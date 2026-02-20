I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Novità e trend
Playstation State of Play di febbraio: Sony ha presentato questi nuovi giochi
di Luca Fontana
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 14 febbraio al 21 febbraio).
In copertina, da sinistra a destra: «Become», «Masters of Albion», «Crimson Desert».
Anche questa settimana c'è un'ampia gamma di trailer di nuovi giochi da ammirare. Che tu sia appassionato di stravaganti giochi di spermatozoi, «Pokémon» o di thriller strategici di sviluppatori di giochi leggendari, ce n'è per tutti i gusti.
Seguono i trailer dei nuovi giochi di spermatozoi.
Di seguito troverai i trailer e gli annunci più importanti della scorsa settimana. Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri.
Questi titoli sono stati appena annunciati
Figo: due classici assoluti vengono rilasciati su Switch per il 30° compleanno di «Pokémon». Non così cool: il prezzo e la strategia di rilascio. Nintendo sta facendo pagare 20 franchi o euro per i giochi retrò. Non si poteva semplicemente includere i giochi nel catalogo retro dell'abbonamento online di Switch? O almeno offrire entrambe le versioni a 20 franchi? E perché le singole lingue sono elencate come versioni separate nell'eShop?
«È una fregatura», borbotto nella mia barba mentre clicco su «pre-ordine ora» in preda alla nostalgia.
Data: 27 febbraio
Rilasciato per: Switch
Gli esperti polacchi di horror di Bloober Team sono tornati con un teaser per «Layers of Fear 3». Il breve video non rivela molto. Dopo l'eccellente «Silent Hill 2Cronos: A New Dawn» Sono sicuro che ci aspetta un altro successo horror.
Data: ????
Rilasciato per: ???
Il remake per Switch dell'eccellente RPG per Wii U riceve un altro remake per Switch 2, il che significa 60 FPS e risoluzione 4K. Se non hai ancora giocato al gioco, assicurati di farlo!
Data: 16 aprile
Rilasciato per: Switch 2
Cosa prova uno sperma dopo essere stato catapultato fuori dal glande a 50 km/h? «Become» risponde a questa domanda in modo dettagliato. L'aspetto è divertente e l'ingegnoso gioco di parole gli ha fatto guadagnare un posto nella mia wishlist.
Data: 2026
Rilasciato per: PC
Sembra «Pizza Tower» e «AntonBlast». Finisci all'inferno e devi usare un kettlebell per uscire dal nostro magazzino centrale. Mi piace questo stile particolare.
Data: ????
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, PC
Lavori come addetto alla sicurezza in aeroporto. La tua routine quotidiana consiste nel controllare i documenti, scansionare i bagagli e perquisire i passeggeri. Può capitare che qualcuno nasconda una pistola nel sedere. Sembra meravigliosamente stupido.
Data: ????
Rilasciato per: PC
In questo gioco crei barche in un editor dettagliato. Nient'altro. Nessuna esplorazione, nessun combattimento, nessun obiettivo. Devi solo creare barche e meditare.
Data: ????
Rilasciato per: PC
In occasione del suo 30° anniversario, lo studio CyberConnect2 presenta un nuovo gioco: «.hack//Z.E.R.O.». Questo segna il ritorno della serie di giochi di ruolo d'azione dopo oltre un decennio. La particolarità dei giochi è che sono ambientati in un MMORPG fittizio. Quindi interpreti qualcuno che gioca a un gioco. Pazzesco. Per il revival, lo studio ha acquisito i diritti dall'editore Bandai Namco e vuole fare tutto da solo.
Data: ????
Rilasciato per: ???
Lo so. Non è un gioco. Ma voglio comunque includerlo nella lista, semplicemente perché sembra così bello. Il Pikachu gigante! Il pallone Miauzi! I video! Voglio giocarci. Il flipper è disponibile nelle edizioni Pro, Premium e Limited al prezzo di $7000, $9700 o $13000. Oh sì, allora inizierò a risparmiare.
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.
Mi impunto sulla mia posizione: più vedo il gioco, più divento scettico. Non sembra tutto troppo bello? Qual è la fregatura?
Data: 19 marzo
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il remake del gioco classico è tornato con un nuovo trailer. Per la prima volta viene indicata anche una data di uscita.
Data: 5 giugno
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC
Il leggendario sviluppatore di giochi Peter Molyneux fornisce nuove informazioni sul gameplay del suo nuovo gioco di strategia. «Masters of Albion» combina elementi di «God Games» (come «Black & White») con un gameplay d'azione in terza persona. Sarà l'ultimo gioco di Molyneux. Il potenziale per un degno addio c'è sicuramente.
Data: 22 aprile
Rilasciato per: PC
Un gioco che aspettavo da tempo. Dai un'occhiata a quanto è bello! Ora puoi farti un'idea di questa opera d'arte in pixel con una demo su Steam. E non manca molto al rilascio del gioco completo.
Data: 12 marzo
Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC
Anche «Planet of Lana 2» è dotato di una demo giocabile per PC e console. Anche questa sembra bellissima. In termini di gameplay, il titolo non mi ha convinto del tutto alla Gamescom dello scorso anno.
Data: 5 marzo
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni
Il primo capitolo della saga medievale di Warhorse Studios riceve un aggiornamento next-gen per console. Questo significa: 60 FPS con impostazioni «Ultra Quality». Gli utenti di Switch 2 purtroppo non potranno usufruirne.
Data: a partire da ora
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S
L'RPG fantasy di Obsidian festeggia il suo primo anniversario. Un aggiornamento gratuito «Anniversary Update» con nuove razze giocabili, New Game Plus, modalità foto, migliori prestazioni e altro ancora. Anche i possessori di PS5 potranno godersi il gioco di ruolo d'azione per la prima volta.
Data: a partire da ora
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
L'aggiornamento «di No Man's Sky» offre nuovamente nuovi contenuti gratuiti. L'aggiornamento «Remnant» include una pistola gravitazionale e nuovi veicoli,
Data: a partire da ora
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
