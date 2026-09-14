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Più Qi, più Watt: ecco i nuovi power bank magnetici di Digitec

La community ordina, il team del marchio privato consegna. Questo vale almeno per il desiderio di nuovi power bank.

Hai bisogno di energia mentre sei in giro per ore di doomscrolling su TikTok e maratone su Netflix? Allora i nuovi power bank Digitec diventeranno i tuoi migliori amici.

Il power bank con 5000 mAh di capacità è un'evoluzione del modello di marzo 2025. Lo standard tecnologico dell'epoca era la ricarica Qi. Alcuni utenti hanno lamentato che, per questo motivo, il power bank fosse più lento di quanto si aspettassero.

Ricarica più veloce grazie a Qi 2.0

Ed è per questo che – ta-da! – arriva la nuova versione. Grazie a Qi 2, ora ricarica anche tutti gli iPhone dal modello 12 in su a 15 watt, quando sono agganciati al power bank tramite MagSafe. Con il cavo USB-C incluso nella confezione, la ricarica è ancora più rapida: fino a 20 watt. È persino possibile la doppia alimentazione: puoi collegare un dispositivo tramite cavo e l'altro sul pad di ricarica magnetico.

Powerbank Nuovo CHF 25.– CHF 1.30 / 1Wh Digitec Magnetic Powerbank 5000 mAh, 20 W, 19.35 Wh

Con 5000 mAh di capacità, puoi ricaricare un iPhone attuale circa una volta. È meglio farlo tramite cavo, poiché la ricarica wireless comporta sempre una perdita di energia, fino al 30 percento. Puoi percepire questa perdita perché il power bank e lo smartphone si scaldano. Dopotutto, avrai un piccolo scaldamani per i prossimi mesi freddi.

Il doppio della potenza

Se 5000 mAh bastano per una ricarica dell'iPhone, allora 10.000 bastano per... esatto: per due ricariche. Genio della matematica! Quindi ora sai anche a cosa serve la versione più grande del nuovo power bank Digitec. Poiché supporta Qi 2.2, sono possibili potenze di ricarica wireless fino a 25 watt.

Chi preferisce la velocità può usare anche qui il cavo USB-C in dotazione. Attraverso di esso passano fino a 35 watt, sufficienti per i tablet e, in caso di necessità, per dare un po' di autonomia in più anche a un notebook a basso consumo.

Powerbank Nuovo CHF 45.– CHF 1.17 / 1Wh Digitec Magnetic Powerbank 10000 mAh, 35 W, 38.70 Wh

Il segreto del magnete

La ricarica tramite induzione elettromagnetica, chiamata nel marketing "ricarica wireless", ha le sue insidie. Da un lato, non è efficiente quanto quella via cavo. Dall'altro, la bobina di rame nel power bank e quella nello smartphone devono essere allineate il più precisamente possibile. Apple ha inventato MagSafe per questo, Google chiama la sua tecnologia PixelSnap. Ma attenzione, solo le ultime generazioni di dispositivi sono supportate. Entrambi i produttori utilizzano bobine magnetiche negli smartphone. Diverso è il caso di Samsung: lì i magneti si trovano nelle cover.

In ogni caso, i magneti tengono saldamente uniti l'iPhone e la fonte di energia. Funziona meglio senza cover, ovvero con l'iPhone direttamente sul power bank o sulla base di ricarica. Se proteggi il tuo costoso smartphone con una custodia, l'ideale è che sia compatibile con MagSafe.

L'anello nel power bank Digitec indica dove può agganciarsi lo smartphone.

Chi usa cover economiche deve mettere in conto che all'interno potrebbe esserci solo un sottile anello di ferro e che il dispositivo potrebbe scivolare facilmente. E addio efficienza di ricarica.

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