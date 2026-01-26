Novità e trend 4 0

Confer è un chatbot AI con crittografia end-to-end

Confer è un nuovo chatbot AI che dà priorità alla privacy. Le conversazioni sono crittografate end-to-end e non possono essere lette. Né per la formazione né per la pubblicità.

L'uomo dietro Confer è Moxie Marlinspike, uno dei fondatori del messenger Signal. Come allora, la sua motivazione è quella di poter utilizzare le nuove tecnologie senza rinunciare alla privacy. Ciò è garantito dalla crittografia end-to-end del chatbot AI, che impedisce a chiunque di leggere le conversazioni. Ciò significa che le tue conversazioni non possono essere utilizzate per addestrare l'IA.

Una chiave di accesso protegge la tua privacy

Confer è attualmente disponibile solo nel browser di www.confer.to. Per utilizzarlo, devi accedere con un indirizzo e-mail o un account Google - sì, vedo anche io la contraddizione. Questa registrazione è necessaria per garantire la crittografia. Non si tratta di un completo anonimato, ma di proteggere il contenuto della conversazione.

Confer crea diverse chiavi per garantire che solo tu possa accedere alla tua conversazione con l'IA. Una di queste chiavi viene memorizzata sul tuo dispositivo come passepartout. Tuttavia, questo sistema non ha ancora funzionato completamente. Windows visualizza un messaggio che indica che Confer non funziona ancora con Windows Hello. Dovresti invece utilizzare 1Password o una YubiKey.

Su Android, puoi creare facilmente una chiave di accesso per Confer e proteggerla con dati biometrici come l'impronta digitale o il volto, ma anche con il PIN del dispositivo. Se la tua chiave di accesso è disponibile su diversi dispositivi, puoi utilizzare Confer anche su più dispositivi.

Multilingua, ma pochi dati

Anche se l'interfaccia di Confer è in inglese, il chatbot AI capisce anche altre lingue. Il software stesso nomina tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, olandese, russo, giapponese, coreano, cinese «e altre».

Confer fornisce informazioni su se stesso.

Confer utilizza diversi modelli linguistici open-source. Né il chatbot AI né Moxie Marlinspike rivelano esattamente quali. Lo strumento ha accesso a 250.000 token - che sono relativamente pochi rispetto ai modelli linguistici commerciali con miliardi di token - e il suo stato dei dati è luglio 2025. Confer è quindi chiaramente un chatbot per argomenti generali piuttosto che per eventi attuali. Le conversazioni possono essere ordinate in cartelle per avere una migliore visione d'insieme. Se hai già utilizzato ChatGPT, puoi importare le tue conversazioni da lì a Confer.

Confer non viene eseguito localmente, ma su server. Gli operatori del server hanno teoricamente accesso ai dati. Per questo motivo Confer utilizza l'informatica riservata e un ambiente di esecuzione affidabile per eseguire il codice in un ambiente isolato sull'hardware. Il codice sorgente è disponibile su Github.

Il funzionamento di Confer costa. Per questo motivo la versione gratuita offre solo una portata limitata. Se vuoi scrivere più di 25 messaggi al giorno al chatbot, avere più di cinque chat attive e più di due cartelle, devi scegliere la versione a pagamento. Questa costa 35 dollari al mese e offre anche l'accesso a modelli di intelligenza artificiale più avanzati rispetto alla versione base.

Con Confer devi pagare per avere una maggiore possibilità di utilizzo.

Marlinspike spiega come funziona Confer in dettaglio in un blog post. In un secondo post, mette in guardia dai chatbot AI o, più precisamente, dai loro fornitori che utilizzano i tuoi dati.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

