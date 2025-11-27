Novità e trend 6 5

Il nuovo capitolo di "Kill Bill" di Tarantino viene presentato in anteprima in "Fortnite".

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 27.11.2025

Quentin Tarantino non ha mai filmato e pubblicato materiale delle sue opere dopo il fatto. Ma ora lo sta facendo. Un nuovo capitolo del classico dei primi anni 2000 "Kill Bill" sta per essere pubblicato e sarà mostrato per la prima volta in "Fortnite".

Lo sparatutto online «Fortnite» di Epic Games è noto per i suoi numerosi crossover con altri franchise. Includono skin, armi e talvolta anche modalità di gioco o mappe che si basano su partner di cooperazione. Ora c'è un altro crossover che probabilmente nessuno aveva sulla mappa della tombola: «Fortnite» X «Kill Bill».

«Kill Bill» è il quarto film di Quentin Tarantino - un film a due parti per motivi commerciali - ed è in circolazione da quasi un quarto di secolo. Come parte della collaborazione, non ci sono solo nuove skin, ma anche un capitolo inedito del materiale che può essere visto nel gioco per la prima volta. Tarantino aveva già completato la sceneggiatura della storia per la versione cinematografica originale ma non è mai stata trasformata in film per motivi di costo.

Ora ha adattato la trama come «The Lost Chapter: Yuki's Revenge» in collaborazione con Epic Games utilizzando il loro Unreal Engine in stile «Fortnite». Anche Uma Thurman, l'attrice che interpreta il personaggio principale «Black Mamba», torna a vestire i panni di una vendicativa sicaria per le riprese in motion capture. Ecco un trailer di assaggio:

Prima nel gioco, poi al cinema

Il nuovo capitolo sarà mostrato per la prima volta il 30 novembre alle 20:00 CET - all'interno di «Fortnite». Secondo il blog post, potrai entrare nello showroom 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. Puoi trovarlo nel gioco nella riga superiore della schermata «Scopri».

Negli Stati Uniti, il nuovo capitolo potrà essere visto anche nei cinema a partire dal 5 dicembre. Il film sarà distribuito come «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» con una durata totale di circa quattro ore e mezza, compresa la «sequenza di Fortnite»- proprio come Tarantino aveva originariamente previsto. Non si sa ancora se l'epopea verrà distribuita anche nei cinema in Europa.

«Kill Bill» è speciale - ed è per questo che la sequenza di «Fortnite» è adatta

La vendetta è l'argomento centrale di «Kill Bill». Il personaggio principale è «Black Mamba» (anche «la Sposa»), membro di una squadra di sicari guidata dal suo amante Bill (David Carradine). Quando «Black Mamba» esce e vuole sposarsi, i suoi ex colleghi organizzano un bagno di sangue nella cappella nuziale per conto di Bill, al quale lei sopravvive solo gravemente ferita.

Quattro anni dopo, la protagonista è una donna di colore.

Quattro anni dopo, vuole farla pagare ai suoi ex colleghi e a Bill in particolare. Tarantino racconta la vendetta di Black Mamba in dieci (ora undici) capitoli. Il nuovo capitolo riguarda l'emergere di un circolo vizioso di vendetta: per uccidere il leader della yakuza O-Ren Ishii (Lucy Liu), Black Mamba fa strage dei suoi seguaci nella storia principale. Anche la giovane guardia del corpo Gogo cade vittima di lei. Sua sorella Yuki vuole vendicarsi per questo. Puoi vedere la scena con Gogo qui:

Tarantino ha sperimentato diversi stili per il film. Un capitolo è girato interamente come un anime. Il pubblico vede una lunga e sanguinosa scena di combattimento in bianco e nero o come un gioco di ombre su uno sfondo blu. La realizzazione della «vendetta di Yuki» come un folle film d'animazione «Fortnite» si adatta quindi allo stile idiosincratico di «Kill Bill».

Immagine di copertina: Epic Games/Tarantino

