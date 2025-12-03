Novità e trend 10 2

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 3.12.2025

Mentre "Indiana Jones e il Grande Cerchio" inizia come il pezzo forte del mese, titoli come "Death Howl", "A Game About Digging A Hole" e "Bratz: Rhythm & Style" offrono insoliti sprazzi di colore nel catalogo di Xbox Game Pass.

Nell'ultimo mese dell'anno, Microsoft sta creando uno spaccato dei giochi più recenti del Game Pass: avventure narrative, roguelike tattici, classici giochi di combattimento e indie sperimentali. Il pezzo forte è ovviamente «Indiana Jones and the Great Circle». Ma oltre a questo, la selezione offre abbastanza materiale per stili di gioco molto diversi.

Quali sono i livelli disponibili con l'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Monster Train 2»

Quando: 03 dicembre

Dove: Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Premium



«Monster Train 2» continua il gioco roguelike di deck-building del suo predecessore. Ancora una volta, controllerai un treno infernale attraverso i territori nemici, e ogni fermata richiederà nuove decisioni tattiche.

L'interazione tra il mazzo di carte, il posizionamento delle unità e la gestione delle risorse è più complessa, ma rimane abbastanza trasparente da permetterti di sviluppare le tue strategie. Le battaglie premiano le sinergie: se combini correttamente evocazioni e incantesimi, si creano forti effetti a catena. La progressione a lungo termine, i potenziamenti permanenti e i nuovi compartimenti per il tuo plotone garantiscono un arco motivazionale generale. Dal punto di vista visivo, il gioco rimane fedele al suo stile inconfondibile: colorato, cupo e con accenti umoristici.

«Simulatore di vernice spray»

Quando: 03 dicembre

Dove: Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Premium

«Spray Paint Simulator» è dedicato all'arte dello spruzzo. Potrai progettare pareti, mobili o interi interni con diversi ugelli, texture e colori. Il gioco pone un'enfasi sorprendente sui gradienti di colore realistici: la vernice gocciola, si copre in misura variabile e cambia effetto a seconda del materiale. I lavori spaziano da disegni decorativi a progetti complessi con argomenti prestabiliti.

Il processo tranquillo e le opzioni di progettazione libere creano un flusso di gioco quasi meditativo. Senza pressione temporale, puoi sperimentare, colorare gli errori o provare stili completamente nuovi.

«33 Immortals» (Anteprima di gioco)

Quando: 04 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium



«33 Immortals» si concentra sull'azione cooperativa per un massimo di 33 giocatori contemporaneamente. Il titolo combina elementi roguelike con meccaniche di raid spontanei: Ti unisci a un gruppo in corsa, combatti attraverso zone generate proceduralmente e affronti boss di dimensioni enormi. Ogni corsa porta con sé nuovi equipaggiamenti, abilità e vantaggi specifici per il ruolo.

Nonostante l'elevato numero di giocatori, l'azione rimane sorprendentemente strutturata perché le fasi di attacco, le aree di ritirata e le meccaniche di gruppo sono chiaramente riconoscibili. L'aspetto fantasy stilizzato conferisce alle grandi battaglie una visione d'insieme e un carattere.

«Indiana Jones e il Grande Cerchio»

Quando: 04 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Premium



«Indiana Jones e il Grande Cerchio» porta il famoso archeologo in un moderno gioco d'azione e avventura che si basa molto sulla messa in scena cinematografica. Viaggerai in luoghi iconici, indagherai sulle rovine, risolverai i classici enigmi meccanici e sopravviverai a sequenze di fuga dinamiche. Il mix di arrampicate, combattimenti ed esplorazioni si fonde perfettamente l'uno con l'altro, in modo che la trama venga costantemente portata avanti.

Indiana Jones rimane un gioco d'azione e avventura moderno che si basa molto sulla messa in scena cinematografica.

Indiana Jones rimane presente come personaggio: spiritoso, esperto e sempre in bilico tra il rischio e la ricerca della conoscenza. Il gioco utilizza sezioni lineari e aree semi-aperte per creare una certa varietà nel ritmo. La presentazione ricorda i moderni film d'avventura: tanto movimento, immagini suggestive e una chiara attenzione all'atmosfera. Il nostro collega Philipp è entusiasta del gioco nella sua recensione:

Recensione «Indiana Jones e l'antico Cerchio» supera tutte le mie aspettative di Philipp Rüegg

«Routine»

Quando: 04 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portatili

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Routine» è un horror fantascientifico che si basa sulla suspense psicologica piuttosto che sugli spaventi. La base lunare deserta appare sobria, fredda e aliena. I rumori, le ombre e la luce tremolante determinano i tuoi progressi. I nemici sono raramente visibili ma costantemente presenti, creando una sensazione di minaccia latente.

