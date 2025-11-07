Novità e trend 7 16

"GTA VI" rinviato a novembre 2026

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 7.11.2025

I fan della serie open-world di Rockstar dovranno aspettare ancora un po'. "GTA VI non uscirà il prossimo maggio come previsto, ma a novembre.

Dopo aver inizialmente fissato il 2025 come anno di uscita, anche la prossima data slitta. Il 26 maggio 2026 diventa il 19 novembre 2026. «Ci dispiace aggiungere un'attesa già lunga, ma questi mesi in più ci permetteranno di completare il gioco con l'alto livello di qualità che vi aspettate e che meritate», scrive Rockstar.

«GTA VI» è probabilmente il gioco più atteso di tutti i tempi. Il predecessore ha venduto oltre 215 milioni di copie. Tutte le parti insieme hanno venduto oltre 450 milioni di unità.

La banda di «GTA VI» farà sicuramente a botte.

Fonte: Rockstar Games

Contro The Business Insider spiega il CEO di Take-Two Strauss Zelnick: «Quando fissiamo una data, ci crediamo davvero.» Take Two è l'editore di «GTA VI» e proprietario di Rockstar. «Quando abbiamo fissato l'ultima data, abbiamo detto che avremmo concesso più tempo a un gioco se avesse avuto bisogno di essere perfezionato per essere la migliore versione possibile. Ed è esattamente quello che è successo. Siamo molto soddisfatti di questa data di uscita. È nello stesso anno finanziario, è un ottimo momento per l'uscita», ha continuato Zelnick.

Nei primi due trailer di «GTA VI» sono stati rivelati l'ambientazione e i protagonisti. L'ambientazione del gioco è Leonida. Uno stato fittizio modellato sulla Florida. I trailer suggeriscono che vestirai i panni della coppia di gangster Lucia Caminos e Jason Duval. Puoi aspettarti tutti i passatempi del tipo «GTA» che rendono la serie così popolare. Io ho analizzato il primo trailer e il collega Domagoj il secondo.

Jason è uno dei personaggi principali insieme a Lucia.

Fonte: Rockstar Games

Rockstar sta facendo parlare di sé anche per le accuse di licenziamento dei dipendenti che volevano formare un sindacato. Nel Regno Unito sarebbero state licenziate tra le 30 e le 40 persone, scrive Bloomberg. Rockstar nega qualsiasi collegamento tra i licenziamenti e le iniziative di sindacalizzazione.

