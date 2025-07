Novità e trend 16 10

L'agente ChatGPT deve essere in grado di svolgere attività complesse

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 18.7.2025

Una nuova AI di OpenAI svolge compiti complessi in modo indipendente ed è progettata per integrarsi nei flussi di lavoro esistenti. Gli agenti sono una tendenza del settore. Promettono efficienza, ma minacciano anche i posti di lavoro.

OpenAI ha presentato l'agente ChatGPT che è stato progettato per eseguire compiti complessi in modo autonomo. A differenza dei classici chatbot, l'agente non solo agisce in modo reattivo, ma è anche in grado di eseguire flussi di lavoro a più fasi su istruzione. È ora disponibile per gli utenti Pro, Plus e Team. I clienti Enterprise e Education seguiranno nelle prossime settimane. Non è ancora stata fissata una data di lancio per la Svizzera e l'UE.

L'agente si basa su un modello di intelligenza artificiale sviluppato appositamente. Combina vari strumenti come un browser visivo e testuale, un terminale e un accesso API. Questo permette all'IA di leggere le voci del calendario, effettuare ricerche sul web, prenotare cose, creare file e integrare servizi esterni come Gmail o GitHub tramite i cosiddetti connettori «» .

Per compiti complessi, l'AI può impiegare da 15 minuti a un'ora. OpenAI sottolinea che l'attenzione si concentra sul successo dell'elaborazione, non sull'interazione in tempo reale. Tuttavia, i lunghi tempi di elaborazione sollevano dubbi sull'efficienza energetica di questi agenti.

Autorizzazione prima delle azioni critiche

L'agente utilizza un computer virtuale in un ambiente isolato sui server OpenAI. Ciò significa che l'IA non ha accesso ai dati locali. Questo serve a garantire una maggiore sicurezza. Gli utenti possono interrompere, adattare o assumere compiti in qualsiasi momento. L'IA richiede un'autorizzazione esplicita prima di eseguire azioni critiche come l'invio di e-mail o l'effettuazione di prenotazioni. Le transazioni finanziarie sono attualmente «» ancora escluse. Esistono ulteriori barriere di sicurezza per le richieste che potrebbero essere utilizzate per produrre armi.

Secondo OpenAI, la trasmissione dei dati è criptata e l'uso dei dati personali per la formazione può essere disattivato. Tuttavia, il rischio di fughe di dati e abusi rimane, soprattutto quando si integrano account esterni e si elaborano informazioni sensibili. OpenAI afferma di aver implementato meccanismi di protezione contro gli attacchi di tipo prompt injection e altri scenari di utilizzo improprio.

Gli agenti AI minacciano i posti di lavoro

Lo sviluppo di agenti è in voga. Anthropic ha presentato uno strumento chiamato «Computer Use» già lo scorso ottobre. Anche Microsoft, Google e Apple stanno perseguendo l'approccio di automatizzare i flussi di lavoro tra diversi strumenti con Copilot, Gemini e Siri.

Alcune aziende stanno già utilizzando agenti AI in aree come il servizio clienti, il marketing e l'assistenza. In molti casi, i guadagni di efficienza stanno portando a tagli di posti di lavoro, ad esempio presso grandi aziende tecnologiche come Meta, Amazon e Microsoft. Il fornitore di servizi di pagamento Klarna ha dichiarato nel febbraio 2024 che l'IA ha risposto a due terzi di tutte le richieste dei clienti dopo un mese - l'equivalente del lavoro di circa 700 dipendenti umani. Un anno dopo, però, l'azienda ha fatto una parziale marcia indietro: I bot erano più economici, ma anche peggiori.

