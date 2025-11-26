Novità e trend 10 9

Il primo trailer della nuova stagione di "Scrubs" risveglia sentimenti nostalgici

A tre mesi dall'inizio della decima stagione di "Scrubs", è stato rilasciato un primo trailer. Tutti i personaggi principali sono tornati insieme in ospedale.

La serie ospedaliera di culto «Scrubs» riceverà un sequel circa 15 anni dopo la fine dell'impopolare nona stagione. Questo è noto da diversi mesi, così come il fatto che l'attore principale Zach Braff tornerà a vestire i panni dell'amabile dottor Dorian («J.D.»). Nelle ultime settimane, altri ex membri del cast hanno confermato il loro ritorno. Ora è possibile vederli in un primo trailer, che dovrebbe far battere i cuori dei fan.

Nella breve clip, J.D., il suo migliore amico Turk (Donald Faison) e sua moglie Elliot (Sarah Chalke) si cimentano in una performance eroica nel corridoio di un ospedale davanti a un gruppo di giovani specializzandi. L'attempato trio di medici, che ha resistito sorprendentemente bene, si guadagna qualche strana occhiata.

Allora il dottor Cox (John C. McGinley), noto per le sue leggendarie sfuriate, si presenta inaspettatamente e si prende gioco di JD. E non è tutto: dietro al dottor Cox, entra in scena l'ex infermiera Carla (Judy Reyes) che difende «Bambi». Insomma, tutto come al solito, come se la nona stagione non fosse mai esistita.

Ritorno alla vita quotidiana in clinica

La troupe di «Scrubs» dell'Ospedale del Sacro Cuore ha effettivamente celebrato il suo emozionante e, per molti fan, perfetto addio con l'ottava stagione. In seguito è apparsa un'altra stagione, incentrata su nuovi volti.

In questo caso l'attenzione si è concentrata sui volti nuovi.

In questo caso l'attenzione era rivolta a una scuola di medicina e ai suoi studenti. Diversi membri popolari del cast delle stagioni precedenti non erano più presenti nella stagione 9 o apparivano solo per brevi apparizioni, tra cui Zach Braff, Sarah Chalke e Judy Reyes. La stagione 9 è stata criticata per il fatto di aver cambiato la trama e di essersi concentrata su nuovi personaggi.

Il dream team di «Capo della Medicina» Dott. Cox e l'infermiera Carla è al via.

La nuova decima stagione potrebbe essere accolta molto meglio. Non solo ritorna gran parte del cast originale, ma l'azione sembra svolgersi nuovamente in ospedale. Questo crea le premesse per le toccanti storie dei pazienti, che sono già state fonte di emozioni nelle stagioni precedenti.

Le scritte sui camici dei medici e un logo sullo sfondo indicano che la clinica è l'Ospedale del Sacro Cuore. La stagione 10 sarà una sorta di mix tra reboot e sequel. Uno dei punti focali sarà l'interazione tra i personaggi precedenti e le loro idiosincrasie. I nuovi assistenti medici aggiungeranno nuovi volti. Allo stesso tempo, continueranno l'arco narrativo originale di giovani medici che devono trovare la loro strada nella dura vita di un ospedale.

Chi altro potrebbe tornare?

Non è chiaro se lo scorbutico ex primario Dr Kelso (Ken Jenkins) farà ritorno - l'attore ha ormai 85 anni. Non si sa nemmeno se Neil Flynn, l'antipatico custode, tornerà al Sacro Cuore. Mancherà sicuramente Sam Lloyd, che interpretava il timido e scostante avvocato dell'ospedale Ted. È morto di cancro nel 2020. Al suo posto ci sarà Robert Maschio (Todd), un chirurgo capace ma infantile. Tuttavia, non si vede nel trailer.

La nuova stagione di «Scrubs» inizia negli Stati Uniti il 25 febbraio su ABC. In Europa, probabilmente potrai vederla in streaming su Disney+ a partire da questa data.

