Phil Spencer lascia l'incarico dopo 40 anni - Il responsabile dell'intelligenza artificiale assume la guida di Xbox

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 21.2.2026

Dopo quasi 40 anni di lavoro in Microsoft, Phil Spencer si dimette da capo della divisione giochi. Anche la responsabile di Xbox Sarah Bond si dimette. Subentra il precedente presidente dei prodotti AI.

Xbox sta affrontando forse il più grande sconvolgimento di tutti i tempi. Dopo dodici anni a capo del reparto giochi di Microsoft, Phil Spencer si ritira. La sua carriera è iniziata nel 1988 come stagista presso Microsoft. È stato la figura di riferimento di Xbox per molti anni e ha goduto di un'ottima reputazione nell'industria e nella Community. Sarah Bond, che ha lavorato con il team di Spencer, ha dichiarato: "Non è un'idea che si può fare".

Anche Sarah Bond, che ha assunto la direzione di Xbox nel 2023, si dimette. Matt Booty, responsabile di Xbox Game Studios, viene promosso a Chief Content Officer. Il successore di Spencer è Asha Sharma, il precedente presidente e responsabile del prodotto Microsoft Core AI. È entrata nell'azienda solo due anni fa.

Asha Sharma è il nuovo capo della divisione gaming e Matt Booty diventa Xbox Chief Content Officer

I cambi di leadership arrivano in un momento turbolento. Dopo la Xbox One, la serie Xbox rimane la seconda generazione di console a rimanere molto indietro rispetto alla concorrenza in termini di vendite. Microsoft ha alimentato per anni le classiche esclusive delle console con numerose acquisizioni di studios. Dopo l'acquisizione di Activision Blizzard King per quasi 70 miliardi di dollari e il declino del successo della Xbox, è avvenuto un ripensamento. All'insegna del motto: «Everything is an Xbox», Microsoft si sta concentrando sempre di più sulle uscite multipiattaforma anziché sulle esclusive.

Sarà interessante vedere quale direzione prenderà Sharma. L'intelligenza artificiale è un pugno di ferro per molti appassionati e studi di videogiochi. La prima dichiarazione di Sharma sembra rassicurante: «Ci ridedicheremo ai nostri fan di Xbox che ci sono stati fedeli per 25 anni e agli sviluppatori che creano gli universi e le esperienze espansive che i giocatori di tutto il mondo amano.»

Si sofferma anche su una questione di esclusività.

Il presidente ha anche un tono conciliante quando si parla di IA. «Anche se la monetizzazione e l'IA continueranno a evolversi e a influenzare il futuro, non cercheremo l'efficienza a breve termine né inonderemo il nostro ecosistema di spazzatura IA senz'anima. I giochi sono e rimarranno arte, creati da esseri umani e sviluppati con le tecnologie più innovative che mettiamo a disposizione», ha dichiarato Sharma nel messaggio ai dipendenti.

Un'era si chiude

Con il pensionamento di Spencer, una delle figure più rinomate dell'industria dei videogiochi lascia il suo posto. Ha lavorato per l'azienda fin dalla creazione della prima generazione di Xbox. Microsoft ha nominato Spencer a capo di Xbox nel 2014. Una delle sue prime grandi decisioni è stata quella di separare il dispositivo Kinect dal bundle di Xbox One. Microsoft ha così abbassato il prezzo di 100 dollaro per essere alla pari con la Playstation 4 al momento del lancio. Senza questa riduzione di prezzo, la Xbox One sarebbe probabilmente rimasta ancora più indietro.

La sua più grande eredità, tuttavia, sarà l'acquisizione di Activision Blizzard King. Anche questo potrebbe essergli costato la testa. Anche se Spencer e il CEO di Microsoft Stya Nadella sembrano concilianti, i massicci investimenti hanno aumentato la pressione sulla divisione Xbox. Spencer non è stato in grado di invertire la rotta in modo decisivo.

