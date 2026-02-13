Novità e trend 21 7

Playstation State of Play di febbraio: Sony ha presentato questi nuovi giochi

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.2.2026

Sony mostra i nuovi giochi per la PS5 durante la presentazione "State of Play". Oltre al tanto atteso sequel di "Bridge of Spirits", ci sono anche un paio di sorprese.

Sony ha presentato una serie di nuovi giochi per PS5 al «State of Play» giovedì sera in un livestream di un'ora.

Ho riassunto tutti i punti salienti e i giochi presentati qui di seguito

«Kena: Scars of Kosmora» - La favola diventa maggiorenne

Kena non è più l'inesperta principiante di «Bridge of Spirits»: in «Scars of Kosmora» appare come una matura Guida degli Spiriti - e il gioco cresce con lei. Ci sono più personaggi, aree più ampie e un mondo che sembra più vivo che mai. Il colpo di scena: uno spirito potente distrugge il suo bastone. Di conseguenza, non solo perde la sua arma più importante, ma anche la sua fonte di sostentamento.

Al suo posto, impara una forma dimenticata di guida spirituale basata sull'alchimia e sui poteri elementali. Gli spiriti elementali la accompagnano e una volpe le fa da cavalcatura, un chiaro segno di un level design più aperto. Il sistema di combattimento diventerà più strategico, con infusioni elementali e battaglie con i boss. Il gioco rimane fiabesco, ma con una sfumatura decisamente più dark. Lo adoro!

Data: 2026

Rilasciato per: PS5 e PC

«God of War Trilogy Remake» - e un bonus inaspettato!

Sì, sta succedendo davvero: la trilogia originale di «God of War» sta per essere rifatta. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma la sola conferma dovrebbe mandare in fibrillazione i fan della vecchia era PS2. Il sanguinoso viaggio di Kratos attraverso la mitologia greca sta per essere reinterpretato in chiave moderna, presumibilmente sia dal punto di vista tecnico che da quello del gameplay.

Non ci sono ancora altri dettagli. Ma il ritorno alle origini - compreso TC Carson, il doppiatore originale di Kratos - sembra un passo atteso da tempo. Ma non è tutto...

Completamente all'improvviso, «Sons of Sparta» - un platform d'azione 2D che racconta la giovinezza di Kratos durante il suo addestramento a Sparta. Sono inclusi: Deimos, la mitologia greca classica e, naturalmente, TC Carson come voce di Kratos adulto.

Completamente all'improvviso - un platform 2D che racconta la giovinezza di Kratos durante il suo addestramento a Sparta.

La pixel art disegnata a mano incontra battaglie brutali con lancia, scudo e artefatti divini. E la cosa migliore è che il gioco è disponibile ora.

Data: Disponibile immediatamente

Rilasciato per: PS5

«Ghost of Yōtei Legends» - Samurai, ma in squadra

Ecco finalmente: lo spin-off multiplayer di «Ghost of Yōtei» è pronto a partire. In «Legends», combatti in cooperativa contro nemici soprannaturali - in dodici missioni storia per due giocatori o in modalità sopravvivenza per un massimo di quattro samurai contro ondate di nemici demoniaci. Più avanti, c'è anche un raid con un boss drago. E soprattutto, il DLC è gratuito per tutti i possessori del gioco principale.

Data: 10 marzo 2026

Rilasciato per: PS5

«John Wick» - Gun-Fu da giocare da soli

Grande! No, aspetta un attimo. Devo metterla in un altro modo: GEIL!!!! John Wick avrà finalmente un grande gioco basato sulla storia, sviluppato da Saber in collaborazione con Lionsgate, il regista Chad Stahelski e lo stesso Keanu Reeves. Anche se la storia è nuova, è ambientata direttamente nel canone familiare e amplia la storia con personaggi nuovi e familiari.

Il gioco promette un gameplay da urlo, una telecamera elegante, inseguimenti intensi e luoghi iconici. L'obiettivo è chiaro: non devi sentirti come uno che gioca a John Wick, ma come John Wick stesso. Hr hr hr. Ecco com'è.

