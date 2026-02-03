Novità e trend 17 7

Firefox ti permette di disattivare le sue funzioni AI

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 3.2.2026

Gli strumenti AI di Firefox potranno presto essere disattivati singolarmente o completamente. In questo modo avrai il controllo su quanto l'intelligenza artificiale funziona nel tuo browser.

Mozilla si trova in un dilemma: mentre una parte della Community è entusiasta degli strumenti di AI, altri non vogliono averci niente a che fare. Sebbene il fornitore di browser non voglia fare a meno dell'IA in linea di principio, il rischio di essere in svantaggio competitivo è troppo grande. Tuttavia, la versione 148 di Firefox offrirà agli utenti la possibilità di disattivare l'IA nel browser. Questa opzione sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2026.

Bloccare l'IA completamente o in modo specifico

Firefox offrirà in futuro opzioni speciali di impostazione dell'IA. Potrai utilizzarle per bloccare «i miglioramenti dell'IA», come Firefox chiama le funzioni dell'IA. In questo modo non riceverai più notifiche sui nuovi strumenti di IA aggiunti.

Le opzioni di impostazione dell'IA sono in arrivo con Firefox 148.

Fonte: Mozilla

In alternativa, puoi bloccare singoli strumenti di IA e consentirne altri. In Firefox 148, ci sono cinque strumenti di intelligenza artificiale che puoi controllare individualmente:

Traduzioni che traducono internet nella tua lingua

che traducono internet nella tua lingua L' anteprima del link che ti mostra approssimativamente cosa aspettarti quando clicchi su un link

che ti mostra approssimativamente cosa aspettarti quando clicchi su un link Il raggruppamento delle schede supportato dall'IA suggerisce l'abbinamento di schede e nomi di gruppi

suggerisce l'abbinamento di schede e nomi di gruppi Testo alternativo nei PDF aggiunge descrizioni leggibili per le immagini nei PDF.

aggiunge descrizioni leggibili per le immagini nei PDF. Il chatbot AI nella barra laterale può scegliere tra Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini e Le Chat Mistral, tra gli altri.

Firefox ricorda le tue impostazioni di intelligenza artificiale e le mantiene anche dopo gli aggiornamenti. Tuttavia, puoi modificarle in qualsiasi momento e, ad esempio, attivare uno strumento solo quando ne hai bisogno.

Le altre nuove funzionalità di Firefox 148 includono un accesso migliorato per gli screen reader alle formule matematiche nei PDF. Firefox per Android ha un nuovo elenco di strumenti con un nuovo design e opzioni di personalizzazione. Inoltre, il testo di un link può essere copiato tramite una nuova selezione nel menu contestuale.

Immagine di copertina: shutterstock.com / Sundry Photography

