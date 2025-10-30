Novità e trend 2 1

Ecco i nuovi giochi PS Plus di novembre 2025

30.10.2025

Un'avventura suggestiva su zampe silenziose, un titolo automobilistico realistico e un gioco che prende in giro la fisica ti aspettano nell'abbonamento Playstation Plus Essential.

Sono stati annunciati i nuovi giochi Playstation Plus per il mese di novembre 2025. A partire dal 4 novembre, potrai nuovamente ottenere tre titoli gratis se hai un abbonamento attivo a Playstation Plus. Il mio cavallo di battaglia è l'atmosferica avventura indie «Stray». Potrai aggiungere i giochi alla tua libreria fino a lunedì 1 dicembre incluso.

«Stray»

Quando: 4 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2022



Pochi titoli indie hanno ricevuto tanta attenzione negli ultimi anni come «Stray». Assumi il ruolo di un gatto randagio che vaga per i vicoli illuminati dai neon di una fatiscente cyber-città: solo, ferito e separato dalla sua famiglia.

Ti trascini per i vicoli bui, scavalchi zampe robotiche, graffi i mobili polverosi e cerchi una via d'uscita dalla metropoli sotterranea. Esplora l'ambiente circostante dalla prospettiva di un amico a quattro zampe, interagisci con i robot e risolvi i puzzle ambientali. Sarai supportato dal drone B-12, che ti aiuterà nella navigazione e nella comunicazione.



Il gioco proviene dallo studio indie francese BlueTwelve e colpisce per l'ambientazione suggestiva, il gameplay tranquillo e la storia emozionante.

«EA Sports WRC 24»

Quando: 4 novembre

Dove: PS5

Anno: 2023



Con «EA Sports WRC 24», Codemasters porta la sua pluriennale esperienza nella serie «Dirt» al Campionato del Mondo di Rally ufficiale. Il gioco si basa sulla licenza FIA completa con piloti, team e veicoli attuali. Potrai guidare sulla ghiaia, sulla neve e sull'asfalto, affrontando le mutevoli condizioni atmosferiche e le curve più strette.

La più grande innovazione è nei dettagli: la modalità «Builder» ti permette di progettare la tua auto da rally partendo da zero. Nella modalità «Momenti» puoi rivivere tappe leggendarie della storia del WRC. C'è anche il multiplayer cross-play, le prove a tempo e una carriera che ti porta passo dopo passo da pilota junior a campione.

Tecnicamente, «WRC 24» offre un'esperienza di guida stabile e un sistema di fisica preciso che penalizza sensibilmente gli errori.

«Simulatore di battaglia totalmente accurato»

Quando: 4 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2019



Le cose sono completamente diverse in «Totally Accurate Battle Simulator». Qui non si tratta di pneumatici che si scontrano su piste di ghiaia, ma di eserciti selvaggi di personaggi del gioco che si muovono a ritmo di rock. Metti vichinghi contro cavalieri, contadini contro mammut o semplicemente tutto contro tutto. E guarda cosa succede. L'IA inciampa, cade e combatte in uno stile esagerato e slapstick.

Sotto il profilo della giocabilità, l'IA non è in grado di gestire il gioco.

Sotto la superficie sciocca si nasconde un principio intelligente: combina le unità, sperimenta le formazioni e trova soluzioni tattiche sorprendenti. C'è anche una modalità sandbox in cui puoi creare i tuoi eserciti e i tuoi scenari. «TABS» non è un gioco di strategia in senso classico, ma un parco giochi creativo pieno di caos e umorismo.

Immagine di copertina: Annapurna Interactive

