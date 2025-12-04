Novità e trend 9 1

Premio tedesco per gli sviluppatori: "Tiny Bookshop" vince il premio

"Migliore grafica" e "Miglior gioco indie": "Tiny Bookshop" si è aggiudicato il primo posto in queste due categorie. Il gioco di intrattenimento si è aggiudicato il titolo di "Miglior gioco tedesco" nel 2025. Ma è stato premiato anche un gioco a tema dark.

Attenzione, questo gioco potrebbe darti strane idee: lascia il tuo noioso lavoro d'ufficio e apri una libreria in un'idilliaca città di mare. Lì potrai essere coinvolto nella comunità, impartire conoscenze e offrire intrattenimento. Questa è più o meno la trama di «Tiny Bookshop» dello studio di Colonia Neoludic Games.

È stato ora scelto dalla giuria del German Developer Award come miglior gioco proveniente da un paese di lingua tedesca nel 2025. La giuria ha lodato l'«attenzione ai dettagli» e la «straordinaria esperienza atmosferica» che il gioco offre. E ancora:

Lo stile artistico disegnato a mano, la musica soft e la narrazione poetica creano un mondo che trasmette un senso di sicurezza, creatività e appartenenza.

Sono stato convinto dall'estesa dichiarazione della giuria e proverò il gioco e fornirò la mia recensione qui. Per me è un piacere: posso anche gestire la piccola libreria sul mio Mac.

Indagine sui crimini nazisti

Le cose sono meno idilliache su «The Darkest Files». Il gioco, in cui indaghi sui crimini nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato realizzato dallo studio berlinese Paintbucket Games. I creatori sono lieti di aver vinto nelle categorie «Best Game Design» e «Best Game Beyond Entertainment». Il collega di redazione e conoscitore di giochi indie Kim ha già provato il gioco. Puoi leggere la sua recensione qui:

Recensione «The Darkest Files» è già uno dei giochi narrativi più impressionanti dell'anno di Kim Muntinga

Anche lo studio svizzero Stray Fawn, noto per «The Wandering Village», ha vinto qualcosa. Il recente rilasciato «dungeon crawler» traduce la meccanica delle macchine da presa che si trovano nei luna park in un gioco roguelike deckbuilder. La giuria del German Developer Award l'ha trovato molto fantasioso e gli ha assegnato il Premio per l'Innovazione e il premio per «Miglior Gioco Casual». Puoi leggere di più sullo studio e sul suo fondatore qui:

Retroscena Tra bonus simpatia indie e pregiudizi: l'editore svizzero di videogiochi Stray Fawn fa il punto della situazione di Philipp Rüegg

Altri premi

La giuria ha premiato Toukana Interactive di Berlino, responsabile di «Star Birds» e «Dorfromantik», come Studio dell'anno. Nella categoria «Best Audio Design» ha vinto il gioco investigativo «Duck Detective: The Ghost of Glamping». Il premio «Best Story» è andato all'avventura horror «Mindlock - The Apartment» e il premio «Best Technical Achievement» è andato alla simulazione antincendio «Firefighting Simulator: Ignite».