Data: In fase di sviluppo

Lasciato per: PS5

«Star Wars Galactic Racer» - A tutto gas attraverso l'Orlo Esterno!

Più gameplay. Finalmente. E sì: sembrano proprio corse arcade sporche e divertenti nell'universo di «Star Wars». I podracer sfrecciano di nuovo attraverso stretti canyon, i motori stridono, la sabbia entra nel cockpit: pura «nostalgia di Episodio I», ma messa in scena in modo più moderno.

Esaltante: il gioco è davvero divertente.

Emozionante: non controlli solo i classici pod racers, ma anche speeder bikes e altri veicoli. I tracciati ti porteranno ad attraversare un'ampia varietà di habitat: dallo sporco pianeta cittadino alle dune di Tatooine, dalle pozzanghere fangose di Kessel ai ghiacci di Hoth. Se l'esperienza di guida è quella giusta, sarà un vero sogno!

Data: 2026

Rilasciato per: PS5

«Project Windless» - che botto

Basato sulla serie fantasy coreana «The Bird That Drinks Tears», «Project Windless» ti manda in battaglia nei panni di un gigantesco uccello pesantemente armato. Non è uno scherzo. Ti fai strada tra le orde, distruggi i nemici con potenti combo e arranchi attraverso epici campi di battaglia - ricorda molto i primi pezzi di God of War «» , solo con un becco.

Il tutto è messo in scena in modo sorprendentemente serio, con una colonna sonora patetica e immagini roboanti. Una premessa assurda, ma affascinante proprio per questo motivo. Perché no? In qualche modo sembra anche molto bello.

Data: In fase di sviluppo

Lasciato per: PS5

«Rayman: 30th Anniversary Edition» - L'eroe senza arti compie 30 anni

Tre decenni di Rayman - e Ubisoft festeggia con una Definitive Edition del classico platform. Include cinque versioni di epoche iconiche della console e oltre 120 livelli aggiuntivi. Si tratta quindi di pura nostalgia, ma con un aggiornamento adeguato. Come bonus, c'è un documentario esclusivo sulla creazione dell'eroe senza arti, con uno sguardo dietro le quinte. Un grande pezzo di storia dei videogiochi che i fan potranno recuperare o riscoprire.

Data: Disponibile ora

Rilasciato per: PS5

«4:LOOP» - faile per salvare il mondo

Uno sparatutto multigiocatore con un concetto fantascientifico: in «4:LOOP» sei semplicemente ristampato «» dopo la morte e rimandato direttamente in battaglia. Questo crea un'atmosfera «Mickey 17» leggermente inquietante, fatta di problemi di identità e di fuoco costante. Morire non è un fallimento, ma fa parte del design.

Recensione «Mickey 17»: Robert Pattinson è il collante di un caos sci-fi di Luca Fontana

L'intero progetto è stato sviluppato dallo studio Bad Robot di J.J. Abrams. Sì, lo conoscevo solo come studio cinematografico. Sono previste delle prove con una fase di feedback, il che non è certo una cattiva idea per uno studio cinematografico che sviluppa giochi.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5 e PC

«Control Resonant» - Remedy cambia ancora una volta il senso di realtà

Finalmente il primo gameplay - e sì, sembra dannatamente buono. Con «Control: Resonant», «lo studio di Alan Wake» Remedy torna al Federal Bureau of Control e ne sviluppa l'azione surreale, tra cui corpi fluttuanti, architettura distorta e violenza telecinetica. Se il gioco finito manterrà il ritmo e l'impatto visivo del trailer, potrebbe essere un vero punto di forza della PS5.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5

«Crimson Moon» - del peccato e della redenzione

Tanto rosso. Tanta follia. E un'estetica a metà tra l'incubo e la copertina heavy metal. «Crimson Moon» lancia creature bizzarre, effetti esagerati e un mondo che pone più domande che risposte. Genere? Difficile da dire. Ma è proprio questo che lo rende eccitante: l'aspetto è completamente sopra le righe ed è proprio per questo che voglio vedere di più.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5

«Beast of Reincarnation» - I creatori di Pokémon impazziscono

Dark fantasy, colonna sonora patetica, mostri epici: «Beast of Reincarnation» sembra la risposta giapponese a «Clair Obscur: Expedition 33». Pesante, stilizzato, quasi da opera lirica. Proprio quello che fa per me. Ma poi lo scacciapensieri: Il gioco è stato sviluppato da Game Freak. Sì, i creatori di Pokémon! Questo significa che avrebbero potuto fornire qualcosa di così fantastico fin dall'inizio?

