Autoplay, loop infinito, algoritmo: Perché l'UE sta prendendo di mira TikTok

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 9.2.2026

La Commissione UE accusa Tiktok di promuovere comportamenti che creano dipendenza con il design della sua app. Bruxelles sta ora esaminando le possibili conseguenze ai sensi della legge sui servizi digitali.

La Commissione Europea ha scoperto che la piattaforma di social media Tiktok nella sua forma attuale viola la legge europea. A seguito di un esame durato diversi anni, l'autorità ha concluso che alcune caratteristiche tecniche dell'app potrebbero avere un elevato potenziale di dipendenza tra gli utenti. Le possibili conseguenze di questa situazione saranno ora esaminate nell'ambito dell'Digital Services Act (DSA). Che cos'è l'app?

Quale è il problema?

Al centro delle critiche dell'UE ci sono alcune funzioni tecniche che Tiktok utilizza come standard.

La cosiddetta funzione di scorrimento infinito, che carica all'infinito Novità la riproduzione automatica dei video (autoplay) sistemi di raccomandazione personalizzati notifiche push che attirano regolarmente gli utenti verso l'app

Secondo la Commissione, questi meccanismi creano un ambiente in cui i processi cerebrali «entrano in modalità pilota automatico» - uno stato in cui gli utenti consumano ripetutamente e inconsapevolmente contenuti. Questa dinamica può favorire un comportamento compulsivo e quindi compromettere il benessere psicofisico.

L'autorità sottolinea che Tiktok non ha valutato adeguatamente i rischi potenziali per i minori e per altri gruppi di utenti particolarmente vulnerabili. Nell'analisi interna dei rischi non sono stati presi in considerazione indicatori importanti, come la frequenza con cui i giovani utilizzano l'app di notte o la frequenza con cui l'app viene avviata.

Cosa dovrebbe cambiare?

La Commissione UE chiede chiari aggiustamenti al design di base della piattaforma. Questi includono, tra l'altro:

l'introduzione di pause obbligatorie per lo schermo opzioni efficaci per limitare la durata dell'utilizzo possibilità di rendere il sistema di raccomandazione meno personalizzato a lungo termine, anche la disattivazione di funzioni come «Infinite Scroll», che rendono più facile continuare a scorrere

Bruxelles ritiene che gli strumenti di Tiktok esistenti siano inadeguati. Secondo loro, le limitazioni di tempo sono troppo facili da aggirare e i meccanismi di controllo esistenti non sono abbastanza efficaci per limitare effettivamente l'utilizzo.

Tiktok non è d'accordo: qual è la minaccia?

Tiktok ha immediatamente negato le accuse. Una portavoce dell'azienda ha spiegato che le conclusioni preliminari della Commissione UE sono «categoricamente false e completamente infondate». Saranno prese tutte le misure necessarie «per contestare queste conclusioni».

In termini legali, l'azienda ha la possibilità di commentare le accuse e proporre aggiustamenti. Se non viene raggiunta una soluzione amichevole, la Commissione potrebbe dichiarare formalmente una violazione del DSA. Ciò potrebbe comportare una multa fino al percento del fatturato annuo globale del Gruppo, una somma che potrebbe aggirarsi tra le centinaia di milioni e i miliardi di euro.

