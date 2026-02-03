Firefox ti permette di disattivare le sue funzioni AI

Novità e trend
di Jan Johannsen
Gli strumenti AI di Firefox potranno presto essere disattivati singolarmente o completamente. In questo modo avrai il controllo su quanto l'intelligenza artificiale funziona nel tuo browser.
Mozilla si trova in un dilemma: mentre una parte della Community è entusiasta degli strumenti di AI, altri non vogliono averci niente a che fare. Sebbene il fornitore di browser non voglia fare a meno dell'IA in linea di principio, il rischio di essere in svantaggio competitivo è troppo grande. Tuttavia, la versione 148 di Firefox offrirà agli utenti la possibilità di disattivare l'IA nel browser. Questa opzione sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2026.
Firefox offrirà in futuro opzioni speciali di impostazione dell'IA. Potrai utilizzarle per bloccare «i miglioramenti dell'IA», come Firefox chiama le funzioni dell'IA. In questo modo non riceverai più notifiche sui nuovi strumenti di IA aggiunti.
In alternativa, puoi bloccare singoli strumenti di IA e consentirne altri. In Firefox 148, ci sono cinque strumenti di intelligenza artificiale che puoi controllare individualmente:
Firefox ricorda le tue impostazioni di intelligenza artificiale e le mantiene anche dopo gli aggiornamenti. Tuttavia, puoi modificarle in qualsiasi momento e, ad esempio, attivare uno strumento solo quando ne hai bisogno.
Le altre nuove funzionalità di Firefox 148 includono un accesso migliorato per gli screen reader alle formule matematiche nei PDF. Firefox per Android ha un nuovo elenco di strumenti con un nuovo design e opzioni di personalizzazione. Inoltre, il testo di un link può essere copiato tramite una nuova selezione nel menu contestuale.