Data: 4 agosto 2026

Rilasciato per: PS5

«Yakoh Shinobi Ops» - Giappone, così fantastico

Gioco stealth di Shinobi. Puoi farlo

Data: 2027

Rilasciato per: PS5

«Silent Hill: Townfall» - Bentornati nella nebbia

Era stato annunciato da tempo, ma il grande reveal è arrivato solo ora - con un primo trailer piuttosto chic. «Silent Hill: Townfall» introduce il personaggio principale Simon Ordell e lascia intendere una storia horror più personale e psicologica. Sembra un'idea diversa e rinfrescante. Mi piace

Data: 2026

Rilasciato per: PS5

«Rev.Noir» - Lo stile batte il contesto

«Rev.Noir» è un nuovo JRPG di cui sappiamo ancora molto poco in termini di contenuti, ma lo stile è perfetto. Se la storia e il sistema di combattimento riusciranno a tenere il passo con l'impatto visivo, questo potrebbe essere un vero e proprio insider tip.

Data: In sviluppo

Rilasciato per: PS5

«Saros» - Housemarque decolla di nuovo

Dopo «Returnal», Housemarque rimane in modalità sci-fi. «SAROS» è un gioco d'azione per giocatore singolo ambientato sul pianeta Carcosa, minacciato da un'inquietante eclissi. Vesti i panni di Arjun Devraj, un Soltari Enforcer alla ricerca di risposte in una colonia perduta. Sembra misterioso e ha un aspetto altrettanto intenso.

Biomi mutevoli, potenziamenti, nemici in continua evoluzione e un sistema di escalation attraverso l'Eclissi puntano ancora una volta a battaglie impegnative e dinamiche. Il teletrasporto del quadrante del mondo offre spostamenti rapidi, mentre i modificatori di Carcosan ti permettono di perfezionare il tuo stile di gioco. Sembra che tutto sia perfetto.

Data: 30 aprile 2026

Rilasciato per: PS5

«Castlevania: Belmont's Curse» - CAZZO, un nuovo Castlevania 2D!!!

Per celebrare il suo 40° anniversario, «Castlevania» sta per tornare con un nuovo spin-off in 2D - stilizzato, oscuro e con un Belmont in prima linea. Il tutto è sviluppato da Evil Empire e Motion Twin, le stesse menti dietro «Dead Cells» e il suo DLC di Castlevania. Promette battaglie nitide, tempi puliti e un design dei livelli impegnativo.

Data: 30 aprile 2026

Rilasciato per: PS5

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche trailer di giochi presentati in precedenza, titoli minori, port o remake di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui:

Playstation State of Play Febbraio 2026 Quali sono i giochi che attendi di più? Kena: Cicatrici di Kosmora Remake della trilogia di God of War God of War Figli di Sparta Leggende di Ghost of Yōtei John Wick Star Wars Galactic Racer Progetto Windless Rayman: Edizione 30° Anniversario 4:LOOP Controllo Risonante Luna Cremisi Bestia della Reincarnazione Yakoh Shinobi Ops Silent Hill: Townfall Rev.Noir Saros Castlevania: La maledizione di Belmont Death Stranding 2: Sulla spiaggia Pragmata Resident Evil Requiem 007 Prima luce Il paradosso di Darwin Maratona L'eredità di Kain: Defiance rimasterizzato L'eredità di Kain: Ascendance Abisso Brigantino Dead or Alive 6: Ultimo round Neva: Prologo Metal Gear Solid Master Collection: Vol. 2 Marvel Tōkon: Anime Combattenti - Gli Infrangibili X-Men Votare

Immagine di copertina: Sony

Mi piace questo articolo! A 21 persone piace questo articolo







