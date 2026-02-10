Novità e trend 16 13

Niente più chat AI senza pubblicità: ChatGPT ora mostra annunci pubblicitari negli USA

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2026

OpenAI sta ponendo fine all'era delle conversazioni AI prive di pubblicità e sta iniziando a visualizzare annunci pubblicitari direttamente in ChatGPT negli Stati Uniti. Oltre agli utenti gratuiti, sono interessati anche gli abbonati alla nuova tariffa entry-level ChatGPT Go.

OpenAI fa sul serio: gli utenti di ChatGPT negli USA ora vedranno gli annunci pubblicitari. L'azienda aveva già annunciato il provvedimento per il suo chatbot a metà gennaio. I dettagli possono essere letti in un nuovo blog post. OpenAI sta inizialmente lanciando una fase di test in cui valuterà le modalità di erogazione degli annunci pubblicitari. Quasi sicuramente anche gli utenti europei si troveranno prima o poi di fronte ad annunci pubblicitari, a patto che non ci siano norme sulla protezione dei dati che lo impediscano.

Gli annunci pubblicitari vengono visualizzati sotto la risposta del chatbot e sono contrassegnati dalla dicitura «Sponsored». Non tutti gli utenti vedono gli annunci: È possibile acquistare un costoso abbonamento per non visualizzare gli annunci. Se non vuoi farlo, puoi anche acquistare una versione di ChatGPT senza pubblicità con un numero limitato di richieste. Esistono anche altri modi per evitare gli annunci pubblicitari. Maggiori informazioni di seguito.

Gli annunci pubblicitari possono essere visualizzati come un carosello sotto le risposte di ChatGPT.

Fonte: OpenAI

ChatGPT è il chatbot più popolare con 700 milioni di utenti settimanali in tutto il mondo. Per OpenAI ha senso monetizzare la sua ampia base di utenti. OpenAI giustifica l'introduzione della pubblicità con gli alti costi di fornitura dell'infrastruttura. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rifiutato a lungo gli annunci pubblicitari e li ha presi in considerazione solo come ultima risorsa. Questo è molto indicativo.

Chi vede le pubblicità

Non solo gli utenti della versione gratuita di ChatGPT vedono le pubblicità, ma anche coloro che pagano otto dollari al mese per l'abbonamento premium più economico del servizio, ChatGPT Go. Go è stato introdotto solo nel gennaio 2026. Le tariffe Plus, Pro, Business ed Enterprise, decisamente più costose, rimangono prive di pubblicità. Tuttavia, costano almeno 20 dollari al mese. OpenAI non ha ancora fornito informazioni sul numero di accessi alla versione senza pubblicità.

I minori di 18 anni in genere non vedranno alcuna pubblicità. Una frase interessante nella pagina di aiuto di ChatGPT potrebbe fornire una scappatoia per l'uso senza pubblicità in questo contesto: «Gli annunci pubblicitari non appariranno agli utenti connessi che ci dicono - o che presumiamo - abbiano meno di 18 anni».

Poiché ChatGPT è un'azienda che si occupa di pubblicità, è necessario che il suo sito web sia in grado di fornire informazioni su di essa.

Siccome ChatGPT non è in grado di verificare l'età degli utenti che non hanno effettuato l'accesso, non appariranno annunci pubblicitari. Anche le chat temporanee, le immagini generate e le chat nel browser di OpenAI «ChatGPT Atlas» rimangono prive di pubblicità.

Contenuto degli annunci e protezione dei dati

OpenAI promette che gli annunci non influenzeranno le risposte. Gli annunci saranno selezionati in base alla rilevanza tematica. A tal fine possono essere utilizzate anche le cronologie delle chat e le interazioni precedenti con gli annunci. Le inserzioni possono essere nascoste, ad esempio. In questo modo potrebbero apparire meno annunci simili.

Secondo OpenAI, la visualizzazione degli annunci può essere controllata anche attraverso le opzioni di impostazione: L'intera cronologia degli annunci e i dati sugli interessi raccolti possono essere eliminati. È inoltre possibile disattivare completamente la visualizzazione di annunci personalizzati e l'inclusione della cronologia delle chat.

I fornitori di annunci non dovrebbero ricevere alcun dato personale o estratto di chat. Secondo OpenAI, ricevono solo rapporti sulle impressioni e sui clic degli utenti.

«Prodotti e servizi che ti piaceranno»

Nessun utente fa salti di gioia quando vede una pubblicità. Soprattutto se gli utenti rimangono sospettosi della promessa di indipendenza del chatbot. Per rendere più appetibile la nuova misura, OpenAI parla di «valore aggiunto a lungo termine» per gli utenti.

L'azienda fa riferimento al fatto che ChatGPT viene spesso utilizzato per scopi di ricerca. Gli annunci di prodotti e servizi «che gli utenti apprezzeranno» sono presentati da OpenAI come utili. L'interfaccia basata sulla conversazione, ossia la conversazione con il chatbot che include l'affinamento delle query, può anche consentire annunci pubblicitari che «corrispondono naturalmente a ciò che l'utente vuole ottenere.»

In questo senso, Anthropic, l'azienda di intelligenza artificiale dietro il chatbot Claude, ha inserito quattro brevi video ironici durante il popolarissimo Super Bowl negli Stati Uniti. Anthropic vuole sottolineare che Claude rimane privo di pubblicità e mostrare quanto «naturalmente» pubblicità possa essere presente nelle conversazioni con i chatbot. Ovvero, per niente.

Anthropic è stata fondata da ex dipendenti di OpenAI. Hanno lasciato OpenAI nel 2019 quando l'azienda ha voltato le spalle alle sue credibili affermazioni no-profit e ha stipulato un accordo di collaborazione con Microsoft.

