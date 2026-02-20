Novità e trend 5 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 21.2.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 14 febbraio al 21 febbraio).

In copertina, da sinistra a destra: «Become», «Masters of Albion», «Crimson Desert».

Anche questa settimana c'è un'ampia gamma di trailer di nuovi giochi da ammirare. Che tu sia appassionato di stravaganti giochi di spermatozoi, «Pokémon» o di thriller strategici di sviluppatori di giochi leggendari, ce n'è per tutti i gusti.

Seguono i trailer dei nuovi giochi di spermatozoi.

Di seguito troverai i trailer e gli annunci più importanti della scorsa settimana. Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri.

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati

«Pokémon Rosso Fuoco & Verde Foglia» - buon compleanno

Figo: due classici assoluti vengono rilasciati su Switch per il 30° compleanno di «Pokémon». Non così cool: il prezzo e la strategia di rilascio. Nintendo sta facendo pagare 20 franchi o euro per i giochi retrò. Non si poteva semplicemente includere i giochi nel catalogo retro dell'abbonamento online di Switch? O almeno offrire entrambe le versioni a 20 franchi? E perché le singole lingue sono elencate come versioni separate nell'eShop?

«È una fregatura», borbotto nella mia barba mentre clicco su «pre-ordine ora» in preda alla nostalgia.

Data: 27 febbraio

Rilasciato per: Switch

«Layers of Fear 3» - Il Bloober Team è tornato

Gli esperti polacchi di horror di Bloober Team sono tornati con un teaser per «Layers of Fear 3». Il breve video non rivela molto. Dopo l'eccellente «Silent Hill 2Cronos: A New Dawn» Sono sicuro che ci aspetta un altro successo horror.

Data: ????

Rilasciato per: ???

«Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition»

Il remake per Switch dell'eccellente RPG per Wii U riceve un altro remake per Switch 2, il che significa 60 FPS e risoluzione 4K. Se non hai ancora giocato al gioco, assicurati di farlo!

Data: 16 aprile

Rilasciato per: Switch 2

«Diventa» - Gioca con lo sperma

Cosa prova uno sperma dopo essere stato catapultato fuori dal glande a 50 km/h? «Become» risponde a questa domanda in modo dettagliato. L'aspetto è divertente e l'ingegnoso gioco di parole gli ha fatto guadagnare un posto nella mia wishlist.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Kettlebell: Inferno Hotel» - Hell yeah

Sembra «Pizza Tower» e «AntonBlast». Finisci all'inferno e devi usare un kettlebell per uscire dal nostro magazzino centrale. Mi piace questo stile particolare.

Data: ????

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, PC

«Totally Secure Airport» - Pistola nel sedere

Lavori come addetto alla sicurezza in aeroporto. La tua routine quotidiana consiste nel controllare i documenti, scansionare i bagagli e perquisire i passeggeri. Può capitare che qualcuno nasconda una pistola nel sedere. Sembra meravigliosamente stupido.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«ShipShaper» - Medita con le barche

In questo gioco crei barche in un editor dettagliato. Nient'altro. Nessuna esplorazione, nessun combattimento, nessun obiettivo. Devi solo creare barche e meditare.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«.hack//Z.E.R.O.» - ritorno inaspettato

In occasione del suo 30° anniversario, lo studio CyberConnect2 presenta un nuovo gioco: «.hack//Z.E.R.O.». Questo segna il ritorno della serie di giochi di ruolo d'azione dopo oltre un decennio. La particolarità dei giochi è che sono ambientati in un MMORPG fittizio. Quindi interpreti qualcuno che gioca a un gioco. Pazzesco. Per il revival, lo studio ha acquisito i diritti dall'editore Bandai Namco e vuole fare tutto da solo.

Data: ????

Rilasciato per: ???

«Pokémon Pinball» - un affare

Lo so. Non è un gioco. Ma voglio comunque includerlo nella lista, semplicemente perché sembra così bello. Il Pikachu gigante! Il pallone Miauzi! I video! Voglio giocarci. Il flipper è disponibile nelle edizioni Pro, Premium e Limited al prezzo di $7000, $9700 o $13000. Oh sì, allora inizierò a risparmiare.

Aggiornamento dei trailer dei giochi precedentemente annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Crimson Desert» - qual è la fregatura?

Mi impunto sulla mia posizione: più vedo il gioco, più divento scettico. Non sembra tutto troppo bello? Qual è la fregatura?

Data: 19 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gothic 1 Remake» - in arrivo

Il remake del gioco classico è tornato con un nuovo trailer. Per la prima volta viene indicata anche una data di uscita.

Data: 5 giugno

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Masters of Albion» - Notizie da Peter Molyneux

Il leggendario sviluppatore di giochi Peter Molyneux fornisce nuove informazioni sul gameplay del suo nuovo gioco di strategia. «Masters of Albion» combina elementi di «God Games» (come «Black & White») con un gameplay d'azione in terza persona. Sarà l'ultimo gioco di Molyneux. Il potenziale per un degno addio c'è sicuramente.

Data: 22 aprile

Rilasciato per: PC

«Ha sostituito» - gioca ora

Un gioco che aspettavo da tempo. Dai un'occhiata a quanto è bello! Ora puoi farti un'idea di questa opera d'arte in pixel con una demo su Steam. E non manca molto al rilascio del gioco completo.

Data: 12 marzo

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

«Planet of Lana 2» - idem

Anche «Planet of Lana 2» è dotato di una demo giocabile per PC e console. Anche questa sembra bellissima. In termini di gameplay, il titolo non mi ha convinto del tutto alla Gamescom dello scorso anno.

Data: 5 marzo

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Trailer per i giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Kingdom Come Deliverance: aggiornamento Next-gen» - Medioevo con più FPS

Il primo capitolo della saga medievale di Warhorse Studios riceve un aggiornamento next-gen per console. Questo significa: 60 FPS con impostazioni «Ultra Quality». Gli utenti di Switch 2 purtroppo non potranno usufruirne.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S

«Avowed» - Happy Birthday

L'RPG fantasy di Obsidian festeggia il suo primo anniversario. Un aggiornamento gratuito «Anniversary Update» con nuove razze giocabili, New Game Plus, modalità foto, migliori prestazioni e altro ancora. Anche i possessori di PS5 potranno godersi il gioco di ruolo d'azione per la prima volta.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aggiornamento di No Man's Sky: Remnant» - Divertimento con la Gravity Gun

L'aggiornamento «di No Man's Sky» offre nuovamente nuovi contenuti gratuiti. L'aggiornamento «Remnant» include una pistola gravitazionale e nuovi veicoli,

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

