o di azione quanto di atmosfera, curiosità e riflessione. L'atmosfera malinconica è rafforzata da una sottile colonna sonora che accompagna le tue osservazioni.

«Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS4

Anno: 2021



«Monster Hunter Stories 2» traduce il noto universo in un gioco di ruolo a turni. Non sei un cacciatore, ma un cavaliere, e raccogli uova di mostro, allevi «Monsties» e combatti con loro in squadra. In battaglia, leggi gli schemi, scegli i tipi di attacco adatti e costruisci un gruppo tattico utilizzando abilità, equipaggiamento e sinergie.

Il focus è sulla progressione e sulla lealtà: Il tuo successo dipende da come sviluppi i monsy, combini i geni e prepari la tua squadra ad affrontare nuovi tipi di nemici. C'è anche l'esplorazione, le missioni e una struttura incentrata sulla storia che ti porterà ad attraversare diverse regioni.

«Monster Hunter Stories»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS4

Anno: 2017



«Monster Hunter Stories» offre lo stesso mix di gioco di ruolo, allevamento di mostri e battaglie strategiche, ma in una forma leggermente più classica. La nuova modalità museo ti offre un ulteriore approfondimento sulla creazione del mondo, dei personaggi e delle creature.

Il gioco si concentra sul legame tra Rider e il mostro e racconta una storia più accessibile rispetto al secondo capitolo.

«Venba»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2023



«Venba» è un gioco di cucina incentrato sulla narrazione che racconta la storia di una famiglia di immigrati. Si preparano piatti tradizionali tamil e si impara come il cibo dia forma all'identità, alla memoria e alla comunità. Ogni sequenza di cucina è stata progettata per essere interattiva ed è completata da dialoghi che approfondiscono il rapporto tra i membri della famiglia. Il gioco rimane volutamente interattivo, ma non è un gioco di cucina.

Il gioco rimane volutamente compatto e struttura i suoi capitoli in modo da poter passare rapidamente da una situazione quotidiana all'altra. Dal punto di vista visivo, si affida a un look chiaro e stilizzato che trasmette emozioni attraverso le espressioni facciali, i colori e la calma della messa in scena.

«Echoes of the End: Enhanced Edition»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2022



In «Echoes of the End» controlli il potente mago Ryn in un mondo che ricorda i paesaggi dell'Islanda. Questo gioco d'azione e avventura combina abilità magiche con una struttura narrativa che ti porta in profondità negli intrighi politici e nei conflitti personali. Ryn può manipolare la materia, che gioca un ruolo importante sia nelle battaglie che negli enigmi.

«Rugby 25»

Quando: 17 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2024



«Rugby 25» ricrea il rugby internazionale con ampie licenze e una fisica di gioco realistica. Il gioco presenta oltre 140 squadre nazionali e più di 150 squadre di club, oltre a competizioni come URC, Premiership Rugby, Top 14, MLR e Super Rugby. La realizzazione si basa su animazioni dettagliate e su una visualizzazione delle collisioni e dei movimenti basata sulla fisica che riproduce in modo autentico i duelli, i passaggi e le sequenze tattiche.

Inoltre, «Rugby 25» include una modalità carriera in cui è possibile allenare le squadre, pianificare gli organici e gestire i tornei. Puoi anche creare i tuoi giocatori, le tue squadre e i tuoi stadi con l'Accademia integrata.

Immagine di copertina: Insomniac Games

