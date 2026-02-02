Shutterstock
Pagare o acconsentire: ecco i piani di Meta con WhatsApp

Florian Bodoky
2.2.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

WhatsApp sta pianificando la pubblicità nella sezione "Notizie" e sta facendo delle prove con un abbonamento opzionale per l'utilizzo senza pubblicità. Le chat e le chiamate rimarranno gratuite e prive di pubblicità.

Il messaggero del Gruppo Meta sta apparentemente cercando ulteriori fonti di reddito. Secondo il portale di fact-checking Mimikama.at, si affiderà a un mix di pubblicità e a un modello di pagamento volontario. Tuttavia, non tutte le aree sono interessate.

Le funzioni principali rimangono gratuite e senza pubblicità

In futuro, gli annunci pubblicitari appariranno nell'area «News». Attualmente è qui che puoi vedere i messaggi di stato dei tuoi contatti o i canali WhatsApp abbonati. WhatsApp vuole inserire gli annunci pubblicitari tra questi contenuti. Tuttavia, WhatsApp sottolinea che le funzioni centrali rimarranno gratuite. Potrai ancora avere chat individuali e di gruppo, effettuare chiamate, avviare videochiamate e inviare foto, video e documenti. Anche la crittografia end-to-end delle tue comunicazioni private rimarrà in vigore. Secondo Meta, la pubblicità non accede ai contenuti delle chat o alle chiamate.

Meta fa cose meta: Paga o accetta

Parallelamente alla pubblicità, WhatsApp sta provando un abbonamento a pagamento. Questo dovrebbe permetterti di utilizzare la sezione aggiornamenti senza pubblicità. Alcuni accenni sono già apparsi nelle versioni di prova dell'app, come riporta WABetaInfo. Il prezzo mensile si aggira attualmente intorno ai quattro franchi o euro, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite gli app store di Apple e Google, con possibilità di cancellazione tramite le stesse piattaforme.

Modello pay-or-consent in prova.
Fonte: WABetaInfo

Perché WhatsApp sta cambiando rotta

Il passaggio alla pubblicità e agli abbonamenti è legato anche ai requisiti legali imposti dall'Unione Europea. Regolamenti come il Digital Markets Act obbligano le grandi piattaforme a offrire la possibilità di scegliere tra offerte finanziate dalla pubblicità e alternative a pagamento. Un modello simile esiste già su Facebook e Instagram. Resta da vedere quando le opzioni di pubblicità e di abbonamento verranno lanciate in Svizzera.

