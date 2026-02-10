Novità e trend 9 12

Discord introduce il controllo dell'età in tutto il mondo

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2026

Chiunque voglia accedere a contenuti per adulti dovrà sottoporsi alla verifica dell'età su Discord a partire da marzo 2026. Nella maggior parte dei casi, questa verifica verrà effettuata utilizzando l'intelligenza artificiale. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all'affidabilità e alla protezione dei dati.

Discord sta introducendo controlli più severi sull'età in tutto il mondo a partire da marzo e sta collegando l'accesso completo alla piattaforma a una scansione facciale o a un documento d'identità. Tutti gli account nuovi ed esistenti saranno inizialmente impostati su un'impostazione di base «adatta agli adolescenti». Solo coloro che saranno classificati come maggiorenni potranno accedere nuovamente ai contenuti e alle funzioni per adulti senza alcuna restrizione.

Tecnicamente, Discord si basa su una combinazione di stima automatica dell'età e verifica attiva. Un cosiddetto modello di inferenza dell'età utilizza innanzitutto metadati come l'età dell'account, i dati del dispositivo e i modelli di utilizzo per stimare se l'utente è maggiorenne. I messaggi e i contenuti privati non vengono analizzati a questo scopo. Se la stima del modello non è sufficiente, gli utenti devono dimostrare attivamente la loro età con un video selfie o con una foto di un documento d'identità ufficiale.

In futuro, i server per adulti richiederanno la verifica obbligatoria dell'età.

Gli account non verificati non potranno più accedere ai server e ai canali riservati agli adulti o sbloccare contenuti sensibili. I messaggi diretti da contatti sconosciuti vengono inviati di default a una casella di posta separata e gli avvisi per le richieste di amicizia non possono essere disattivati. Le iscrizioni esistenti alle comunità contrassegnate come «18+» sono nascoste fino al completamento della verifica dell'età.

Tra protezione dei dati e pressione normativa

Discord sottolinea di voler proteggere la privacy dei dati. I video selfie per la valutazione dell'età non dovrebbero lasciare il dispositivo e le scansioni dei documenti d'identità «nella maggior parte dei casi» verrebbero cancellate immediatamente dopo la conferma. Lo stato di età verificato è visibile solo alla persona interessata. Allo stesso tempo, l'azienda sta rispondendo alle pressioni normative: meccanismi simili sono già stati introdotti nel Regno Unito e in Australia come parte delle nuove leggi sulla sicurezza online. I requisiti per il controllo dell'età sulle grandi piattaforme sono in aumento in tutto il mondo.

Al tempo stesso, il dibattito sui requisiti dell'ID digitale si sta intensificando. Da anni gli esperti di protezione dei dati avvertono che i sistemi di verifica dell'età centralizzati sono un bersaglio per le fughe di dati e creano di fatto nuovi registri di identità. La stessa Discord è finita sotto tiro a ottobre dopo che un ex partner di verifica ha compromesso decine di migliaia di ID governativi degli utenti.

Resta inoltre da vedere quanto funzioni la categorizzazione automatica da parte degli algoritmi. È probabile che l'intelligenza artificiale commetta errori e non riconosca gli utenti adulti come tali, ma anche che classifichi erroneamente i minori come adulti. In passato, anche la Community dei videogiochi ha utilizzato dei trucchi per eludere le scansioni facciali. Ad esempio, la modalità foto del videogioco «Death Stranding».

