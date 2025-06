Novità e trend 5 2

Meta AI riassume le chat di WhatsApp

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 26.6.2025

Meta AI può ora riassumere le chat di WhatsApp. Questo dovrebbe aiutare a tenere traccia dei gruppi di chat in particolare, senza modificare la promessa "Non leggiamo le tue chat".

Se lo desideri, Meta AI può ora riassumere le chat (di gruppo) non lette. Devi richiederlo attivamente toccando la visualizzazione dei messaggi non letti. Una tecnologia chiamata «Private Processing» è progettata per garantire che né Meta né WhatsApp vengano a conoscenza del contenuto dei messaggi o dei riassunti. Inoltre, non dovrebbe essere evidente agli altri che la chat è stata riassunta.

L'IA dovrebbe tenere tutto per sé

Meta elogia i riassunti dell'intelligenza artificiale di WhatsApp, soprattutto per le chat di gruppo in cui si accumulano enormi quantità di messaggi per diverse ore, quando non si guarda lo smartphone. Al momento, i riassunti dell'intelligenza artificiale sono disponibili solo in inglese e solo negli Stati Uniti. Tuttavia, WhatsApp ha annunciato l'intenzione di offrirli in altri paesi e in altre lingue nel corso dell'anno.

Meta sembra essere ben consapevole della contraddizione tra «Nessuno può leggere i tuoi messaggi - nemmeno noi» e «La nostra AI ama riassumerli per te». Di conseguenza, l'azienda spiega nel suo annuncio della nuova funzione:

Nessun altro nella chat può vedere che hai riassunto i messaggi non letti.

La privacy è quindi sempre protetta grazie a «Private Processing». In parole povere, questo sistema ha lo scopo di garantire che solo l'affidabile AI di Meta richieda i dati e li riceva crittografati end-to-end. Poi elabora i dati nel suo cloud e invia il riepilogo, anch'esso crittografato, al dispositivo. A sua volta, nessun residuo dei dati dovrebbe rimanere nel cloud, che META potrebbe utilizzare, ad esempio, per mostrarti pubblicità personalizzate basate sulle tue chat.

Si tratta di un'attività di marketing che non ha nulla a che vedere con le chat.

Se vuoi saperne di più su «Private Processing» e sul suo funzionamento, puoi leggere la spiegazione dettagliata e un whitepaper tecnico sulla tecnologia.

Questo è il punto in cui la battuta pittorica su un iPhone molto lungo si è persa nel materiale ufficiale dell'immagine.

Fonte: Meta

La pubblicità nelle storie e nei canali

Con l'introduzione della pubblicità, WhatsApp ha recentemente infranto una vecchia promessa: non mostrare annunci pubblicitari. Questo ha alimentato nuovamente le speculazioni sulla protezione della privacy, in quanto gli inserzionisti amano utilizzare il maggior numero possibile di informazioni personalizzate dei loro potenziali clienti per mostrare pubblicità.

Novità e trend WhatsApp introduce la pubblicità di Jan Johannsen

La cronologia delle chat personali rappresenta una vera e propria miniera di dati. Speriamo che almeno Meta non si rimangi la promessa di non leggere le chat nonostante il riassunto dell'AI nel prossimo futuro.

Immagine di copertina: Meta

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo