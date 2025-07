Novità e trend 75 48

Lumo: l'AI di Proton non ti spia

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2025

Se finora la tua fame di dati ti ha impedito di utilizzare un'intelligenza artificiale, allora potresti apprezzare "Lumo" di Proton.

Lumo è un chatbot AI che risponde alle domande come tutti gli altri. Tuttavia, non dovrebbe spiare i suoi utenti o utilizzarli come dati di addestramento. Lumo è supportato da Proton, un'organizzazione che da tempo offre alternative ai servizi affamati di dati.

Un'intelligenza artificiale che non raccoglie i tuoi dati

Nell'annuncio di Lumo, Proton è convinta che l'IA possa essere utile e di aiuto. Tuttavia, poiché ha un impatto massiccio sulla vita delle persone, deve essere costruita in modo responsabile. Nel caso di Lumo, questo significa considerare le persone e la protezione della privacy come l'elemento più importante.

Lumo può essere utilizzato sia sul web all'indirizzo lumo.proton.me sia come app per Android e iOS. Non è necessario un account o una registrazione, ma è possibile farlo.

L'intelligenza artificiale è progettata per spiegare concetti, dare consigli, raccogliere idee o riassumere documenti. Attualmente Lumo consiste in un campo di input per il testo. L'input vocale è disponibile solo nelle app tramite il rispettivo smartphone. Tuttavia, è possibile caricare file in formato PDF, Word ed Excel per analizzarli e far sì che Lumo cerchi su internet nuove informazioni o informazioni aggiuntive. Il chatbot AI è attualmente disponibile solo in inglese senza un account utente. La lingua può essere cambiata con un account.

I modelli linguistici utilizzati da Lumo sono open source. Ciò significa che non sono grandi e veloci come i prodotti commerciali di OpenAI, Google e altri. Tuttavia, sto già trovando Lumo utile nelle prove iniziali.

Lumo spiega la differenza tra TAC e risonanza magnetica - compreso il riconoscimento dell'abbreviazione tedesca - in modo breve e chiaro.

Lumo si differenzia dagli altri fornitori di AI per l'assenza di file di log. Inoltre, come per tutti i prodotti Proton, viene utilizzata la crittografia ad accesso zero. Ciò significa che nemmeno il fornitore può vedere ciò che chiedi all'IA. Proton promette anche di non condividere i dati di Lumo con altri o di utilizzarli per addestrare l'IA. Inoltre, l'uso di modelli linguistici open source significa che non ci sono partnership con altre aziende di IA.

Ecco come Proton Lumo si confronta con altre IA.

Lumo Plus: come Proton guadagna con la sua AI

Ci sono però anche dei limiti nell'utilizzo di Lumo. Proton non dice esattamente quali siano. Con Lumo Plus, esiste una versione a pagamento dell'IA che offre chat giornaliere illimitate», ad esempio «. Altri vantaggi della versione Plus sono:

Accesso alla ricerca sul web

Cronologia completa delle chat con funzione di ricerca

Preferiti illimitati per un rapido accesso

Carica file multipli e di grandi dimensioni

Accesso a modelli AI migliori

Supporto prioritario

Lumo Plus costa 12,99 euro o franchi al mese. Se prenoti il servizio per un anno, paghi solo 9,99 al mese, ovvero il 23 percento in meno.

Proton ritira l'hardware dalla Svizzera

La Fondazione Proton, senza scopo di lucro, gestisce Lumo. È strettamente associata al fornitore a scopo di lucro di Proton Mail e di altri servizi cloud a pagamento con un'attenzione particolare alla protezione della privacy.

L'organizzazione vuole rafforzare l'accesso a Lumo.

L'organizzazione vuole rafforzare il futuro digitale dell'Europa ed è coinvolta nel cosiddetto EuroStack. Tuttavia, non vede più la Svizzera come sede ideale. Questo a causa di proposte legislative che facilitano la sorveglianza di massa. Secondo Proton, per il momento piani simili sono stati bloccati nell'UE. Di conseguenza, l'organizzazione ha annunciato che rimuoverà la sua infrastruttura fisica dalla Svizzera. Lumo è il primo progetto esternalizzato e nell'UE saranno investiti complessivamente oltre 100 milioni di euro.

