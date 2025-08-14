Novità e trend 11 15

Legge sulla sicurezza online: la legge sulla protezione dei minori scatena la corsa delle VPN britanniche

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.8.2025

In seguito all'introduzione della legge sulla sicurezza online nel Regno Unito, i download di VPN sono in aumento, i siti porno stanno perdendo utenti e la disputa sulla libertà online si sta inasprendo.

Il 25 luglio è entrato in vigore nel Regno Unito il cosiddetto «Online Safety Act». L'obbligo di identificarsi online aveva lo scopo di rendere più difficile l'accesso dei minori ai contenuti per adulti. Inizialmente, però, la novità ha avuto un effetto completamente diverso: nel giro di poche ore, le registrazioni ai servizi VPN sono salite alle stelle. Decine di migliaia di inglesi hanno scaricato applicazioni VPN sui loro telefoni e hanno cercato servizi VPN online. Nell'App Store, quattro app VPN sono entrate nella top 6 della classifica delle applicazioni. Il fornitore svizzero Proton VPN ha addirittura registrato un aumento di oltre quattro volte.

Le app VPN in cima alle classifiche nel Regno Unito.

Fonte: Tom Warren / X

Nello stesso periodo, però, il numero di visitatori di altri servizi - in particolare i siti porno - sembra essere crollato fino al 50 percento. Anche questo sembra essere un effetto diretto dell'obbligo di dimostrare l'età. Chiunque voglia vedere contenuti pornografici nel Regno Unito deve identificarsi tramite riconoscimento facciale, carta di credito o documento d'identità.

Il fenomeno si è diffuso anche nel Regno Unito.

L'ondata è arrivata anche offline: nel giro di poche settimane, centinaia di migliaia di persone hanno firmato una petizione che chiede l'abolizione o un significativo indebolimento delle nuove norme.

Andy Yen, CEO di Proton, è soddisfatto della vivace risposta.

Fonte: Wikimedia

Qual è il problema?

L'obiettivo della legge sulla sicurezza online sembra inizialmente plausibile: i bambini e i giovani devono essere protetti efficacemente dai contenuti dannosi per i minori. I siti web con contenuti pornografici o comunque potenzialmente dannosi devono effettuare un rigoroso controllo dell'età, altrimenti rischiano di essere multati o bloccati. L'autorità di regolamentazione Ofcom ne controlla l'osservanza.

I critici, tuttavia, mettono in guardia dagli effetti collaterali. Criticano il fatto che gli utenti rivelino i propri dati personali durante i controlli di identità, con il rischio di fughe di dati e di possibile sorveglianza. Questa legge apre inoltre le porte al blocco arbitrario delle reti con il pretesto della sicurezza. Le aziende finanziariamente meno potenti sono inoltre esposte a forti pressioni finanziarie e burocratiche se vogliono conformarsi alla nuova legge. Questo potrebbe portare a una limitazione della libertà di espressione e di informazione.

E' in arrivo un divieto sulle VPN?

L'esplosione della domanda di servizi VPN non sembra quindi essere una coincidenza. Una VPN può essere utilizzata per nascondere la propria posizione in modo che i siti web non possano più riconoscere l'origine (in questo caso britannica) di un visitatore. In questo modo gli utenti possono aggirare il controllo dell'età, almeno tecnicamente. Le autorità hanno già dichiarato che la promozione «o la pubblicità attiva» di tali metodi è illegale. Le voci critiche temono ora un divieto di utilizzo delle VPN. Tuttavia, non ci sono piani concreti in tal senso, ma «sta monitorando gli sviluppi». Non sono ancora state minacciate conseguenze concrete.

Immagine di copertina: Shutterstock

