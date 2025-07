Novità e trend 20 6

I browser AI stanno arrivando

Perplexity ha presentato un browser con un agente AI onnipresente che risponde alle domande sui contenuti e completa i compiti. Secondo quanto riportato, anche OpenAI entrerà presto nel settore dei browser.

L'intelligenza artificiale (AI) sta cambiando il nostro modo di navigare sul web. Diverse aziende stanno lanciando browser in cui l'AI è parte integrante dell'interfaccia utente: Perplexity ha presentato un browser web chiamato Comet. Un browser AI è atteso a breve anche da OpenAI. Nel frattempo, l'azienda che sta dietro al browser Arc ha già reso disponibile il browser Dia come beta per un mese.

Agente AI invece di un elenco di link

Con Comet, Perplexity lancia un browser che si concentra sull'integrazione dell'intelligenza artificiale. A differenza dei browser tradizionali, Comet non si affida più a un motore di ricerca separato, ma utilizza il proprio motore di risposta supportato dall'intelligenza artificiale come elemento centrale. Le risposte alle domande vengono fornite con riassunti provenienti da varie fonti, in modo simile alle Novità di Google.

Un'altra caratteristica è l'assistente AI integrato, che può rispondere a domande contestuali su siti web o altri contenuti sullo schermo. Ad esempio, puoi chiedere informazioni di base direttamente durante la lettura di una pagina di notizie. Comet può anche occuparsi di compiti come la prenotazione di hotel, l'ordine di prodotti o il confronto di offerte su richiesta.

In una prova del portale «TechCrunch», questo ha funzionato bene in alcuni casi, ma non in altri. Ad esempio, Comet doveva trovare e prenotare un parcheggio a lungo termine all'aeroporto. L'assistente ha navigato con successo verso il sito web di un fornitore, ma ha voluto prenotare le date sbagliate. Comet ha anche bisogno di un ampio accesso ai dati, come ad esempio il profilo completo di Google, comprese le autorizzazioni per le e-mail e il calendario. Secondo Perplexity, queste informazioni vengono memorizzate solo a livello locale e non vengono utilizzate per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Come molti altri browser, Comet è tecnicamente basato su Chromium. Attualmente è disponibile per Windows e Mac. È disponibile solo per gli abbonati a Perplexity Max. Il costo è di 200 dollari al mese. In seguito Comet sarà disponibile per un pubblico più ampio.

Perplexity non è sola

Secondo quanto riportato da media, OpenAI sta progettando di lanciare il proprio browser per competere con Google Chrome. Anche in questo caso, si prevede che l'intelligenza artificiale verrà utilizzata non solo per le ricerche, ma anche per interagire con i siti web. Il browser sarà strettamente legato a ChatGPT e sposterà le interazioni su un'interfaccia di chat. Secondo quanto riferito, OpenAI si basa anche su Chromium e ha reclutato persone dal team Chrome di Google per lo sviluppo.

Il browser Dia pubblicizza sia l'IA che le caratteristiche di privacy

Il browser Dia della Browser Company è già disponibile in versione beta. Dia si basa su un'intelligenza artificiale onnipresente che supporta gli utenti. Riassume i contenuti, genera testi e si adatta al tuo stile personale. Puoi anche creare delle automazioni con le cosiddette abilità di «» . Dia cancella i dati di utilizzo dopo 30 giorni; non esiste un legame permanente con l'account utente. Il browser è attualmente disponibile solo per macOS e su invito.