Cercate indizi sulla scomparsa dell'equipaggio, aprite le aree chiuse e utilizzate tecnologie tanto utili quanto rischiose. Routine prospera grazie al suo sound design, al ritmo lento e al confinamento claustrofobico.

«Un gioco su come scavare una buca»

Quando: 09 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC, Handheld

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«A Game About Digging A Hole» è un gioco di esplorazione volutamente minimalista che ha come tema lo scavo. Compri una piccola casa con un giardino non descritto e alla fine inizi a scavare una buca. Più scavi in profondità, più l'ambiente circostante cambia. Strati, materiali e strutture suggeriscono che sotto il giardino si nasconde qualcosa.

L'atmosfera tranquilla, i materiali e le strutture minimali sono in grado di dare un senso al gioco.

L'atmosfera tranquilla, lo stile minimalista e la progressione lenta creano un flusso quasi meditativo nel gioco. Molte decisioni vengono prese in modo intuitivo: quali strumenti acquistare? Cosa fare con le risorse che trovi? Il gioco evita deliberatamente obiettivi chiari o colpi di scena e ti lascia spazio per trovare il tuo ritmo.

«Urlo di morte»

Quando: 09 dicembre

Dove: PC, console portatile

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Death Howl» combina il deckbuilding con un'avventura oscura di perdita e punizione. Controlla una madre che vaga per regioni da incubo alla ricerca del figlio scomparso. Ogni fase porta con sé nuovi nemici, decisioni e carte da combinare tatticamente. Le battaglie sono a turni ma dinamiche grazie ai totem, agli effetti di sinergia e alle brevi finestre d'azione.

Il mondo è inquietante e opprimente, caratterizzato da scenari disegnati a mano e da una musica malinconica che crea una tensione costante. La storia si sviluppa lentamente attraverso incontri, luoghi e ricordi, senza mai spiegare troppo.

«Dome Keeper»

Quando: 09 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC, console portatili

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Dome Keeper» combina roguelike, tower defence e mining in un gameplay tattico e mirato. Scava per trovare risorse sotto la tua cupola protettiva, potenzia l'equipaggiamento e difenditi dagli attacchi di creature aliene. L'emozione deriva dall'alternanza di calma e ritmo frenetico: nel sottosuolo si scava e si prendono decisioni in modo efficiente, mentre in superficie si deve reagire rapidamente e utilizzare al meglio le proprie difese. Ogni partita è diversa dall'altra perché la struttura, le ondate di nemici e i luoghi variano.

«Mortal Kombat 1»

Quando: 10 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mortal Kombat 1» riporta in auge la tradizionale serie di giochi di combattimento in un remake moderno. Il sistema di combattimento mescola combo veloci, colpi duri e pause tattiche, mentre il nuovo sistema di supporter offre ulteriori opzioni di combattimento. Le arene sono dettagliate, in parte distruttibili e conferiscono a ogni partita una chiara identità.

La campagna racconta una versione alternativa dell'universo familiare e si basa molto sulla messa in scena cinematografica. Le fatality, le brutality e le mosse d'autore rimangono spettacolari e volutamente esagerate senza creare una distanza artificiale.

«Bratz: Rhythm &; Style»

Quando: 11 dicembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Bratz: Rhythm & Style» si rivolge agli appassionati di giochi di moda, musica e lifestyle e dà un tocco moderno al marchio Bratz. Accompagnerai i personaggi in piccole avventure di moda, disegnerai abiti, parteciperai a sequenze di danza e musica e creerai gallerie fotografiche o brevi sfide.

Il gioco si concentra meno sulla moda che sulla musica.

Il gioco si concentra meno sulle meccaniche e più sulle forme di espressione creativa: Combina capi di abbigliamento, scegli stili, colori e accessori e presenta i tuoi look in scene a tema. La musica costituisce la struttura ritmica, mentre i minigiochi offrono varietà. Il tono rimane leggero, colorato e amichevole.

Questi giochi escono dal Game Pass

Il 15 dicembre 2025, «Mortal Kombat 11», «Still Wakes the Deep» e «Wildfrost» scompariranno dall'abbonamento. Il 31 dicembre 2025, seguiranno anche «Carrion» e «Hell Let Loose».

Immagine di copertina: Bethesda

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







