Uber progetta taxi a guida autonoma a Zurigo

Banner dei cookie: cosa possiamo imparare dagli errori dell'UE
di Marc Engelhard
I taxi a guida autonoma dovrebbero circolare a Zurigo entro la fine del 2026. Ma i piani di Uber per i robo-taxi hanno toccato un punto delicato: la protezione dei dati.
La situazione iniziale è presto spiegata: Uber vuole provare i taxi a guida autonoma a Zurigo entro la fine del 2026, insieme a Madrid, Hong Kong e Houston. L'amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshahi ha dichiarato a Reuters. I partner tecnologici sono Waabi e WeRide, a seconda del mercato.
La narrazione di Uber: i veicoli autonomi dovrebbero essere più economici, più affidabili e più scalabili. Per Uber stessa, questo significa soprattutto una cosa: più economici. In altre parole: quando non c'è un autista, non ci sono pause e non ci sono stipendi, il modello di business si ripaga improvvisamente in modo molto più veloce.
Questo è il punto in cui i veicoli autonomi sono più economici.
Ecco dove inizia la vera storia.
Quello che in molti rapporti appare solo come una clausola subordinata - ad eccezione, ad esempio, di qui - è in realtà il collo di bottiglia cruciale: Prima di far circolare anche un solo robotaxi a Zurigo, Uber deve presentare e, soprattutto, superare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
Questo è il vero punto dolente. La Svizzera ha effettivamente autorizzato il funzionamento tecnico dei veicoli di livello 4 nel 2025 con la revisione della legge sul traffico stradale e la nuova ordinanza sulla guida automatizzata. Ma la legge sul traffico non ha la precedenza sulla legge sulla protezione dei dati.
Un robotaxi non è una normale auto. È un sistema di sensori di rotolamento. Ha:
Tutto questo rientra nella revisione della legge sulla protezione dei dati (DPA), che è molto simile alla nuova Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR): una DPIA è obbligatoria per questi trattamenti ad alto rischio. Senza se e senza ma. Deve mostrare nel dettaglio quali dati vengono raccolti, come vengono protetti o resi anonimi, chi ha accesso ad essi e per quanto tempo vengono conservati.
L'Incaricato federale per la protezione dei dati e delle informazioni (FDPIC) e le autorità cantonali per la protezione dei dati sono tra i responsabili dell'audit.
La regione di Zurigo ha già acquisito esperienza con i veicoli autonomi. Tuttavia, progetti pilota come «iamo» nella valle del Furttal o le prove della VBZ sono serviti finora soprattutto a scopi di ricerca e di test.
Un servizio commerciale di robotaxi da parte di un'azienda globale come Uber sarebbe un'altra cosa dal punto di vista normativo. Dovrebbe essere esaminato di conseguenza. Zurigo potrebbe creare un precedente in termini di protezione dei dati, in particolare: Essendo un paese non appartenente all'UE con regole severe, altre città saranno molto interessate a come la Svizzera armonizzerà la mobilità autonoma con la protezione della privacy.
La posta in gioco per Uber non è solo un singolo mercato di prova. La decisione di Zurigo - tra le altre - potrebbe diventare un punto di riferimento per altre città europee.
