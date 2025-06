Novità e trend 24 31

WhatsApp introduce la pubblicità

Jan Johannsen 16.6.2025

"Niente pubblicità": undici anni dopo la vendita a Meta, il mantra dei fondatori di WhatsApp è ormai storia. Ora ci sono pubblicità nell'app di messaggistica.

Leggero chiarimento in anticipo: anche chi usa WhatsApp solo per le chat potrà fare a meno degli annunci pubblicitari in futuro. Meta vuole visualizzarli solo nei messaggi di stato nella scheda «News». Questo dovrebbe essere molto simile alla pubblicità nelle storie di Instagram e Facebook.

Pubblicità nella sezione più recente di Messenger

Secondo Meta, attualmente 1,5 miliardi di persone utilizzano la scheda Notizie ogni giorno. Grazie a questa portata, l'azienda vuole aiutare Geld verdienen « gli amministratori, le organizzazioni e le aziende a crescere su WhatsApp», secondo l'annuncio ufficiale. Le opzioni per la crescita sono tre:

Pubblicità nello stato: le pubblicità possono essere visualizzate tra i messaggi di stato dei tuoi contatti e dei canali che segui

Canali pubblicizzati: I gestori dei canali possono spendere soldi per essere mostrati ai nuovi utenti.

Abbonamenti ai canali: nessuna pubblicità tradizionale, ma la possibilità di guardare contenuti aggiuntivi sui canali pagando un canone mensile. Simile a ciò che è già possibile fare con Twitch, Patreon, Steady e altri.

Ecco come Meta presenta le tre forme di pubblicità in WhatsApp.

Fonte: Meta

Non ci saranno ancora annunci pubblicitari sulla homepage di WhatsApp o nelle chat. Secondo Meta, chi non clicca sulla scheda News non vedrà alcuna pubblicità.

La crittografia end-to-end rimarrà inalterata

La crittografia end-to-end di messaggi, chiamate e messaggi di stato non sarà influenzata dagli annunci pubblicitari. Secondo Meta, l'azienda utilizza solo informazioni limitate per personalizzare gli annunci, come ad esempio «il tuo paese o città, la tua lingua, i canali che segui e le tue interazioni con gli annunci.» Se qualcuno ha aggiunto il proprio account WhatsApp alla panoramica degli account di Meta - ad esempio per pubblicare messaggi di stato direttamente su Instagram o Facebook - l'azienda utilizza anche «le preferenze pubblicitarie e le informazioni sugli annunci» da altri account.

Inoltre, Meta chiarisce che non condividerà mai «numeri di telefono» con gli inserzionisti né li venderà loro. Inoltre, «i messaggi personali, le chiamate e i gruppi» non saranno utilizzati per selezionare gli annunci pubblicitari.

Per Meta dovrebbe essere chiaro che non tutti gli utenti saranno contenti degli annunci pubblicitari. Almeno questo è ciò che suggeriscono le interviste con il capo di WhatsApp Will Cathcart, pubblicate in concomitanza con l'annuncio. Un esempio su Spiegel .

L'annuncio ha almeno il potenziale di far passare alcune persone ad altri messenger come Threema o Signal. Tuttavia, in passato, ondate simili in seguito a decisioni critiche di Meta su WhatsApp non hanno avuto un impatto duraturo.

Immagine di copertina: Meta

